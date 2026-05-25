Padma Awards 2026: दिवंगत दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र पद्म विभूषण से सम्मानित, हेमा मालिनी ने लिया अवार्ड, भावुक हुईं बेटियां

पंडित कुमार बोस 'पद्म श्री' से सम्मानित

भारतीय शास्त्रीय संगीत के तबला उस्ताद और संगीतकार पंडित कुमार बोस को 'पद्म श्री' से नवाजा गया है. वे बनारस घराने के एक प्रमुख प्रतिनिधि हैं.