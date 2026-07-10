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'Lock Upp' Season 2: गौरव खन्ना की किस्मत पर श्रेया कालरा को आया तरस, आकांक्षा चमोला के लिए कहा- इस चुड़ैल...

बाद में, श्रेया को अपनी करीबी दोस्तों शिल्पा और माधुरी के साथ इस स्थिति पर चर्चा करते हुए देखा गया. शिल्पा शिंदे से बात करते हुए, श्रेया ने गौरव और आकांक्षा के अलग होने पर तंज कसा और कहा कि गौरव 'खुशकिस्मत' हैं कि उन्हें आकांक्षा जैसी 'चुड़ैल' से छुटकारा मिल गया. शिल्पा भी इस बात से सहमत दिखीं

हालिया एपिसोड में काफी ड्रामा देखने को मिला. इसकी शुरुआत तब हुई जब कंटेस्टेंट्स ने शिल्पा शिंदे, श्रेया कालरा और माधुरी ग्रोवर के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया. तनाव तब और बढ़ गया जब शिल्पा ने कम बजट होने के बावजूद डिजिटल कैंटीन से प्रीमियम खाना ऑर्डर किया.

हैदराबाद: 'लॉक अप: सच या सजा' इन दिनों ट्रे़डिंग में हैं. शो के लेटेस्ट एपिसोड में हुई एक बड़ी बहस ने सबका ध्यान खींचा है, जिसमें खास तौर पर कंटेस्टेंट श्रेया कालरा और आकांक्षा चावला शामिल हैं.

श्रेया ने कोई कसर नहीं छोड़ी और आकांक्षा की हरकतों के लिए उन्हें 'बेवकूफ' कहा. फराह खान ने पहले ही स्टेज पर श्रेया से कहा था कि कंटेस्टेंट उनके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, जिससे आग में घी का काम हुआ. बहस तब और बढ़ गई जब श्रेया ने आकांक्षा पर निजी टिप्पणी की और एक्टर गौरव खन्ना से उनके अलग होने का जिक्र किया.

श्रेया ने कहा कि गौरव खुशकिस्मत हैं कि वे आकांक्षा से दूर हो गए. उन्होंने कहा, 'भगवान किसी को भी उसके जैसी पत्नी ना दे.' यह सुनकर सब हैरान रह गए. इस एपिसोड में आकांक्षा चौधरी ने श्रेया को बुरा-भला भी कहा, लेकिन श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया और तीखी बहस के बावजूद शांत रहीं. यह बात दर्शकों का ध्यान खींची और सोशल मीडिया पर फैंस ने इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी.

फिलहाल जैसे-जैसे कॉम्पिटिशन आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे घरवालों के रिएक्शन भी बढ़ते जा रहे हैं. हर एपिसोड के साथ दोस्ती और दुश्मनी के समीकरण बदल रहे हैं.

बता दें. 'लॉक अप: सच या सजा' को फराह खान और रितेश देशमुख होस्ट करते हैं, जो मुश्किल टास्क और तीखी बहस के दौरान कंटेस्टेंट्स को गाइड करते हैं. 'लॉक अप' का पहला सीजन 2022 में आया था. इसे कंगना रनौत ने होस्ट किया था और पूरे सीजन के दौरान करण कुंद्रा जेलर की भूमिका में थे. मुनव्वर फ़ारूकी इसके विजेता बने.