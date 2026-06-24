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'लव एंड वॉर' वर्कर डेथ केस: संजय लीला भंसाली पर होगी FIR? AICWA ने की हाई-लेवल जांच, मुआवजे की मांग

'लव एंड वॉर' टीम ( Special Arrangement )

हैदराबाद: ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली और भंसाली प्रोडक्शंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. यह मांग 'लव एंड वॉर' के वर्कर चंद्रधारी सिंह यादव की मौत के बाद की गई है. चंद्रधारी सिंह यादव की मौत 17 जून की सुबह मुंबई के एक स्टूडियो में 'लव एंड वॉर' की शूटिंग के दौरान जोरदार बिजली के झटके से हुई थी. ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने 22 जून को एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल 'लव एंड वॉर' वर्कर डेथ केस को लेकर एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एप्लीकेशन पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने 'लव एंड वॉर' की शूटिंग के दौरान वर्कर चंद्रधारी सिंह यादव की मौत के मामले में प्रोड्यूसर संजय लीला भंसाली और प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, हाई-लेवल इन्वेस्टिकेशन, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा, फिल्म सेट का सेफ्टी ऑडिट और जरूरी सेफ्टी नियमों का पूरी तरह पालन करने के बाद ही शूटिंग फिर से शुरू करने की अनुमति की मांग की है. एसोसिएशन ने यह भी बताया कि घटना के दौरान वहां मौजूद कई कर्मचारी भी घायल हुए, हालांकि उनकी हालत और घटना के सही हालात के बारे में पूरी और पक्की जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है.