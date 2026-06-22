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'मां इंटी बंगारम' बॉक्स ऑफिस: पहले वीकेंड छाई सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म, संडे को की बंपर कमाई

रविवार को हैदराबाद में 'मां इंटी बंगारम' के सबसे अधिक 501 शो चले, जिनमें 79.3 प्रतिशत दर्शक मौजूद थे.

Maa Inti Bangaaram box office Day 3
'मां इंटी बंगारम' बॉक्स ऑफिस (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 11:27 AM IST

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हैदराबाद: अभिनेत्री सामंथा की हालिया रिलीज फिल्म 'मां इंटी बंगारम' ने बॉक्स ऑफिस पर अपना पहला वीकेंड पूरा कर लिया है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन शानदार शुरुआत की. रविवार को फिल्म ने 2,965 शो में भारत में 10.10 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया, जिससे इसका ग्रॉस कलेक्शन 26.69 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 23.10 करोड़ रुपये हो गया.

विदेशों में, इसने तीसरे दिन 4.00 करोड़ रुपये का लाभ कमाया, जिससे इसका कुल ओवरसीज कलेक्शन 15.10 करोड़ रुपये और कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 41.79 करोड़ रुपये हो गया.

फिल्म ने अपने पहले वीकेंड में लगातार अच्छी कमाई दर्ज की. शुक्रवार को 2,658 शो में 31.9 फीसदी ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म ने भारत में 5.35 करोड़ रुपये का नेट लाभ कमाया. शनिवार को 2,591 शो में 44.6 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म ने 7.63 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. रविवार को फिल्म ने भारत में अब तक का अपना सबसे अधिक दैनिक कलेक्शन 10.10 करोड़ रुपये दर्ज किया, जिसमें ऑक्यूपेंसी बढ़कर 53.4 प्रतिशत हो गई.

पहले वीकेंड कुल मिलाकर भारत में नेट कलेक्शन 23.10 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 26.69 करोड़ रुपये हो गया. विदेशों में ग्रॉस कलेक्शन 15.10 करोड़ रुपये रहा, जबकि वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 41.79 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

'मां इंटी बंगारम' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

दिनइंडिया नेटशोऑक्यूपेंसी
पहला दिन (पहला शुक्रवार)5.35 करोड़ रुपये2,65831.9%
दूसरा दिन (पहला शनिवार)7.63 करोड़ रुपये2,59144.6%
तीसरा दिन (पहला रविवार)10.10 करोड़ रुपये2,96553.4%
कुल (भारत का शुद्ध)23.10 करोड़ रुपये
कैटेगरीकलेक्शन
ग्रॉस कलेक्शन26.69 करोड़ रुपये
ओवरसीज कलेक्शन15.10 करोड़ रुपये
वर्ल्डवाइड कलेक्शन41.79 करोड़ रुपये

तेलुगु भाषा ने 2,341 शो में 61 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ 9.50 करोड़ रुपये का योगदान दिया, जबकि तमिल ने 624 शो में 25 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ 0.60 लाख रुपये का योगदान दिया.

रविवार को हैदराबाद में तेलुगु फिल्मों के सबसे अधिक 501 शो चले, जिनमें 79.3 प्रतिशत दर्शक मौजूद थे. इसके बाद बेंगलुरु में 326 शो और विशाखापत्तनम में 119 शो चले. इसी प्रकार, चेन्नई में तमिल फिल्मों के सबसे अधिक 121 2D शो प्रसारित हुए, जिनमें 33.5 प्रतिशत दर्शक मौजूद थे. इसके बाद कोयंबटूर में 48 और सलेम में 29 शो चले हुए.

फिल्म के बारे में और अधिक जानकारी

'मां इंटी बंगारम' एक पारंपरिक परिवार की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म है और एक ऐसी महिला की कहानी है, जिसका अतीत रहस्यमय है और जो समाज में ओहदा पाने के लिए संघर्ष करती है. जब उसके अतीत से खतरा फिर से उभरता है, तो उसे सच्चाई बताए बिना उस परिवार की रक्षा करनी पड़ती है, जो उस पर संदेह करता है. इस फिल्म का निर्देशन नंदिनी रेड्डी ने किया है और यह पटकथा लेखक और उनके पति राज निदिमोरू की रचना पर आधारित है. यह फिल्म 19 जून को रिलीज हुई थी.

सहायक कलाकारों में दिगांथ, गुलशन देवैया, गौतमी, मंजुषा और श्रीमुखी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म खुशी के बाद सामंथा की तेलुगु सिनेमा में कमबैक का सबूत देती है.

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