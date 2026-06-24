'लव एंड वॉर' वर्कर डेथ केस: संजय लीला भंसाली पर होगी FIR? AICWA ने की हाई-लेवल जांच, मुआवजे की मांग
'लव एंड वॉर' के वर्कर डेथ केस में AICWA ने संजय लीला भंसाली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, हाई-लेवल इन्वेस्टिगेशन समेत कई मांगें की हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 24, 2026 at 2:34 PM IST
हैदराबाद: ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली और भंसाली प्रोडक्शंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. यह मांग 'लव एंड वॉर' के वर्कर चंद्रधारी सिंह यादव की मौत के बाद की गई है. चंद्रधारी सिंह यादव की मौत 17 जून की सुबह मुंबई के एक स्टूडियो में 'लव एंड वॉर' की शूटिंग के दौरान जोरदार बिजली के झटके से हुई थी.
ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने 22 जून को एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल 'लव एंड वॉर' वर्कर डेथ केस को लेकर एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एप्लीकेशन पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने 'लव एंड वॉर' की शूटिंग के दौरान वर्कर चंद्रधारी सिंह यादव की मौत के मामले में प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली और प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, हाई-लेवल इन्वेस्टिकेशन, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा, फिल्म सेट का सेफ्टी ऑडिट और जरूरी सेफ्टी नियमों का पूरी तरह पालन करने के बाद ही शूटिंग फिर से शुरू करने की अनुमति की मांग की है.
एसोसिएशन ने यह भी बताया कि घटना के दौरान वहां मौजूद कई कर्मचारी भी घायल हुए, हालांकि उनकी हालत और घटना के सही हालात के बारे में पूरी और पक्की जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है.
Date: 23 June 2026— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) June 23, 2026
To
Honourable Shri Devendra Fadnavis
Chief Minister
Government of Maharashtra
Subject: Request for Registration of FIR Against Producer Sanjay Leela Bhansali and the Production House for the Death of Worker Chandradhari Singh Yadav During the Shooting of Love… pic.twitter.com/9XayOgitFD
एआईसीडब्ल्यूए ने संजय लीला भंसाली की पिछली घटनाओं पर भी एक नजर डाली. एसोसिएशन ने बताया कि यह घटना अकेली नहीं है. पिछले कुछ सालों में फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली के फिल्म सेट पर कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं.
'देवदास' (2000–2001) की शूटिंग के दौरान, वर्कर दीनदयाल यादव की मौत हो गई और एक अन्य वर्कर गंभीर रूप से घायल हो गया. साथ ही, 2001 में इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान वर्कर सुभाष मोरकर की भी मौत की खबर आई थी।. 'पद्मावत' की शूटिंग के दौरान, 34 साल के वर्कर मुकेश डकिया की काम के दौरान हुए एक हादसे में मौत हो गई थी. हाल ही में, 'लव एंड वॉर' की शूटिंग के दौरान, 17 जून 2026 को श्री चंद्रधारी सिंह यादव की मौत हो गई.
एआईसीडब्ल्यूए ने फिल्म सेट पर सुरक्षा नियमों का पालन न किए जाने को लेकर बार-बार गंभीर चिंताएं जताई हैं. ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष इंजीनियर सुरेश श्यामलाल गुप्ता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अनुरोध करते हैं कि वे इस मामले पर तुरंत ध्यान दें और संबंधित अधिकारियों को कदम उठाने का निर्देश दें.