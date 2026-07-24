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'लॉक अप' सीजन 2: गौरव खन्ना को लेकर आकांक्षा चमोला का नया शॉकिंग बयान, कहा- मेरे घर का कुत्ता...

बातचीत तब शुरू हुई जब धीरज धूपर की पत्नी विन्नी अरोड़ा रियलिटी शो में आईं, जिससे कपल के बीच एक इमोशनल रीयूनियन हुआ. विन्नी की एंट्री के बाद, आकांक्षा, शिल्पा और श्रेया ने बात की. चैट के दौरान, श्रेया ने अपने बॉयफ्रेंड को मिस करने के बारे में बताया. श्रेया ने आकांक्षा से कहा, 'तुम्हारा भी आ गया, इसका भी आ गया. मुझे भी मेरा बॉयफ्रेंड चाहिए थोड़ी देर के लिए.'

'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में आकांक्षा चमोला ने घर में अपने पति गौरव खन्ना की एंट्री के बारे में शिल्पा शिंदे और श्रिया कालरा खुलकर बात की. गौरव को 'स्ट्रेंजर' बताते हुए आकांक्षा ने कहा कि उन्हें ज्यादा अच्छा लगता अगर उनके परिवार का कोई और मेंबर उनसे मिलने आता. श्रेया कालरा और शिल्पा शिंदे के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि अगर गौरव की जगह उनकी मां, पिता या उनका पालतू कुत्ता भी आता, तो उन्हें ज्यादा खुशी होती.

हैदराबाद: आकांक्षा चमोला जब से 'लॉक अप: सच या सजा' में आई हैं, तब से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में हैं, खासकर तब से जब उन्होंने बताया कि वह और एक्टर गौरव खन्ना तलाक लेने वाले हैं. अब आकांक्षा ने एक चौंकाने वाली बात कही है, जिससे सबका ध्यान एक बार फिर उन पर चला गया है.

इस पर जवाब देते हुए आकांक्षा ने मजाक में कहा, 'मेरा तो एक्स था. हंस तो रहा है वरुण (लैला), बोल रहा है 'तेरा फैमिली कहां आया? तेरा तो स्ट्रेंजर आया.' उनके इस कमेंट ने श्रेया, शिल्पा और यहां तक ​​कि खुद आकांक्षा को भी हैरान कर दिया.

उन्होंने बातचीत करते हुए आगे कहा, 'उससे (गौरव) ज्यादा मुझे परिवार में कोई आता तो बेहतर था. श्रेया ने पूछा, 'क्यों?' आकांक्षा ने शो में गौरव का जिक्र करते हुए जवाब दिया, 'मैं अपना कंफर्ट चाहती थी ना. असल में, यह उसके लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए ज्यादा था.' आकांक्षा ने कहा, 'अगर मेरी मम्मी या पापा कोई आते तो मैं पसंद करती, या मेरा कुत्ता ही आ जाता.' इससे श्रेया और शिल्पा हंसने लगीं.

लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला का खुलासा

'लॉक अप 2' में आकांक्षा चमोला ने सबसे पहले बताया कि उन्होंने और गौरव खन्ना ने अपनी शादी खत्म करने का फैसला किया है. उन्होंने जेल के अंदर इसे अपने 'डार्क सीक्रेट्स' में से एक के तौर पर जाहिर किया. उनके इस खुलासे के बाद, कई दर्शकों ने अंदाजा लगाया कि परिवार शुरू करने को लेकर उनकी अलग-अलग सोच उनके अलग होने की एक वजह रही होगी.

इस चर्चा पर बात करते हुए, आकांक्षा ने माना कि बच्चे पैदा करने का मुद्दा उनके रिश्ते में एक वजह जरूर था, लेकिन उन्होंने साफ किया कि अलग होने के फैसले के पीछे यही एकमात्र कारण नहीं था. उन्होंने जोर देकर कहा कि कई निजी मतभेदों के कारण उन्होंने आपसी सहमति से अपनी शादी खत्म की.

आकांक्षा और गौरव खन्ना की शादी

आकांक्षा और गौरव खन्ना की शादी 2016 में हुई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे एक ऑडिशन के दौरान मिले थे और उन्हें प्यार हो गया था. डेट करने के बाद उन्होंने 24 नवंबर 2016 को गौरव के होमटाउन कानपुर में शादी की.