'लव एंड वॉर' की कास्ट एक साथ स्पॉट, SLB-आलिया-विक्की संग पोज देने के बाद रणबीर पैप्स पर हुए नाराज, बोले- बहुत बोल रहा तू
रणबीर कपूर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक पैपराजी पर नाराज होते हुए दिख रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 27, 2026 at 11:33 AM IST
हैदराबाद: रणबीर कपूर अपने शांत और संयम भरे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, हाल ही में मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर मौजूद फोटोग्राफरों में से एक पर एक्टर का गुस्सा फूट पड़ा. शनिवार, 26 सितंबर की रात, रणबीर को मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर 'लव एंड वॉर' के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, अपनी पत्नी आलिया भट्ट और को-स्टार विक्की कौशल के साथ देखा गया. उन्होंने मुस्कुराते हुए पैपराजी का अभिवादन किया और तस्वीरों के लिए पोज़ दिए. फोटो सेशन के दौरान, एक फोटोग्राफर के जोर से चिल्लाने पर रणबीर चिढ़ गए. वहां से निकलते समय, 'रामायण' स्टार उस फोटोग्राफर पर भड़क गए.
रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल को मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर 'लव एंड वॉर' के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ देखा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 'लव एंड वॉर' की कास्ट ने फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली के साथ पोज दिया. कुछ तस्वीरें खिंचवाने के बाद संजय फ्रेम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, शायद इसलिए कि पैपराज़ी तीनों की एक साथ तस्वीर ले सकें. लेकिन रणबीर ने जिद की कि फिल्ममेकर वापस आएं और उनके साथ पोज दें.
Ranbir Kapoor saw the posts online about his behaviour with Alia and decided to do this today for PR 😭 pic.twitter.com/MR6Elwlgn7— Aarohi (@hamlakroo) September 27, 2026
फोटोशूट के बाद, रणबीर कपूर एक फोटोग्राफर पर गुस्सा करते दिखे जो बार-बार चिल्लाकर उन्हें आलिया और विक्की के साथ पोज देने के लिए कह रहा था. जाते समय, रणबीर ने उस फोटोग्राफर की ओर देखा और कहा, "बहुत बोल रहा है तू". इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग एक्टर के जवाब पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.
वीडियो में, रणबीर आलिया को भीड़ से दूर ले गए. उन्होंने आलिया को कार तक पहुंचाया और यह पक्का किया कि वह भीड़ से सुरक्षित निकल जाएं, जबकि फोटोग्राफर लगातार तस्वीरें खींचते रहे. रणबीर कपूर ऑलिव ग्रीन शॉर्ट कुर्ता और ब्लैक जींस में बहुत अच्छे लग रहे थे। वहीं, आलिया भट्ट नियॉन ग्रीन कलर की ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही थीं, जबकि विक्की कौशल ने क्लासिक व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी.
संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'लव एंड वॉर' इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल जैसे तीन बड़े सितारे पहली बार संजय लीला भंसाली की एक मेगा फिल्म में साथ आ रहे हैं. हाल ही में मेकर्स ने तीनों कास्ट का फर्स्ट लुक जारी कर फैंस को चौंका दिया है. तीनों कलाकार नए अवतार में नजर आ रहे हैं. यह फिल्म 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.