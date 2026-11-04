'मातृभूमि' का नया गाना 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' रिलीज, 11 साल बाद सलमान खान ने दी अपनी आवाज
सलमान खान ने बतौर प्लेबैक सिंगर फिल्म हीरो (2015) के लिए टाइटल सॉन्ग गाना गाया था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 12:46 PM IST
हैदराबाद: सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का नया गाना 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' रिलीज हो गया है. इस गाने को सलमान खान ने अपनी आवाज दी है. गाने में भाईजान के साथ चित्रांगदा सिंह स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही हैं. इस ट्रैक में सलमान खान की आवाज और चित्रांगदा का ग्लैमर एक साथ उनकी रिफ्रेशिंग केमिस्ट्री के जरिए दिल जीत रहा है. सलमान खान ने बतौर प्लेबैक सिंगर फिल्म हीरो (2015) के लिए टाइटल सॉन्ग गाना गाया था और अब 11 साल बाद किसी फिल्म के लिए उनका नया गाना आया है.
नई जोड़ी के रूप में यह गाना सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह को दिखा रहा है, जिसमें उनकी केमिस्ट्री सबसे बड़ी हाईलाइट बनी हुई है. गाने में चित्रांगदा जहां बेहद आकर्षक लग रही हैं, वहीं सलमान का एफर्टलेस चार्म और शानदार स्क्रीन प्रेजेंस, उनकी इस नई जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर देखने लायक बनाता है. ट्रैक में उनकी बॉन्डिंग इस म्यूजिकल रिलीज को फैंस के लिए बेहद एक्साइटिंग बना रही है.
तेरी सेक्सी ब्यूटी को साजिद खान ने म्यूजिक देने के साथ बोल लिखे हैं, जबकि गाने की कोरियोग्राफी सीजर गोंजाल्विस ने की है. सलमान खान की आवाज के साथ, कैची बिट्स और खूबसूरत प्रेजेंटेशन के जरिए यह गाना फिल्म में ग्लैमर के साथ एंटरटेनमेंट का जबरदस्त डोज है. बता दें, सलमान खान ने बीते समय में कुछ इंडिपेंडेंट सॉन्ग गाये हैं, लेकिन फिल्म हीरो (2015) के बाद किसी फिल्म में उनका यह प्लैबैक सिंगिंग सॉन्ग है.
अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है. यह फिल्म सैनिकों की कहानी पर बनाई गई है, जिसका फर्स्ट लुक और टीजर सामने आने के बाद से ही चर्चा में बना हुआ है. दर्शकों को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अभी तक इसकी नई रिलीज डेट का एलान नहीं किया गया है.
इसके अलावा सलमान खान की एक और फिल्म SVC63 है, जिसे साउथ फिल्मों के डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली हैं. यह एक मास एक्शन फिल्म बताई जा रही है, जिसमें सलमान खान का अलग ही एक्श अवतार देखने को मिलेगा. इस फिल्म पर फिलहाल काम चल रहा है. भाईजान के फैंस को इस फिल्म से अपडेट आने का बेसब्री से इंतजार है.