नेटफ्लिक्स इंडिया लाइनअप 2026: सनी देओल-अक्षय खन्ना का OTT डेब्यू, इस प्रोजेक्ट में आमने-सामने होंगे 'कर्नल फतेह सिंह'-'रहमान डकैत'

'हेलो बच्चों' फर्स्ट लुक

नेटफ्लिक्स ने विनीत कुमार सिंह की 'हेलो बच्चों' की रिलीज डेट का एलान किया है. फिल्म की कास्ट में विनीत कुमार सिंह, विक्रम कोचर और गिरिजा ओक गोडबोले, अभिषेक यादव शामिल हैं.यह एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, एक सीधे-सादे फिजिक्स टीचर की, जिन्होंने पूरे भारत में लाखों स्टूडेंट्स को प्रेरित किया, ताकि वे अपनी मुश्किलों का सामना करते हुए जिंदगी में सफल होने का अपना सपना पूरा कर सकें. मशहूर फिजिक्स वाला की सच्ची कहानी पर आधारित, हेलो बच्चों दिखाएगी कि कैसे एक इंसान की कोशिशें पूरे देश और उसके युवाओं को प्रेरित कर सकती हैं.