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'मातृभूमि' से 'फौजी' तक इंडियन फोर्स पर बेस्ड इन 8 अपकमिंग फिल्मों में दिखेगा सैनिकों का शक्ति-पराक्रम, नोट करें रिलीज डेट

इंडियन फोर्स पर बेस्ड अपकमिंग फिल्में ( IMAGE/ POSTERS/ETV Bharat )

हैदराबाद: इंडियन सिनेमा में आर्म्ड फोर्स पर बेस्ड कई फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें 'बॉर्डर' फ्रैंचाइजी सबसे बड़ी हिट में शामिल है. साल दर साल पर्दे पर भारतीय सैनिकों का शक्ति-पराक्रम देखने को मिलता है. मौजूदा साल में बॉर्डर 2 रिलीज हुई थी, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई. अब साल के अंत में सलमान खान की वॉर बेस्ड मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को रिलीज होने जा रही है. फिल्म आगामी 4 दिसंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज होने जा रही है. ना सिर्फ 'मातृभूमि' बल्कि इसके अलावा इंडियन सिनेमा में आर्म्ड फोर्स पर बेस्ड कई फिल्में पाइपलाइन में हैं. मातृभूमि की रिलीज से पहले आज हम बात करेंगे उन फिल्मों की जिसमें इंडियन आर्म्ड फोर्स का शौर्य और साहस देखने को मिलेगा.

मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस

सलमान खान और चित्रागंदा स्टारर फिल्म 'मातृभूमि' में इंडियन आर्मी के अधिकारी कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू के साहसिक बलिदान की कहानी देखने को मिलेगी. वह भारतीय सेना की 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, जो 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत-चीन झड़प के दौरान शहीद हुए थे. इस जाबांज कर्नल का रोल सलमान खान प्ले करेंगे. फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म का निर्देशन अपूर्व लखिया ने डायरेक्ट किया है. लव एंड वॉर दिग्गज डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी हिंदी रोमांटिक वॉर ड्रामा फिल्म 'लव एंड वॉर' का सिनेप्रेमियों को बेसब्री से इंतजार है. इसकी कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि में प्यार, वफादारी और कर्तव्य के बीच उलझे एक जटिल लव ट्रायंगल पर आधारित है. यह फिल्म 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. फिल्म लीड स्टारकास्ट में विक्की कौशल, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट हैं. फिल्म की कहानी से अभी तक पर्दा नहीं हटाया गया है. हालांकि फिल्म से तीनों के फर्स्ट लुक जारी हो चुके हैं. फौजी रेबल स्टार प्रभास को पिछली बार 'द राजा साहब' में देखा गया था. अब वह हनु राघवपुडी के निर्देशन में बन रही फिल्म 'फौजी' में दिखेंगे. प्रभास को फिल्म में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में एक निडर विद्रोही सैनिक के रूप में दिखाया जाएगा. फौजी 19 मार्च 2027 को सिनेमाघरो में रिलीज होगी. फौजी का टीजर प्रभास के 47वें बर्थडे (23 अक्टूबर 2026) को रिलीज हुआ था, जिसने खूब धमाका किया था. अब रेबल स्टार के फैंस को फौजी का इंतजार करना मुश्किल हो रहा है. फिल्म 19 मार्च 2027 को रिलीज होगी. चौहान साल 2018 में कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में अजय देवगन एक सेना अधिकारी के तौर पर नजर आने वाले हैं. चौहान की कहानी भारतीय सेना और कश्मीर की सुरक्षा से जुड़ी है. फिल्म का निर्देशन नीरज यादव ने किया है और यह 1 अक्टूबर 2027 को रिलीज होगी. फिल्म का टीजर 25 जून 2026 को अजय देवगन के पिता वीरू देवगन की जयंती पर रिलीज हुआ था, जो अपने डायलॉग (पठानों से कहना चौहान आया है) विवादों में आ गया था.