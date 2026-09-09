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Lust Stories 3 Trailer: अदिति-सिद्धार्थ की केमिस्ट्री ने लूटी महफिल, तड़प और प्यार के बीच फिर उलझेंगे रिश्ते?

'लस्ट स्टोरीज 3' ( Poster )

हैदराबाद: 'लस्ट स्टोरीज' इस सितंबर में अपनी तीसरे सीजन के साथ वापसी के लिए तैयार है. इस सफल एंथोलॉजी फिल्म सीरीज के मेकर्स ने आज, 9 सितंबर को तीसरी किस्त का ट्रेलर रिलीज किा है. पिछली फिल्मों की तरह, 'लस्ट स्टोरीज 3' भी एक एंथोलॉजी फिल्म होगी. इसका ट्रेलर अलग-अलग किरदारों की चार कहानियों पर आधारित है. इनमें से एक कहानी अदिति राव हैदरी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आती है. लस्ट स्टोरीज 3 के ट्रेलर में कई किरदारों से परिचय कराया गया है. इसकी शुरुआत अदिति के वॉयज ओवर से होता है, जिसमें वह हसीनाओं की चाहत के बारे में बताती है. वह कहती हैं कि औरतें लाइट बल्ब की तरह नहीं होतीं जिन्हें कभी भी चालू या बंद किया जा सके. इसके बाद सभी किरदारों की झलक दिखाई जाती है. ट्रेलर में अदिति गहरे लाल रंग की लिपस्टिक और चांदी की नथ पहने हुए बेहद खूबसूरत लगती हैं. उनकी जोड़ी उनके पति-एक्टर सिद्धार्थ के साथ बनाई गई है. एक और सीन में, सिद्धार्थ अपनी बाइक ठीक करते हुए दिखते हैं और कहते हैं, 'बेगम, फट-फटी (दिल्ली की सबसे पुरानी बाइकों में से एक) तैयार है.' इस पर अदिति का किरदार अफसोस जताते हुए कहता है कि वह उस दिन का इंतज़ार कर रही है जब सिद्धार्थ अपनी बेगम को तैयार करेंगे. बाद में, उन्हें अपने स्टूडेंट्स को यह समझाते हुए दिखाया गया है कि अश्लीलता का स्तर लेखक के मकसद और उसकी कलात्मक सोच से तय होता है.