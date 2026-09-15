सलमान खान की 'मातृभूमि' को नहीं मिली CBFC से राहत, चीन से जुड़े कनेक्शन के कारण अटकी फिल्म की रिलीज?
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' को नहीं CBFC से राहत नहीं मिली है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 15, 2026 at 8:44 PM IST
हैदराबाद: सलमान खान की बहुप्रतीक्षित वॉर ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के सामने एक और रुकावट आती दिख रही है. खबर है कि चीन से इसके कनेक्शन के कारण फिल्म के सर्टिफिकेशन में देरी हो रही है. इससे पहले ऐसी खबरें थीं कि सीबीएफसी द्वारा अगले हफ्ते फिल्म की स्क्रीनिंग किए जाने की उम्मीद के बाद फिल्म का काम आगे बढ़ सकता है. हालांकि, एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस मामले में अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है.
हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया था कि'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' की स्क्रीनिंग अगले हफ्ते सेंसर बोर्ड के सामने होनी है, जिससे इसके जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने की अटकलें लगने लगीं. लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि ऐसी कोई स्क्रीनिंग तय नहीं की गई है और जियो-पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से फिल्म की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
मीडिया के एक सोर्स ने बताया कि फिल्म की सीबीएफ स्क्रीनिंग अभी तक तय नहीं हुई है. सोर्स ने बताया, 'काश ये खबरें सच होतीं. लेकिन भारी मन से मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि दुख की बात है कि इसकी सीबीएफसी स्क्रीनिंग के बारे में कोई अपडेट नहीं है. चीन से जुड़े मामले की वजह से फिल्म अभी भी अटकी हुई है.'
2026 में रिलीज होने की संभावना पर बात करते हुए सोर्स ने कहा, 'जैसा कि पहले कहा गया है, सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मामले कब सुलझते हैं. अगर यह जल्दी हो जाता है, तो मेकर्स निश्चित रूप से 2026 में ही फिल्म को सिनेमाघरों में लाने की कोशिश करेंगे, हालांकि इसके लिए पर्याप्त खाली स्लॉट उपलब्ध नहीं हैं. वरना, इसे 2027 के लिए टाल दिया जाएगा.'
रिपोर्ट के मुताबिक, मेकर्स इस मसले को सुलझाने के लिए संबंधित सरकारी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं. उम्मीद है कि मामला सुलझने के बाद फिल्म सीबीएफसी सर्टिफिकेशन के लिए आगे बढ़ेगी, जिसके बाद मेकर्स इसे सिनेमाघरों में रिलीज करने की दिशा में काम कर सकेंगे. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि इस प्रक्रिया में कितना समय लग सकता है.
यह फिल्म भारत और चीन के बीच 2020 में हुई सैन्य झड़प पर आधारित है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों के बीच हाल ही में राजनयिक संबंधों में सुधार के बावजूद रक्षा मंत्रालय ने फिल्म के कुछ खास कंटेंट को लेकर चिंता जताई है. इस साल की शुरुआत में आई रिपोर्ट्स से संकेत मिला था कि आधिकारिक मंजूरी पाने के लिए फिल्म से 'चीन' के जिक्र को पूरी तरह हटाया जा सकता है.