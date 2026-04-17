ETV Bharat / entertainment

'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट आउट, इस खास मौके पर आएगी रणबीर, विक्की और आलिया की फिल्म

लव एंड वॉर इस साल नहीं बल्कि साल 2027 में इस खास मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.

Love And War gets new release date
'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट का एलान (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 17, 2026 at 2:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: इस साल की अब तक की सबसे बड़ी घोषणा हो चुकी है. संजय लीला भंसाली निर्देशित और रणबीर कपूर, विक्की कौशल, आलिया भट्ट स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म लव एंड वॉर की रिलीज डेट सामने आ चुकी है. भंसाली प्रोडक्शन ने आज 17 अप्रैल को फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है. फिल्म एक खास मौके पर रिलीज होगी और अब इन तीनों स्टार के फैंस के बीच भी खुशी का माहौल पैदा होने वाला है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

हाल के दशकों की सबसे बहुप्रतीक्षित रोमांटिक ड्रामा फिल्मों में से एक मानी जा रही इस फिल्म में रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट की शानदार ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, जो एक हाई-स्टेक ड्रामा पेश करेगी. बता दें, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन वीकेंड पर छाने के लिए तैयार है, जो गुरुवार, 21 जनवरी 2027 को दुनियाभर में रिलीज होगी.

भव्य स्तर पर बनी लव एंड वॉर, संजय लीला भंसाली की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी रोमांटिक ड्रामा फिल्म बनने जा रही है. अपनी भव्य कहानी और इमोशनल गहराई के साथ, यह फिल्म भारत की सबसे बड़ी लव सागा और इंडियन सिनेमा की सबसे शानदार रोमांटिक फिल्मों में से एक बनकर उभर रही है.

संघर्ष और गहरे जज्बातों की पृष्ठभूमि में सेट यह फिल्म प्यार, दोस्ती, धोखा और जुनून जैसे पहलुओं को दिखाती है, जो एक दमदार और इमर्सिव सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है.

भंसाली की फिल्मों की वही खास पहचान, यानी ऐसी कहानी जो आपको अपनी दुनिया में डुबो दे और लाजवाब विजुअल्स यानी इस फिल्म में भी वो सब कुछ देखने को मिलेगा. उम्मीद यही है कि ये फिल्म न सिर्फ बड़े लेवल पर बनी होगी, बल्कि दुनिया भर के दर्शकों के दिल को भी गहराई से छू जाएगी.

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जो अपनी बारीक कहानी और शानदार विजुअल वर्ल्ड के लिए जाने जाते हैं, स्केल और गहराई दोनों का बेहतरीन मेल पेश करने की उम्मीद है. लव एंड वॉर हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी. बता दें, इससे पहले रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण दिवाली 2026 के मौके पर रिलीज होने जा रही है. फिल्म का बजट 4000 करोड़ रुपये है.

ये भी पढ़ें:

1000 करोड़ रु की 'लव एंड वॉर', क्या संजय लीला भंसाली संग इतिहास रणबीर कपूर और विक्की कौशल ?

TAGGED:

LOVE AND WAR NEW RELEASE DATE
LOVE AND WAR RELEASE DATE
LOVE AND WAR REPUBLIC DAY 2027
लव एंड वॉर रिलीज डेट
LOVE AND WAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.