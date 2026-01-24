ETV Bharat / entertainment

'बैटल ऑफ गलवान' का पहला गाना 'मातृभूमि' रिलीज, सलमान खान की हीरोइन की सामने आई पहली झलक

'बैटल ऑफ गलवान' का पहला गाना 'मातृभूमि' रिलीज, ( POSTER )