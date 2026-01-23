ETV Bharat / entertainment

डबल देशभक्ति: 'बॉर्डर 2' की रिलीज के कुछ घंटे बाद सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मातृभूमि' का टीजर आउट

हैदराबाद: सलमान खान स्टारर फिल्म बैटल ऑफ गलवान साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक हैं. फिल्म आगामी अप्रैल महीने में रिलीज होने के लिए तैयार है. इससे पहले फिल्म का ट्रेलर आना बाकी है, जिसका सलमान खान के फैंस को इंतजार है. वहीं, आज 23 जनवरी को वॉर बेस्ड देशभक्ति फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है. इस बीच आज सलमान खान ने भी अपनी देशभक्ति और वॉर बेस्ड फिल्म बैटल ऑफ गलवान से देशभक्ति से लबरेज गाना मातृभूमि का टीजर रिलीज कर दिया है. गाने का टीजर उस वक्त में रिलीज किया गया है, जब लोग बॉर्डर 2 को देखकर उसपर शानदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

कब रिलीज होगा गाना?

सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के नए गाने के टीजर की बात करें तो इसमें देशभक्ति का पूरा नजारा देखने को मिल रहा है. ट्यून बिल्कुल देशभक्ति वाली वाइब्स दे रही है. सलमान खान फौजी की वर्दी में दिख रहे हैं. गाना कल यानी 24 जनवरी को रिलीज होगा और इसे अरिजीत सिंह, मास्टरमानी धर्मकोट और श्रेया घोषाल ने मिलकर गाया है. हिमेश रेशमिया ने इस गाने को म्यूजिक दिया है. इस गाने के बोल समीर अंजान ने लिखे हैं. अब सलमान खान के फैंस को इस देशभक्ति गाने का इंतजार है, जो कि कल रिलीज होने जा रहा है.