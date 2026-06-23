ETV Bharat / entertainment

'मा इंटी बंगारम' बॉक्स ऑफिस: मंडे टेस्ट में कैसा रहा सामंथा की फिल्म का हाल? क्यो हो पाया 50 करोड़ का आंकड़ा पार?, जानें

सैकनिल्क के अनुसार, मा इंटी बंगारम ने चौथे दिन विदेशों में 1 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल विदेशी कलेक्शन 14.60 करोड़ रुपये हो गया. इसके साथ ही, फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 46.04 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

हैदराबाद: सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मा इंटी बंगारम' वर्ल्डवाइ़ड 50 करोड़ रुपये के आंकड़े के करीब पहुंच गई है. नंदिनी रेड्डी द्वारा निर्देशित यह फिल्म, जो पहले ही सामंथा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एकल फिल्म बन चुकी है, ने सप्ताह के दिनों में अपेक्षित गिरावट के बावजूद पहले सोमवार को स्थिर प्रदर्शन जारी रखा और सिनेमाघरों में चार दिनों के बाद इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 46.04 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

भारत में, फिल्म ने सोमवार को 2,768 शो में 4.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसका कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन अब 31.44 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इंडिया नेट कलेक्शन 27.20 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

फिल्म को शुक्रवार को 5.35 करोड़ रुपये की शानदार शुरुआत मिली और पहले वीकेंड में इसकी कमाई में शानदार बढ़त देखने को मिली. इसने शनिवार को 7.65 करोड़ रुपये और रविवार को 10.10 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, मंडे टेस्ट में फिल्म की कमाई 50 से ज्यादा गिरी और फिल्म ने चौथे दिन 4.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया.

दिन वीकडे कलेक्शन (भारत में नेट कलेक्शन दिन 1 शुक्रवार 5.35 करोड़ रुपये दिन 2 शनिवार 7.65 करोड़ रुपये तीसरा दिन रविवार 10.10 करोड़ रुपये चौथा दिन सोमवार 4.10 करोड़ रुपये कुल भारत नेट — 27.20 करोड़ रुपये भारत में ग्रॉस कलेक्शन — 31.44 करोड़ रुपये ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन — 14.60 करोड़ रुपये वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन — 46.04 करोड़ रुपये

फिल्म के अधिकांश कारोबार में तेलुगु का अहम योगदान रहा है, हालांकि इसे तमिल में 'एंगल थंगम' शीर्षक से भी रिलीज किया गया था. मां इंटी बंगारम का निर्देशन नंदिनी रेड्डी ने किया है और त्रालाला मूविंग पिक्चर्स के बैनर तले सामंथा रुथ प्रभु , राज निदिमोरु और हिमांक रेड्डी दुव्वुरु द्वारा निर्मित है. कहानी राज निदिमोरु द्वारा लिखी गई है, जिसमें वसंत मारिंगंती और प्रहास बोपुडी ने पटकथा में योगदान दिया है.

फिल्म में गुलशन देवैया, मंजूषा मुक्कविल्ली, दिगंत मनचले, गौतमी और श्रीमुखी के साथ सामंथा मुख्य भूमिका में हैं. यह फिल्म जबर्दस्त (2013) और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ओह! बेबी (2019) के बाद सामंथा और नंदिनी रेड्डी के बीच तीसरा सहयोग भी है.