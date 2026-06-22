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'मां इंटी बंगारम' बॉक्स ऑफिस: पहले वीकेंड छाई सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म, संडे को की बंपर कमाई

'मां इंटी बंगारम' बॉक्स ऑफिस ( POSTER )

हैदराबाद: अभिनेत्री सामंथा की हालिया रिलीज फिल्म 'मां इंटी बंगारम' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन शानदार शुरुआत की. रविवार को फिल्म ने 2,965 शो में भारत में 10.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जिससे इसका ग्रॉस कलेक्शन 26.69 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 23.10 करोड़ रुपये हो गया. विदेशों में, इसने तीसरे दिन 4.00 करोड़ रुपये का लाभ कमाया, जिससे इसका कुल ओवरसीज कलेक्शन 15.10 करोड़ रुपये और कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 41.79 करोड़ रुपये हो गया. फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में लगातार अच्छी कमाई दर्ज की. शुक्रवार को 2,658 शो में 31.9 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म ने भारत में 5.35 करोड़ रुपये का नेट लाभ कमाया. शनिवार को 2,591 शो में 44.6 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म ने 7.63 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. रविवार को फिल्म ने भारत में अब तक का अपना सबसे अधिक दैनिक कलेक्शन 10.10 करोड़ रुपये दर्ज किया, जिसमें ऑक्यूपेंसी बढ़कर 53.4 प्रतिशत हो गई. पहले वीकेंड कुल मिलाकर भारत में नेट कलेक्शन 23.10 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 26.69 करोड़ रुपये हो गया. विदेशों में ग्रॉस कलेक्शन 15.10 करोड़ रुपये रहा, जबकि वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 41.79 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.