महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर सीरीज 'लव स्कैम और धोखा' का एलान, फर्स्ट लुक आउट, जानें कब-कहां होगी रिलीज
सुकेश चंद्रशेखर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले में आरोपी है और दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 11:58 AM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को खुद की गर्लफ्रेंड बताने वाले महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर क्राइम-ड्रामा सीरीज लव, स्कैम और धोखा: द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी का आज 26 नवंबर को एलान हुआ है. मेकर्स ने सीरीज से सुकेश का फर्स्टलुक पोस्टर जारी कर इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा हटाया है. सुकेश चंद्रशेखर पर बड़ी ठगी के आरोप हैं और वह लंबे समय से दिल्ली की मंडोली जेल में सजा काट रहा है. इससे पहले वह तिहाड़ जेल में बंद था. इस दौरान कई बार दावा किया गया कि उसने जेल से जैकलीन को कई गिफ्ट भेजे हैं. इस पूरे केस के साथ जानते हैं सुकेश चंद्रशेखर पर बनी सीरीज लव, स्कैम और धोखा कब और कहां रिलीज होगी.
कब और कहां देखें लव, स्कैम और धोखा?
ओटीटी के अग्रणी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने आज 26 नवंबर को सोशल मीडिया पर लव, स्कैम और धोखा:द सुकेश चंद्रशेखर स्टोरी सीरीज का एलान किया है. साथ ही बताया है कि यह सीरीज 18 दिसंबर को स्ट्रीम होने जा रही है. इस जानकारी के साथ एक पोस्ट शेयर किया गया है, जिसपर सुकेश का पोस्टर दिख रहा है. सीरीज में सुकेश का रोल कौन करेगा अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है.
पोस्टर पर सीरीज का टाइटल और इसेस जुड़ी खास जानकारी लिखी हैं. इसके कैप्शन में लिखा है, वो साजिशें, वो घोटाले, वो कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर दिया. सीरीज का निर्देशन मोमिता सेन और नियंता शेखर कर रहे हैं. इसके एक्सीक्यूटिव प्रोड्यूसर चांदनी अहलावत डबास हैं. वहीं, इस पोस्ट पर कई यूजर्स ने पूछा है कि क्या सीरीज में जैकलीन फर्नांडिस को कास्ट करेंगे.
कौन हैं सुकेश चंद्रशेखर और केस?
सुकेश पर एक नहीं कई धोखाधड़ी और आपराधिक मामले में दर्ज हैं. एक मामले में उसने खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताया था. इस दौरान उसने एक अधिकारी को फोन कर जमानत के लिए दवाब डाला था. इस मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे अगस्त 2026 को आईपीसी की धारा 170, 189 और 507 के तहत दोषी ठहराते हुए 8 साल की सजा सुनाई.
सुकेश पर साल 2017 से 200 करोड़ रुपये की रंगदारी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है. इस केस में बॉलीवुड की दो एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही के भी नाम आए थे. दोनों कई बार इस मामले में दिल्ली ईडी ऑफिस में बयान देने जा चुकी हैं.