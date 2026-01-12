ETV Bharat / entertainment

'मां वंदे' से 'महावतार' तक, महान हस्तियों की बायोपिक का लाइनअप, जानें कब तक होंगी रिलीज

भारतीय सिनेमा इस साल कुछ खास बायोपिक लेकर आ रही है. इनमें 'मां वंदे' से लेकर 'महावतार' जैसी फिल्में शामिल हैं. देखें लिस्ट...

Maa Vande Mahavatar
'मां वंदे'/'महावतार' (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 12, 2026 at 6:20 PM IST

हैदराबाद: भारतीय सिनेमा 2026 में कई जबरदस्त बायोपिक ला रहा है, जिनमें अलग-अलग क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों पर फोकस किया जाएगा. ये फिल्में दिल को छू लेने वाली कहानियों को असल जिंदगी की प्रेरणा के साथ मिलाती हैं, जो ड्रामा और जानकारी दोनों देगी.

ये सच्ची कहानियां 2026 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के लिए तैयार हैं. इतिहास और सच्चे नायकों से प्रेरित इन दमदार ड्रामा फिल्मों में से एक पहले ही रिलीज हो चुकी है. बाकी की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. तो चलिए एक नजर डालते हैं इस साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली बायोपिक पर...

'महावतार'
विक्की कौशल की माइथोलॉजिकल एपिक फिल्म 'महावतार' इस साल रिलीज होने वाली है. इस फिल्म को अमर कौशिक ने डायरेक्ट किया था और इसे नवंबर 2024 में अनाउंस किया गया था. यह फिल्म भगवान परशुराम के जीवन पर आधारित है. यह फिल्म पहले क्रिसमस 2026 पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन खबर है कि फिल्म शायद समय पर सिनेमाघरों में रिलीज न हो पाए. हालांकि, इस पर अब तक मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

'इलैयाराजा'
महान संगीतकार 'इलैयाराजा' की बायोपिक का एलान 2024 में किया गया. इसका एलान कमल हासन ने एक कार्यक्रम में किया था. इस फिल्म में धनुष को 'संगीत के राजा' के रूप में दिखाया गया है, और इसका निर्देशन अरुण माथेश्वरन ने किया है.

'कलाम: द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया'
78वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में पूर्व राष्ट्रपति और एयरोस्पेस ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की बायोपिक का एलान किया गया था. इस फिल्म में धनुष लीड रोल में हैं. यह फिल्म वैज्ञानिक से राष्ट्रपति बने कलाम के सफर को दिखाया जाएगा. उम्मीद है कि मेकर्स इसी साल इस फिल्म को रिलीज करेंगे. हालांकि, मेकर्स की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

'मां वंदे'
सिल्वर कास्ट क्रिएशंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर उनकी बायोपिक का एलान किया था. फिल्म का शानदार पोस्टर जारी करते हुए मेकर्स ने फिल्म के टाइटल का खुलासा किया था. मेकर्स के मुताबिक, पीएम मोदी के बायोपिक का नाम 'मां वंदे' होगा. उम्मीद है कि यह फिल्म इसी साल सिनेमाघरो में रिलीज होगी. फिलहाल, इस पर मेकर्स की ओर से आधिकारिक बयान आने का इंतजार है.

'मारिया आईपीएस'
जॉन अब्राहम ने डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ अपनी पहली फिल्म 'मारिया आईपीएस' पर काम कर रहे हैं. यह फिल्म मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया की जिंदगी पर आधारित एक बायोपिक है.

राकेश मारिया, जो 1981 बैच के IPS ऑफिसर थे, ने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) रहते हुए 1993 के बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट केस को सुलझाया था. उन्हें 2008 में मुंबई में हुए 26/11 हमलों की जांच की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी. राकेश मारिया पर आधारित यह फिल्म इस साल सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती हैं. हालांकि इस पर मेकर्स ने अब तक कोई अपडेट नहीं दिया है. फैंस फिल्म के अपडेट के बारे में बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

'वी शांताराम: द रिबेल ऑफ इंडिया सिनेमा'
अभिजीत शिरीष देशपांडे एक नई बायोपिक लेकर आ रहे हैं. इसका नाम 'वी शांताराम: द रिबेल ऑफ इंडिया सिनेमा' है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह इसी साल अक्टूबर या नवंबर में रिलीज हो सकती है, हालांकि अभी तक कोई खास तारीख कन्फर्म नहीं हुई है. अभिजीत शिरीष देशपांडे की निर्देशित यह फिल्म महान भारतीय फिल्म निर्माता वी शांताराम के जीवन पर आधारित है. इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी और तमन्ना भाटिया अहम भूमिका में हैं.

'व्हाइट'
मोंटू बस्सी की निर्देशित राजनीतिक थ्रिलर 'व्हाइट' 2026 में विश्वव्यापी रिलीज के लिए तैयार है. मेकर्स ने पिछले साल दिसंबर में बताया कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई. इस फिल्म में विक्रांत मैसी की कास्टिंग शानदार है. यह फिल्म आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के जीवन पर आधारित है.

