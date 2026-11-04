ETV Bharat / entertainment

'मातृभूमि' का नया गाना 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' रिलीज, 11 साल बाद सलमान खान ने दी अपनी आवाज

'मातृभूमि' का नया गाना 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' ( IMAGE/Song Poster )

हैदराबाद: सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का नया गाना 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' रिलीज हो गया है. इस गाने को सलमान खान ने अपनी आवाज दी है. गाने में भाईजान के साथ चित्रांगदा सिंह स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही हैं. इस ट्रैक में सलमान खान की आवाज और चित्रांगदा का ग्लैमर एक साथ उनकी रिफ्रेशिंग केमिस्ट्री के जरिए दिल जीत रहा है. सलमान खान ने बतौर प्लेबैक सिंगर फिल्म हीरो (2015) के लिए टाइटल सॉन्ग गाना गाया था और अब 11 साल बाद किसी फिल्म के लिए उनका नया गाना आया है.

नई जोड़ी के रूप में यह गाना सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह को दिखा रहा है, जिसमें उनकी केमिस्ट्री सबसे बड़ी हाईलाइट बनी हुई है. गाने में चित्रांगदा जहां बेहद आकर्षक लग रही हैं, वहीं सलमान का एफर्टलेस चार्म और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी इस नई जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर देखने लायक बनाता है. ट्रैक में उनकी बॉन्डिंग इस म्यूजिकल रिलीज को फैंस के लिए बेहद एक्साइटिंग बना रही है.