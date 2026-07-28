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'लॉक अप 2': तीसरे सीक्रेट के खुलासे से डरीं आकांक्षा चमोला, बोलीं- मेरी फैमिली थप्पड़ मारेगी, क्योंकि मेर पति...

आकांक्षा ने बताया कि इस राज का असर सिर्फ उनके रियलिटी शो के सफर तक ही सीमित नहीं रहेगा. एक पब्लिक पर्सनैलिटी और मशहूर एक्टर की पत्नी होने के नाते, उन्हें लगता है कि इस विवाद से उनकी पब्लिक इमेज पर हमेशा के लिए बुरा असर पड़ सकता है.

रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में हिस्सा ले रही आकांक्षा चमोला ने अपने तीसरे और बेहद निजी राज के सबके सामने आने पर होने वाले संभावित नतीजों को लेकर चिंता ज़ाहिर की है. आकांक्षा का तीसरा राज शो में उनकी प्रतिद्वंद्वी श्रेया कालरा से जुड़ा है. इससे पहले, श्रेया ने आकांक्षा का दूसरा राज सबके सामने ला दिया था कि वह बाइसेक्सुअल हैं. अब आकांक्षा को डर है कि श्रेया उनका तीसरा राज भी उजागर कर सकती हैं.

हैदराबाद: टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला इन दिनों 'लॉक अप: सच या सजा' में अपने परफॉर्मेंस को लेकर छाई हुई हैं. आकांक्षा ने कहा है कि अगर उनका तीसरा सीक्रेट सबके सामने आ गया, तो उन्हें और उनके पति, एक्टर गौरव खन्ना को लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है. उनका ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

एपिसोड के दौरान, आकांक्षा को श्रेया से अपना राज जाहिर न करने की गुजारिश करते हुए देखा गया. उन्होंने कहा, 'सच कहूं तो मेरे पास बस एक ही राज़ बचा है, प्लीज उसे सबके सामने मत लाना, मुझे तुम पर भरोसा है. मेरा भरोसा मत तोड़ना, बहन.'

हर्षद चोपड़ा द्वारा राम कपूर का राज सबके सामने लाने के बाद, आकांक्षा ने एक बार फिर श्रेया से उनके प्लान के बारे में पूछा. श्रेया ने जवाब दिया कि अगर कोई और आकांक्षा का राज जाहिर नहीं करता है, तो वह जरूर करेंगी क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि आकांक्षा फिनाले में रहने की हकदार हैं, और न ही वह उन्हें अपनी दोस्त मानती हैं.'

पामेला से बात करते हुए आकांक्षा ने कहा, 'खतरे में मैं हूं. श्रेया को यह एहसास नहीं है कि मैं एक पब्लिक फिगर हूं और मेरे पति इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम हैं. हम दोनों को ही पब्लिक के गुस्से का सामना करना पड़ेगा. लोग उसे तो भूल जाएंगे, लेकिन गौरव खन्ना और मुझे याद रखेंगे, और अब मुझे अपने पूरे परिवार को जवाब देना है.'

उन्होंने कहा, 'मेरे पति इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम हैं. हम दोनों को ही लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा. लोग उसे तो पक्का भूल जाएंगे. किसने किया, यह उन्हें याद नहीं रहेगा. लेकिन उन्हें गौरव खन्ना और मैं जरूर याद रहेंगे. और हां, अब मुझे अपने पूरे परिवार को जवाब देना होगा.' उन्होंने आगे कहा, 'ये जो तीसरा सीक्रेट आएगा, उसके बाद तो मेरी फैमिली मुझे थप्पड़ मार देगी यार, बोलेगी निकल ही जा खानदान से अगर तुझे कुछ बताना ही नहीं है तो.'

'लॉक अप' के लेटेस्ट टास्क में, रितेश देशमुख ने कंटेस्टेंट्स को चाबियां बांटीं. हर चाबी में किसी दूसरे कंटेस्टेंट का राज छिपा था. श्रेया कालरा को आकांक्षा चमोला का राज मिला है. जबकि, राम कपूर को योगेश रावत का राज, शिवांगी जोशी को शिल्पा शिंदे का राज, और इसी तरह बाकी लोगों को भी राज मिले है. कंटेस्टेंट्स को एक-एक करके यह तय करना था कि वे किसका राज सबके सामने लाना चाहते हैं, जिससे उस कंटेस्टेंट के फिनाले वीक से बाहर होने का खतरा बढ़ जाए.