Independence Day 2026: अक्षय कुमार, चिरंजीवी, वरुण धवन, अल्लू अर्जुन समेत इन सितारों ने फैंस को दी शुभकामनाएं

भारत सिर्फ हमारा देश नहीं, हमारी पहचान- अनुपम खेर

बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने हाथ में झंडा पकड़े दिख रहे हैं. वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'भारत में और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. भारत सिर्फ हमारा देश नहीं, हमारी पहचान है. इसकी मिट्टी की खुशबू, अलग-अलग भाषाएं, पहनावे, त्योहार, धर्म और परंपराएं, सब अलग होकर भी हमें एक-दूसरे से जोड़ते हैं. यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती और ताकत है.'

उन्होंने आगे लिखा है, 'हम दुनिया में कहीं भी रहें, अपने साथ थोड़ा-सा भारत जरूर लेकर चलते हैं- अपनी यादों में, अपने संस्कारों में, अपने खाने में, अपनी प्रार्थनाओं में और अपने दिल में. ईश्वर हमारे देश को हमेशा सुरक्षित रखे, हर भारतवासी के जीवन में सुख, शांति और तरक्की लाए, और हमारा प्यारा तिरंगा इसी तरह गर्व से आसमान में लहराता रहे. स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत बधाई. जय हिंद. जय भारत. भारत माता की जय.'