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'लॉक अप 2' विनर: श्रेया कालरा ने जीती ट्रॉफी, साथ ले गईं 1 करोड़ का कैश प्राइज, जानें कौन रहा 2nd रनर-अप

'लॉक अप 2' के विनर का एलान हो गया है. इस सीजन की विजेता श्रेया कालरा रही हैं. उन्होंने ट्रॉफी अपने नाम पर की है.

Shreya Kalra
श्रेया कालरा (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 5, 2026 at 8:35 PM IST

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हैदराबाद: 'लॉक अप 2' को आखिरकार अपना विनर मिल गया है. फराह खान और रितेश देशमुख के होस्ट किए गए इस रियलिटी शो में श्रेया कालरा विनर बनीं और ग्रैंड फ़िनाले में शानदार ट्रॉफी अपने नाम की. विनर की ट्रॉफी के साथ-साथ, श्रेया को 1 करोड़ रुपये का भारी-भरकम कैश प्राइज भी मिला. उनकी जीत का एलान होते ही, फैंस ने सोशल मीडिया पर बधाई की झड़ी लगा दी है.

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा 'लॉक अप' सीजन 2 की विनर बनीं. शो के होस्ट रितेश देशमुख और फराह खान ने ग्रैंड फिनाले के दौरान उनकी जीत का एलान किया, जबकि शिवांगी जोशी फर्स्ट रनर-अप रहीं.

ग्रैंड फिनाले में बाकी बचे कंटेस्टेंट में राम कपूर और योगेश रावत शामिल थे, और शिल्पा शिंदे के साथ टॉप पांच कंटेस्टेंट की लिस्ट पूरी हुई. आखिरी एपिसोड में, जब श्रेया और शिवांगी नतीजों का इंतजार कर रही थीं, तो रितेश और फराह ने श्रेया को विनर घोषित किया. जब शिल्पा शिंदे उन्हें बधाई देने के लिए स्टेज पर आईं, तो श्रेया भावुक हो गईं और उन्होंने शिल्पा को गले लगाया.

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लॉक अप 2 विनर श्रेया कालरा
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