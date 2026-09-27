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'लव एंड वॉर' की कास्ट एक साथ स्पॉट, SLB-आलिया-विक्की संग पोज देने के बाद रणबीर पैप्स पर हुए नाराज, बोले- बहुत बोल रहा तू

'लव एंड वॉर' की कास्ट ( IANS )

हैदराबाद: रणबीर कपूर अपने शांत और संयम भरे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, हाल ही में मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद फोटोग्राफरों में से एक पर एक्टर का गुस्सा फूट पड़ा. शनिवार, 26 सितंबर की रात, रणबीर को मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर 'लव एंड वॉर' के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, अपनी पत्नी आलिया भट्ट और को-स्टार विक्की कौशल के साथ देखा गया. उन्होंने मुस्कुराते हुए पैपराजी का अभिवादन किया और तस्वीरों के लिए पोज़ दिए. फोटो सेशन के दौरान, एक फोटोग्राफर के जोर से चिल्लाने पर रणबीर चिढ़ गए. वहां से निकलते समय, 'रामायण' स्टार उस फोटोग्राफर पर भड़क गए.

रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल को मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर 'लव एंड वॉर' के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 'लव एंड वॉर' की कास्ट ने फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली के साथ पोज दिया. कुछ तस्वीरें खिंचवाने के बाद संजय फ्रेम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, शायद इसलिए कि पैपराज़ी तीनों की एक साथ तस्वीर ले सकें. लेकिन रणबीर ने जिद की कि फिल्ममेकर वापस आएं और उनके साथ पोज दें.