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'लॉक अप' सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले की उल्टी गिनती शुरू, जानें डेट, टाइम, टॉप फाइनलिस्ट के साथ बहुत कुछ

'लॉक अप' सीजन 2 ( Poster )

हैदराबाद: रितेश देशमुख और फराह खान के रियलिटी शो 'लॉक अप' सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है. हफ्तों तक चले इमोशनल खुलासों, चौंकाने वाले एलिमिनेशन, तीखी प्रतिक्रियाओं और रणनीतिक गेमप्ले के बाद, यह रियलिटी शो अब अपना विनर चुनने के लिए तैयार है. जैसे-जैसे मुकाबला अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, दर्शक बेसब्री से यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि कौन आखिरी दौर के उतार-चढ़ाव से बचकर शानदार ट्रॉफी अपने नाम करेगा. फिनाले में क्या-क्या होगा?

विजेता के एलान से पहले टॉप फाइनलिस्ट को चुनौतियों के एक आखिरी दौर से गुजरना होगा. जाने-माने सेलेब्रिटीज और पत्रकारों की एक जूरी वोट देने से पहले कंटेस्टेंट्स से सवाल भी पूछेगी, जिससे फिनाले और भी दिलचस्प हो जाएगा. इस पैनल में प्रिंस नरूला, शिव ठाकरे, अवज दरबार और कई लोग शामिल होंगे. आखिरी एपिसोड में फाइनलिस्ट की खास परफॉर्मेंस भी होगी और साथ ही पुराने कंटेस्टेंट्स भी नजर आएंगे. 'लॉक अप: सच या सजा' के ग्रैंड फिनाले की डेट और टाइम

'लॉक अप: सच या सजा' का ग्रैंड फिनाले आज, यानी 5 अगस्त (बुधवार) को रात 8 बजे पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इसमें रितेश देशमुख जेलर और फराह खान सुपर मेंटर के तौर पर शामिल हुए. इसके नए एपिसोड हफ्ते में छह दिन - शनिवार से गुरुवार तक रिलीज किए गए, जिससे रोजाना के ड्रामे और सरप्राइज के जरिए फैंस की दिलचस्पी बनी रही. 'लॉक अप: सच या सजा' के टॉप फाइनलिस्ट

फिनाले तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा. एक्टर हर्षद चोपड़ा कड़े 'दावत-ए-जंग' चैलेंज को जीतकर पहले कंफर्मड फाइनलिस्ट बने. इस चैलेंज में कंटेस्टेंट्स को एक-दूसरे को यह समझाना था कि फिनाले में सीधी जगह पाने का हकदार कौन है. एक मुकाबले के बाद, हर्षद पिंजरे में टिके रहने वाले आखिरी कंटेस्टेंट बने और फाइनल में अपनी जगह पक्की की. हाल ही में हुए एलिमिनेशन से गेम का समीकरण बदलने से पहले, कई अन्य कंटेस्टेंट भी इस टाइटल की रेस में बने हुए थे, जिनमें राम कपूर, योगेश रावत, श्रेया कालरा, शिल्पा शिंदे, वरुण यादव आकांक्षा चमोला और शिवांगी जोशी शामिल हैं.