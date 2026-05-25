Padma Awards 2026: दिवंगत दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र पद्म विभूषण से सम्मानित, हेमा मालिनी ने लिया अवार्ड, भावुक हुईं बेटियां
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 25, 2026 at 5:16 PM IST|
Updated : May 25, 2026 at 5:44 PM IST
पद्म पुरस्कार 2026 समारोह आज, 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जा रहा है. पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जो तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं- पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रदान कर रही हैं.
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प्रोसेनजीत चटर्जी को मिला पद्म श्री
राष्ट्रपति मुर्मू ने बंगाली सुपरस्टार प्रोसेनजीत चटर्जी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया है
पंडित कुमार बोस 'पद्म श्री' से सम्मानित
भारतीय शास्त्रीय संगीत के तबला उस्ताद और संगीतकार पंडित कुमार बोस को 'पद्म श्री' से नवाजा गया है. वे बनारस घराने के एक प्रमुख प्रतिनिधि हैं.
भारत सिंह भारती को मिला पद्म श्री पुरस्कार
बिहार के लोक गायक भारत सिंह भारती को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा पद्म श्री से सम्मानित किया गया.
भावुक हुई धर्मेंद्र का परिवार
धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी, अहाना देओल, उस समय भावुक होकर रो पड़ीं जब भाजपा सांसद को मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया।
प्रोसेनजीत चटर्जी पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित
बंगाली अभिनेता प्रोसेनजीत चटर्जी को सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया
वायलिन वादको को मिला पद्म अवॉर्ड
राष्ट्रपति ने वायलिन वादक एन राजम को पद्म विभूषण, पूर्व महा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और बैंकर उदय कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया.
धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से किया गया सम्मानित
पद्म पुरस्कार 2026 में धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने उनकी ओर से यह सम्मान ग्रहण किया.