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Independence Day 2026: अक्षय कुमार, चिरंजीवी, वरुण धवन, अल्लू अर्जुन समेत इन सितारों ने फैंस को दी शुभकामनाएं

akshay kuamr Chiranjeevi Konidela
अक्षय कुमार/चिरंजीवी (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2026 at 10:46 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 12:01 PM IST

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आज भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस है, जो 1947 में ब्रिटिश शासन से आजाद होने के बाद से आठ दशकों की आजादी का जश्न मना रहा है. यह बड़ा मील का पत्थर उन स्वतंत्रता सेनानियों के बिना थके साहस और दूर की सोच को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने इस आजादी को पाने में अहम योगदान दिया.

चूंकि, आज, 15 अगस्त को भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने सितारों ने सोशल मीडिया पर अपनी देशभक्ति का जोश दिखाया और फैंस के साथ अपनी शुभकामनाएं शेयर कीं. दिल से बधाई देने वालों में इंडस्ट्री के कई बड़े दिग्गज शामिल हैं, जिन्होंने इस मौके पर इस दिन की अहमियत पर बात की और देश के गौरव की भावना जगाई. तो चलिए एक नजर डालें उन सितारों पर, जिन्होंने आज खास मौके पर अपने फैंस के लिए समय निकाला और उन्हें आजादी की शुभकामनाएं दी.

LIVE FEED

11:53 AM, 15 Aug 2026 (IST)

'पुष्पराज' ने फैंस को किया विश

अल्लू अर्जुन ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. जय हिंद.'

11:44 AM, 15 Aug 2026 (IST)

चिरंजीवी ने भारतीयों को दी शुभकामनाएं

तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दुनिया भर में रहने वाले भारतीयो को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'आजाद भारत के 80 साल. हमारी आजादी भारत के लिए लड़ने वाले अनगिनत महान लोगों के बलिदान, संघर्ष और हिम्मत की अनमोल विरासत है. आइए हम अपनी विरासत को संजोकर, अपनी आजादी की रक्षा करके और आने वाली पीढ़ियों को गर्व महसूस कराकर उनकी विरासत का सम्मान करें. दुनिया भर में हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. जय हिंद. वंदे मातरम.'

11:35 AM, 15 Aug 2026 (IST)

एक आसमान, एक तिरंगा- रकुल प्रीत सिंह

साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाली रकुल प्रीत सिंह ने देशवासियों को आजादी की शुभकामनाएं दी है. झंडा फहराते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा है, 'एक आसमान, एक तिरंगा, एक मिट्टी, एक पहचान. रंग अलग हों, दिल एक हों, यही तो है मेरा हिंदुस्तान.'

11:32 AM, 15 Aug 2026 (IST)

आजादी के 80 साल- वरुण धवन

वरुण धवन ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वह झंडा लहराते हुए दिख रहे हैं. इसे साझा करते हुए उन्होंने लिखा है, 'आजादी के 80 साल, तोड़ के जजीरें गुलामी की, आज हम आजादी की सांसें लेते हैं, याद करके उन वीरों को, शान से कहता इस देश का हर इंसान है—मेरा भारत महान है.'

11:08 AM, 15 Aug 2026 (IST)

भारत सिर्फ हमारा देश नहीं, हमारी पहचान- अनुपम खेर

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने हाथ में झंडा पकड़े दिख रहे हैं. वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'भारत में और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. भारत सिर्फ हमारा देश नहीं, हमारी पहचान है. इसकी मिट्टी की खुशबू, अलग-अलग भाषाएं, पहनावे, त्योहार, धर्म और परंपराएं, सब अलग होकर भी हमें एक-दूसरे से जोड़ते हैं. यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत है.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'हम दुनिया में कहीं भी रहें, अपने साथ थोड़ा-सा भारत जरूर लेकर चलते हैं- अपनी यादों में, अपने संस्कारों में, अपने खाने में, अपनी प्रार्थनाओं में और अपने दिल में. ईश्वर हमारे देश को हमेशा सुरक्षित रखे, हर भारतवासी के जीवन में सुख, शांति और तरक्की लाए, और हमारा प्यारा तिरंगा इसी तरह गर्व से आसमान में लहराता रहे. स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई. जय हिंद. जय भारत. भारत माता की जय.'

11:05 AM, 15 Aug 2026 (IST)

80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की बधाई- जूनियर एनटीआर

जूनियर एनटीआर ने एक्स हैंडल के जरिए फैंस को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, '80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की बधाई. सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. जय हिंद.'

10:48 AM, 15 Aug 2026 (IST)

अक्षय कुमार ने अपनी एक्स हैंडल पर स्वतंत्रता दिवस पर एक ट्रिब्यूट शेयर किया, जिसमें भारतीय झंडे के रंग, इंडिया गेट और मंदिरों जैसी जगहों के सिलुएट, सूती धागों वाला लकड़ी का चरखा और तिरंगे जैसी डोरियां थीं. उन्होंने लिखा, 'हमारे तिरंगे की शान यूं ही बनी रहे, हर दिल में उम्मीद और हर आंख में एक बेहतर कल का सपना रहे. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जय हिंद.'

10:43 AM, 15 Aug 2026 (IST)

राम चरण ने फैंस को दी शुभकामनाएं

तेलुगु सुपरस्टार राम चरण ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. साथ ही उन्होंने बताया कि उन्हें इस देश का वासी होने पर गर्व है. उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, 'हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. इस अद्भुत देश का हिस्सा होने पर गर्व है. जय हिंद.'

Last Updated : August 15, 2026 at 12:01 PM IST

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