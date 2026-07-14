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'लॉक अप' सीजन 2: आकांक्षा चमोला का एक और शॉकिंग खुलासा, बोलीं- फिजिकल रिलेशनशिप की इच्छा...

आकांक्षा चमोला ने 'लॉक अप' में अपनी जिंदगी से जुड़ी एक और निजी बात बताई है. उन्होंने कहा कि गौरव खन्ना के साथ चल रहे तलाक के बीच, वह खुद को एसेक्सुअल मानती हैं. एक्ट्रेस ने बताया कि जिंदगी के इस पड़ाव पर उनकी किसी भी तरह के फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोई इच्छा नहीं है. उन्होंने इसे अपनी इमोशनल जर्नी और बदलते नजरिए की वजह से आया एक दौर बताया.

हैदराबाद: 'बिग बॉस 19' के विनर गौरव खन्ना और उनकी पत्नी-टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला का रिश्ता तब से चर्चा में है जब से एक्ट्रेस ने बताया कि दोनों का तलाक होने वाला है. रियलिटी शो के हर नए एपिसोड के साथ, आकांक्षा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नए-नए खुलासे कर रही हैं. तलाक और बाईसेक्सुअल के बाद, एक्ट्रेस ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने अपनी जिंदगी के मौजूदा दौर में खुद को 'एसेक्सुअल' मानने के बारे में बात की है.

यह बात तब सामने आई, जब शो के कंटेस्टेंट वरुण यादव, जिन्हें 'लैला' के नाम से भी जाना जाता है, के साथ बातचीत चल रही थी. इस दौरान आकांक्षा ने वरुण से खुलकर अपनी भावनाओं के बारे में बात की. लैला ने पूछा कि क्या वह कभी दोबारा शादी करने के बारे में सोचेंगी या अकेले ही रहेंगी. इस सवाल के जवाब में आकांक्षा ने कहा, 'मेरे मन में डर बैठ गया है.' इसके बाद लैला ने पूछा कि क्या समय के साथ किसी व्यक्ति की सेक्सुएलिटी बदल सकती है?

अपना नजरिया शेयर करते हुए आकांक्षा ने जवाब दिया, 'सेक्सुअलिटी आपका चेंज होता रहता है, आपके फेज के ऊपर होता है.' उन्होंने आगे बताया, 'अब मेरा डिवोर्स हो रहा है, अभी मुझे किसी के साथ फिजिकल नहीं होना है. मुझे लड़कियों से भी कुछ नहीं चाहिए और न आदमियों से कुछ चाहिए. ' एक्ट्रेस ने कहा कि यह उस फेज को दिखाता है जिससे वह अभी गुजर रही हैं.

अपनी फीलिंग्स को और समझाते हुए, आकांक्षा ने लैला से कहा, 'अलग फेज चल रहा है, इसको बोलते हैं एसेक्सुअल.' जब लैला ने पूछा कि क्या बिना पार्टनर के रहने से कोई अपने आप एसेक्सुअल हो जाता है, तो आकांक्षा ने साफ किया कि, उनके लिए, इसका मतलब है किसी भी फिजिकल रिलेशनशिप की कोई इच्छा न होना. उन्होंने यह कहकर बात खत्म की, 'मैं पूरी तरह से एसेक्सुअल बन चुकी हूं.'