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'लॉक अप' सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले की उल्टी गिनती शुरू, जानें डेट, टाइम, टॉप फाइनलिस्ट के साथ बहुत कुछ

'लॉक अप' सीजन-2 के ग्रैंड फिनाले की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. आइए जानें शो के ग्रैंड फिनाले की डेट, टाइम और बहुत कुछ

Lock Upp Season 2
'लॉक अप' सीजन 2 (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 4:16 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: रितेश देशमुख और फराह खान के रियलिटी शो 'लॉक अप' सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है. हफ्तों तक चले इमोशनल खुलासों, चौंकाने वाले एलिमिनेशन, तीखी प्रतिक्रियाओं और रणनीतिक गेमप्ले के बाद, यह रियलिटी शो अब अपना विनर चुनने के लिए तैयार है. जैसे-जैसे मुकाबला अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा है, दर्शक बेसब्री से यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि कौन आखिरी दौर के उतार-चढ़ाव से बचकर शानदार ट्रॉफी अपने नाम करेगा.

फिनाले में क्या-क्या होगा?
विजेता के एलान से पहले टॉप फाइनलिस्ट को चुनौतियों के एक आखिरी दौर से गुजरना होगा. जाने-माने सेलेब्रिटीज और पत्रकारों की एक जूरी वोट देने से पहले कंटेस्टेंट्स से सवाल भी पूछेगी, जिससे फिनाले और भी दिलचस्प हो जाएगा. इस पैनल में प्रिंस नरूला, शिव ठाकरे, अवज दरबार और कई लोग शामिल होंगे. आखिरी एपिसोड में फाइनलिस्ट की खास परफॉर्मेंस भी होगी और साथ ही पुराने कंटेस्टेंट्स भी नजर आएंगे.

'लॉक अप: सच या सजा' के ग्रैंड फिनाले की डेट और टाइम
'लॉक अप: सच या सजा' का ग्रैंड फिनाले आज, यानी 5 अगस्त (बुधवार) को रात 8 बजे पर नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इसमें रितेश देशमुख जेलर और फराह खान सुपर मेंटर के तौर पर शामिल हुए. इसके नए एपिसोड हफ्ते में छह दिन - शनिवार से गुरुवार तक रिलीज किए गए, जिससे रोजाना के ड्रामे और सरप्राइज के जरिए फैंस की दिलचस्पी बनी रही.

'लॉक अप: सच या सजा' के टॉप फाइनलिस्ट
फिनाले तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा. एक्टर हर्षद चोपड़ा कड़े 'दावत-ए-जंग' चैलेंज को जीतकर पहले कंफर्मड फाइनलिस्ट बने. इस चैलेंज में कंटेस्टेंट्स को एक-दूसरे को यह समझाना था कि फिनाले में सीधी जगह पाने का हकदार कौन है. एक मुकाबले के बाद, हर्षद पिंजरे में टिके रहने वाले आखिरी कंटेस्टेंट बने और फाइनल में अपनी जगह पक्की की.

हाल ही में हुए एलिमिनेशन से गेम का समीकरण बदलने से पहले, कई अन्य कंटेस्टेंट भी इस टाइटल की रेस में बने हुए थे, जिनमें राम कपूर, योगेश रावत, श्रेया कालरा, शिल्पा शिंदे, वरुण यादव आकांक्षा चमोला और शिवांगी जोशी शामिल हैं.

मुकाबले में एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब 'दावत-ए-जंग' टास्क के दौरान श्रेया कालरा ने एक रणनीतिक फैसला लिया. उन्होंने इस टास्क में 'एडवांटेज' चुना, जिससे उन्हें 'एट रिस्क' कैटेगरी से एक कंटेस्टेंट को बाहर करने का पावर मिला.

उस खास अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, श्रेया ने सीजन के सबसे इमोशनल एपिसोड में से एक में शिवांगी जोशी को बाहर करने का फैसला कियाय इस फैसले ने कंटेस्टेंट्स को हैरान कर दिया और फिनाले की रेस को काफी हद तक बदल दिया. योगेश रावत भी 10 लाख रुपये के साथ कॉम्पिटिशन में लौट आए, जिससे आखिरी हफ्ता और भी अनप्रिडिक्टबल हो गया.

वरुण यादव फिनाले से ठीक पहले शो से बाहर होने वाले आखिरी कंटेस्टेंट थे. हर्षद चोपड़ा के फिनाले से अपनी जगह छोड़ने के बाद शिवांगी जोशी ने अपनी जगह पक्की की, जबकि श्रेया कालरा ने साथी कंटेस्टेंट्स के वोटों के जरिए फाइनलिस्ट के तौर पर अपनी जगह बनाई. हालांकि सोशल मीडिया पर हो रही बातचीत से पता चलता है कि शिवांगी और श्रेया इस टाइटल के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में से हैं.

ये हैं टॉप 5 फाइनलिस्ट...

  1. श्रेया कालरा
  2. शिवांगी जोशी
  3. योगेश रावत
  4. राम कपूर
  5. शिल्पा शिंदे

लॉक अप सीजन 2 की प्राइज मनी

'लॉक अप: सच या सजा' के प्रीमियर पर, होस्ट्स ने बताया कि कंटेस्टेंट्स शो की चमचमाती ट्रॉफी और 1 करोड़ रुपये के कैश प्राइज के लिए भी मुकाबला करेंगे. साथ ही उन पर लगे आरोपों और लेबल से खुद को फ्री करने का प्रयास करेंगे.

दावेदारी में कौन आगे?
'लॉक अप' सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले को लेकर फैंस के बीच बज बना हुआ है. सोशल मीडिया पर फैंस अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट का नाम आगे रख रहे हैं. हालांकि सोशल मीडिया पर ज्यादातर चर्चा श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी के बारे में हो रही है. दोनों कंटेस्टेंट्स ने अपने मज़बूत फैन बेस बनाए हैं, जिससे फाइनल रिजल्ट का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है. यहां तक कि ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि श्रेया ट्रॉफी जीत सकती हैं. हाल ही में प्रोड्यूसर एकता कपूर से इन अफवाहों के बारे में पूछा गया. जब एक पैपराजी ने उनसे पूछा कि क्या श्रेया विनर हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, 'क्यों, अगर शिवांगी होंगी तो क्या कोई प्रॉब्लम है?' बाद में उन्होंने साफ किया कि विनर कौन होगा, यह उनके हाथ में नहीं है.

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