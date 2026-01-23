डबल देशभक्ति: 'बॉर्डर 2' की रिलीज के कुछ घंटे बाद सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने 'मातृभूमि' का टीजर आउट

ETV Bharat / entertainment

January 23, 2026

January 23, 2026

हैदराबाद: सलमान खान स्टारर फिल्म बैटल ऑफ गलवान साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक हैं. फिल्म आगामी अप्रैल महीने में रिलीज होने के लिए तैयार है. इससे पहले फिल्म का ट्रेलर आना बाकी है, जिसका सलमान खान के फैंस को इंतजार है. वहीं, आज 23 जनवरी को वॉर बेस्ड देशभक्ति फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है. इस बीच आज सलमान खान ने भी अपनी देशभक्ति और वॉर बेस्ड फिल्म बैटल ऑफ गलवान से देशभक्ति से लबरेज गाना मातृभूमि का टीजर रिलीज कर दिया है. गाने का टीजर उस वक्त में रिलीज किया गया है, जब लोग बॉर्डर 2 को देखकर उसपर शानदार प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

कब रिलीज होगा गाना?

सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान के नए गाने के टीजर की बात करें तो इसमें देशभक्ति का पूरा नजारा देखने को मिल रहा है. ट्यून बिल्कुल देशभक्ति वाली वाइब्स दे रही है. सलमान खान फौजी की वर्दी में दिख रहे हैं. गाना कल यानी 24 जनवरी को रिलीज होगा और इसे अरिजीत सिंह, मास्टरमानी धर्मकोट और श्रेया घोषाल ने मिलकर गाया है. हिमेश रेशमिया ने इस गाने को म्यूजिक दिया है. इस गाने के बोल समीर अंजान ने लिखे हैं. अब सलमान खान के फैंस को इस देशभक्ति गाने का इंतजार है, जो कि कल रिलीज होने जा रहा है.

फिल्म बैटल ऑफ गलवान के बारे

सलमान खान और चित्रांगदा सिंह स्टारर देशभक्ति फिल्म बैटल ऑफ गलवान आगामी 17 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है. फिल्म का निर्देशन अपूर्व लखिया ने डायरेक्ट किया है, जो 2020 में भारत-चीन के बीच गलवान घाटी में हुई झड़प पर बेस्ड है. 'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म में सलमान खान, गलवान घाटी झड़प के शहीद हुए भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल बी. संतोष बाबू की भूमिका निभा रहे हैं, जो उनकी एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण आर्मी रोल है, जिसमें वह देश के लिए बलिदान देने वाले एक सैनिक के रूप में दिखेंगे. फिल्म का निर्देशन अपूर्व लखिया ने किया है और फिल्म में सलमान खान की हीरोइन चित्रागंदा सिंह होंगी.

