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महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर सीरीज 'लव स्कैम और धोखा' का एलान, फर्स्ट लुक आउट, जानें कब-कहां होगी रिलीज

सुकेश चंद्रशेखर सीरीज पोस्टर ( Series Poster )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को खुद की गर्लफ्रेंड बताने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर क्राइम-ड्रामा सीरीज लव, स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी का आज 26 नवंबर को एलान हुआ है. मेकर्स ने सीरीज से सुकेश का फर्स्टलुक पोस्टर जारी कर इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा हटाया है. सुकेश चंद्रशेखर पर बड़ी ठगी के आरोप हैं और वह लंबे समय से दिल्ली की मंडोली जेल में सजा काट रहा है. इससे पहले वह तिहाड़ जेल में बंद था. इस दौरान कई बार दावा किया गया कि उसने जेल से जैकलीन को कई गिफ्ट भेजे हैं. इस पूरे केस के साथ जानते हैं सुकेश चंद्रशेखर पर बनी सीरीज लव, स्कैम और धोखा कब और कहां रिलीज होगी.

कब और कहां देखें लव, स्कैम और धोखा?

ओटीटी के अग्रणी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने आज 26 नवंबर को सोशल मीडिया पर लव, स्कैम और धोखा:द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी सीरीज का एलान किया है. साथ ही बताया है कि यह सीरीज 18 दिसंबर को स्ट्रीम होने जा रही है. इस जानकारी के साथ एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसपर सुकेश का पोस्टर दिख रहा है. सीरीज में सुकेश का रोल कौन करेगा अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है. पोस्टर पर सीरीज का टाइटल और इसेस जुड़ी खास जानकारी लिखी हैं. इसके कैप्शन में लिखा है, वो साजिशें, वो घोटाले, वो कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया. सीरीज का निर्देशन मोमिता सेन और नियंता शेखर कर रहे हैं. इसके एक्सीक्यूटिव प्रोड्यूसर चांदनी अहलावत डबास हैं. वहीं, इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने पूछा है कि क्या सीरीज में जैकलीन फर्नांडिस को कास्ट करेंगे.