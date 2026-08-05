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'लॉक अप 2' विनर: श्रेया कालरा ने जीती ट्रॉफी, साथ ले गईं 1 करोड़ का कैश प्राइज, जानें कौन रहा 2nd रनर-अप

श्रेया कालरा ( IANS )