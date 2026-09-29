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'लॉक अप' सीजन 2 का एलान, जेलर के तौर पर फराह खान और रितेश देशमुख करेंगे वापसी

नेटफ्लिक्स ने मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो लॉक अप के नए सीजन का एलान किया है.

Lock Upp Season 2
'लॉक अप' सीजन 2 (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2026 at 7:38 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: नेटफ्लिक्स ने 'लॉक अप: सच या सजा' के दूसरे सीजन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया है. यह रियलिटी शो नए कैदियों, नए राज और भरपूर ड्रामे के साथ वापसी करने के लिए तैयार है. पहला सीजन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ही जगहों पर चर्चा का विषय बना था. अब, मेकर्स दर्शकों को 'लॉक अप' की दुनिया में वापस लाने के लिए तैयार हैं.

29 सितंबर को नेटफ्लिक्स ने लॉक अप का नया पोस्टर साझा करते हुए नए सीजन का एलान किया. पोस्टर साझा करते हुए मेकर ने कैप्शन में लिखा, 'लौट रहा है लॉक अप, भाग कर जाओगे कहां? लॉक अप सीज़न 2 देखें, जल्द आ रहा है, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.' नए सीजन में एक बार फिर सेलिब्रिटीज जेल में आएंगे, जहां उनकी कहानियां, रिश्ते और राज गेम का हिस्सा बनेंगे.

फराह खान और रितेश देशमुख इस शो को होस्ट करेंगे. मेकर्स ने अभी तक नए कंटेस्टेंट्स के नामों का खुलासा नहीं किया है. फैंस को यह जानने के लिए इंतजार करना होगा कि इस बार जेल में कौन एंट्री करेगा. फिलहाल, फॉर्मूला वही पुराना है. नए कंटेस्टेंट्स, नए राज, नए समीकरण, लेकिन जेल वही.

नेटफ्लिक्स इंडिया की वीपी कंटेंट मोनिका शेरगिल ने शो के बारे में बात करते कहा, 'लॉक अप: सच या सजा रातों-रात एक ऐसा शो बन गया जिसे लोग जरूर देखना चाहते थे. दर्शक इससे जुड़े, इस पर बहस की और बार-बार इसे देखने आए. इसने उस दौर की सोच और माहौल को बखूबी दिखाया, न सिर्फ मनोरंजन के तौर पर, बल्कि एक ऐसी जगह के तौर पर जहां सेलेब्रिटीज ने उन विषयों पर बात की जिन पर वे शायद ही कभी बात करते हैं, अपनी पसंद को अपनाया और अतीत के बुरे अनुभवों का सामना किया. एकता के बोल्ड और ओरिजिनल आइडिया और नेटफ्लिक्स पर इसके बड़े पैमाने पर बनने से एंटरटेनमेंट का लेवल कई गुना बढ़ गया. सीजन 2 में हम अपने दर्शकों के लिए कई नए सरप्राइज के साथ वही नेटफ्लिक्स वाला जादू फिर से पैदा करेंगे.'

बालाजी टेलीफिल्म्स की जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और 'लॉक अप' की क्रिएटर एकता कपूर ने कहा, 'नेटफ्लिक्स पर 'लॉक अप: सच या सजा' ने हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा सफलता हासिल की. शो की बातचीत, कंटेस्टेंट्स और उनके यादगार पल फिनाले के बाद भी दर्शकों के ज़हन में बने रहे. यही वजह है कि 'लॉक अप' की वापसी इतनी रोमांचक है. अगला सीजन दर्शकों को एक ऐसी दुनिया में ले जाएगा, जिसे वे पहले से जानते हैं, लेकिन इसमें कहानियां, पर्सनैलिटीज और सरप्राइज बिल्कुल नए होंगे. फराह और रितेश दमदार जेलर जोड़ी के तौर पर 'लॉक अप' को संभालना जारी रखेंगे, और अगले सीजन में अपनी एनर्जी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अंदाज़ का तड़का लगाएंगे.'

एकता कपूर, शोभा कपूर और मनीषा शर्मा द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे इस आने वाले सीजन को मलाया प्रधान शो-रन करेंगी. 'लॉक अप: सच या सजा' सीजन 2 जल्द ही आ रहा है, सिर्फ नेटफ्लिक्स पर.

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