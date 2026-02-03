ETV Bharat / entertainment

नेटफ्लिक्स इंडिया लाइनअप 2026: सनी देओल-अक्षय खन्ना का OTT डेब्यू, इस प्रोजेक्ट में आमने-सामने होंगे 'कर्नल फतेह सिंह'-'रहमान डकैत'

नेटफ्लिक्स इंडिया आज, 3 फरवरी को अपनी पूरी 2026 लाइनअप पेश कर रहा है, जो नए ओरिजिनल्स, आने वाली फिल्मों और सीरीज स्ट्रीमिंग के 2026 कैलेंडर को भर देंगी. कुछ स्टार्स ओटीटी पर डेब्यू कर सकते हैं, वहीं नए चेहरों को भी लॉन्च किया जा सकता है. जेमी लीवर और अपारशक्ति खुराना इस इवेंट के होस्ट बने हैं. कन्फर्म टाइटल्स, उनकी कास्ट, फर्स्ट लुक, डिटेल्स और नेटफ्लिक्स इंडिया की स्लेट की बड़ी हाइलाइट्स के बारे में हर अपडेट के लिए ईटीवी भारत साथ बने रहें.

LIVE FEED

6:47 PM, 3 Feb 2026 (IST)

'हेलो बच्चों' फर्स्ट लुक

नेटफ्लिक्स ने विनीत कुमार सिंह की 'हेलो बच्चों' की रिलीज डेट का एलान किया है. फिल्म की कास्ट में विनीत कुमार सिंह, विक्रम कोचर और गिरिजा ओक गोडबोले, अभिषेक यादव शामिल हैं.यह एक दिल को छू लेने वाली कहानी है, एक सीधे-सादे फिजिक्स टीचर की, जिन्होंने पूरे भारत में लाखों स्टूडेंट्स को प्रेरित किया, ताकि वे अपनी मुश्किलों का सामना करते हुए जिंदगी में सफल होने का अपना सपना पूरा कर सकें. मशहूर फिजिक्स वाला की सच्ची कहानी पर आधारित, हेलो बच्चों दिखाएगी कि कैसे एक इंसान की कोशिशें पूरे देश और उसके युवाओं को प्रेरित कर सकती हैं.

6:42 PM, 3 Feb 2026 (IST)

'ढिंढोरा' सीजन 2 का एलान

नेटफ्लिक्स ने यूट्यूबर भुवम बाम की वेब सीरीज 'ढिंढोरा' के दूसरे सीजन का एलान किया है. 2021 में रिलीज होने के छह साल बाद डिजिटल क्रिएटर भुवन बाम अपने सनकी परिवार के साथ लौट रहे हैं. उनके साथ टिटू मामा भी कॉमेडी में तड़का लगाएंगे. इस सीजन में यह पता लगाया जाएगा कि क्या वह एक हीरो बनकर उभरेंगे, या बढ़ती उम्मीदों के बोझ तले दबकर बिखर जाएंगे.

6:38 PM, 3 Feb 2026 (IST)

'सुपर सुब्बू' टीजर रिलीज

नेटफ्लिक्स ने अपनी पहली तेलुगु सीरीज सुपर सुब्बू का टीजर रिलीज कर दिया है. यह एक बेहद मजेदार कहानी वाली सीरीज है जिसमें एक टीजर और उस अजीबोगरीब छात्र की कहानी दिखाई गई है, जिसे पढ़ाने के लिए वह मजबूर है. मिथिला पालकर इस सीरीज में अहम भूमिका निभा रही हैं.

6:20 PM, 3 Feb 2026 (IST)

'फैमिली बिजनेस' फर्स्ट लुक

नेटफ्लिक्स ने अनिल कपूर और विजय वर्मा की नई सीरीज 'फैमिली बिजनेस' का एलान किया. इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए नेटफ्लिक्स ने कैप्शन में स्टोरी के बारे में बताते हुए लिखा है, 'नया खून पुराने पैसे से मिलता है. जब बहुत ज्यादा पावर दांव पर लगी हो, तो परिवार और बिजनेस के बीच की लाइनें धुंधली हो जाती हैं. इसमें अनिल कपूर, विजय वर्मा के साथ आकाश खुराना, रिया चक्रवर्ती, नेहा धूपिया, अनंत नाग, कंवलजीत सिंह, ध्रुव सहगल, नंदीश संधू, टीना देसाई, रोहन मेहरा, कमल सदाना, राइमा सेन, इनायत सूद, मधु शाह भी हैं.

6:18 PM, 3 Feb 2026 (IST)

सनी देओल और अक्षय खन्ना का ओटीटी डेब्यू

सनी देओल और अक्षय खन्ना इस साल ओटीटी पर डेब्यू करने जा रहे हैं. नेटफ्लिक्स ने अपने अगले स्लेट का एलान करते हुए बताया कि बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल और अक्षय खन्ना 'इक्का' के साथ ओटीटी डेब्यू कर रहे हैं. पहले लुक में दोनों के बीच टकराव दिखाया गया है. इसे सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ​​ने डायरेक्ट किया है. इसमें सनी देओल, अक्षय खन्ना के अलावा दीया मिर्जा, तिलोत्तमा शोम, संजीदा शेख, शिशिर शर्मा, आकांक्षा रंजन भी हैं.

6:09 PM, 3 Feb 2026 (IST)

'मुसाफिर कैफे' फर्स्ट लुक

विक्रांत मैसी की नई वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' का फर्स्ट लुक आ गया है. नेटफ्लिक्स ने आज इस सीरीज का एलान करते हुए फर्स्ट लुक वीडियो जारी किया है. मुसाफिर कैफे' एक प्रेम कहानी है जो धीरे-धीरे सामने आती है और आपके दिल में बैठ जाती है. इस सीरीज में विक्रांत मैसी, महिमा मकवाना और वेदिका पिंटो मुख्य भूमिका में हैं. इसका फर्स्ट लुक जारी करते हुए नेटफ्लिक्स ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'मुसाफिर थे मगर अजनबी नहीं. शायद कहानी पहले से लिखी हुई थी. मुसाफिर कैफे देखें, जल्द ही आ रहा है, केवल नेटफ्लिक्स पर'.

6:05 PM, 3 Feb 2026 (IST)

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' सीजन 5

चार ब्लॉकबस्टर सीजन के बाद कपिल शर्मा का पॉपुलर चैट शो 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' अपने पांचवें सीजन के साथ लौट रहा है. शो के कलाकारों में कपिल शर्मा, अर्चना पूरन सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, सुनील ग्रोवर, कृष्णा अभिषेक और किकू शारदा शामिल हैं.

Last Updated : February 3, 2026 at 6:52 PM IST

