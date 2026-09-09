Lust Stories 3 Trailer: अदिति-सिद्धार्थ की केमिस्ट्री ने लूटी महफिल, तड़प और प्यार के बीच फिर उलझेंगे रिश्ते?
'लस्ट स्टोरीज 3' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इसमें राधिका आप्टे, कोंकणा सेन, अदिति राव, सिद्धार्थ, राधिका मदान, अली फजल और अन्य कलाकार हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2026 at 4:22 PM IST
हैदराबाद: 'लस्ट स्टोरीज' इस सितंबर में अपनी तीसरे सीजन के साथ वापसी के लिए तैयार है. इस सफल एंथोलॉजी फिल्म सीरीज के मेकर्स ने आज, 9 सितंबर को तीसरी किस्त का ट्रेलर रिलीज किा है. पिछली फिल्मों की तरह, 'लस्ट स्टोरीज 3' भी एक एंथोलॉजी फिल्म होगी. इसका ट्रेलर अलग-अलग किरदारों की चार कहानियों पर आधारित है. इनमें से एक कहानी अदिति राव हैदरी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती है.
लस्ट स्टोरीज 3 के ट्रेलर में कई किरदारों से परिचय कराया गया है. इसकी शुरुआत अदिति के वॉयज ओवर से होता है, जिसमें वह हसीनाओं की चाहत के बारे में बताती है. वह कहती हैं कि औरतें लाइट बल्ब की तरह नहीं होतीं जिन्हें कभी भी चालू या बंद किया जा सके. इसके बाद सभी किरदारों की झलक दिखाई जाती है. ट्रेलर में अदिति गहरे लाल रंग की लिपस्टिक और चांदी की नथ पहने हुए बेहद खूबसूरत लगती हैं. उनकी जोड़ी उनके पति-एक्टर सिद्धार्थ के साथ बनाई गई है.
एक और सीन में, सिद्धार्थ अपनी बाइक ठीक करते हुए दिखते हैं और कहते हैं, 'बेगम, फट-फटी (दिल्ली की सबसे पुरानी बाइकों में से एक) तैयार है.' इस पर अदिति का किरदार अफसोस जताते हुए कहता है कि वह उस दिन का इंतज़ार कर रही है जब सिद्धार्थ अपनी बेगम को तैयार करेंगे. बाद में, उन्हें अपने स्टूडेंट्स को यह समझाते हुए दिखाया गया है कि अश्लीलता का स्तर लेखक के मकसद और उसकी कलात्मक सोच से तय होता है.
ट्रेलर में राधिका मदान और अली फजल को एक शादीशुदा जोड़े में दिखाया गया है, जिनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ परेशानियां चल रही हैं. एक सीन में उन्हें मराठी रीति-रिवाज से शादी करते हुए दिखाया गया है. एक दूसरे सीन में, यह जोड़ा कुछ उदास मूड में दिखता है और इस बात पर चर्चा करता है कि उनकी शादी किस तरह एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा. जब राधिका अली से कहती है कि अगर उसे कुछ पाना है तो उसे कोशिश करनी होगी, तो अली जवाब देता है कि शादी करते ही उसने जिंदगी से उम्मीद छोड़ दी थी. इस पर राधिका तंज कसते हुए कहती है कि क्या उसने उससे शादी करके कोई एहसान किया था.
एक हिस्से में गुरफतेह पीरजादा और सना थम्पी को करण और लिसा के तौर पर भी दिखाया गया है. अपने छोटे से परिचय में वे भाषा की रुकावट के साथ मजाक-मस्ती करते हैं. इसके अलावा, कोंकणा, अभिषेक बनर्जी और विजय वर्मा के बीच हल्की-फुल्की बातचीत होती है. 'लस्ट स्टोरीज 3' नेटफ्लिक्स की इंटरनेशनल एमी-नॉमिनेटेड एंथोलॉजी फ़्रैंचाइजी में नई कड़ी है. लस्ट स्टोरीज 3 विक्रमादित्य मोटवाने, किरण राव, शकुन बत्रा और विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित प्यार, शादी, इंटिमेसी और डिजायर वाली चार कहानियां एक साथ लाती है. इसमें राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, सिद्धार्थ, राधिका मदान, अली फजल और अन्य कलाकार हैं. यह एंथोलॉजी 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.