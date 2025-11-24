धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार: राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' का प्रोग्राम पोस्टपोन, शाहरुख खान ने बॉलीवुड के 'ही-मैन' को दी विदाई
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2025 at 1:59 PM IST|
Updated : November 24, 2025 at 5:28 PM IST
बॉलीवुड के जाने-माने स्टार धर्मेंद्र, 89 साल के थे, उनका निधन हो गया है. IANS के करीबी सूत्रों ने इस खबर को कन्फर्म किया है. धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार और सेलेब्स श्मशान घाट पहुंच रहे हैं. धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट में किया जा रहा है.
बता दें, स्टार को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और 10 नवंबर को IANS के करीबी सूत्रों ने बताया था कि धर्मेंद्र की हालत गंभीर है और वह लाइफ सपोर्ट पर हैं. IANS के करीबी सूत्रों के मुताबिक, 31 अक्टूबर को एक्टर को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में टॉप डॉक्टरों की कड़ी मेडिकल निगरानी में रखा गया था.
LIVE FEED
एक लेजेंड जिन्होंने लाखों दिलों को छुआ- अल्लू अर्जुन
'पुष्पा' एक्टर अल्लू अर्जुन ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक व्यक्त किया है. एक्स हैंडल पर धर्मेंद्र की तस्वीर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, 'लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र जी के गुजरने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. एक लेजेंड जिन्होंने लाखों दिलों को छुआ. परिवार, दोस्तों और फैंस के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'
चिरंजीवी ने धर्मेंद्र के साथ बिताए पलों को किया
तेलुगु सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी ने धर्मेंद्र के निधन पर दुख प्रकट किया है. एक्स हैंडल पर चिरंजीवी ने पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, 'श्री धर्मजी न सिर्फ एक महान एक्टर थे, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान भी थे. जब भी मैं उनसे मिला, मुझे जो विनम्रता और अपनापन महसूस हुआ, उसने मेरे दिल को छू लिया. मैं उनके साथ बिताई प्यारी यादों और निजी पलों को हमेशा संजो कर रखूंगा. उनके निधन पर मेरी दिल से संवेदनाएं. उनकी पवित्र आत्मा को शांति मिले. मेरी दुआएं उनके परिवार, खासकर मेरे प्यारे दोस्तों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ हैं. उनकी विरासत लाखों लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी. ओम शांति.'
शाहरुख खान ने दी अंतिम श्रद्धांजलि
बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे थे. पैप्स ने श्मशान घाट के बाहर उनकी कार को अपने कैमरे में कैद किया. वहीं, एक अन्य वीडियो में अंतिम विदाई देने के बाद किंग खान को पत्नी गौरी खान के साथ श्मशान घाट से बाहर आते हुए देखा गया.
नितिन गडकरी ने धर्मेंद्र के साथ पुराने दिनों को किया याद
एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शोक जताया है. उनके साथ पुराने दिनों को याद करते हुए मंत्री ने कहा, 'धर्मेंद्र सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे और सीधे-सादे इंसान भी थे. मेरा उनसे पर्सनल कनेक्शन था. वह देश और किसानों के लिए कमिटेड थे. फिल्मों में उनके काम को भुलाया नहीं जा सकता. उनके गुजर जाने से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. वह मुझसे मिलने आते थे. उनके बेटों और हेमा मालिनी जी से मेरे अच्छे रिश्ते हैं.'
खुद कार ड्राइव करते दिखें गोविंदा
धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने एक्टर गोविंदा खुद कार चलाकर श्मशान पहुंचे थे. श्मशान से बाहर आते वक्त पैप्स ने उन्हें खुद कार ड्राइव करते हुए देखा.
शबाना आजमी
रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की अदाकार शबाना आजमी अपने को-स्टार धर्मेंद्र को अंतिम विदाई दी. उन्हें श्मशान घाट सिक्योरिटी के बीच देखा गया.
अनिल कपूर स्पॉट
बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर को श्मशान घाट पर स्पॉट किया गया. पैप्स ने उन्हें उनकी कार में बैठते हुए देखा.
'पेड्डी' का प्रोग्राम कैंसल
धर्मेंद्र की मौत की खबर के बाद राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया है. पेड्डी के मेकर्स ने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा है, 'धर्मेंद्र जी के गुज़र जाने की खबर से हमें बहुत दुख हुआ है. उन्होंने जो दौर बनाया, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता. दुख की इस घड़ी में और सम्मान के तौर पर, आज शाम 4.05 बजे होने वाली अनाउंसमेंट रोक दी गई है. टीम पेड्डी दिल से अपनी संवेदनाएं और दुआएं भेजती है.'
धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुःखद- सीएम योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मेंद्र पर शोक जताया है. एक्स हैंडल का सहारा लेते हुए सीएम ने लिखा है, 'लोकप्रिय फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यंत दुःखद एवं कला व फिल्म जगत की अपूरणीय क्षति है. उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि. प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को सद्गति तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके प्रशंसकों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति.'
धर्मेंद्र के घर के बाहर सनी देओल स्पॉट
धर्मंद्र के बेटे-बॉलीवुड एक्टर सनी देओल को उनके घर के बाहर स्पॉट किया गया. पैप्स ने उनकी गाड़ी को घर के अंदर जाते हुए अपने कैमरे में कैद किया.
श्रंद्धाजलि देकर श्मशान से लौटे सैफ अली खान
धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के बाद सैफ अली खान को श्मशान घाट से बाहर निकलते हुए देखा गया. कैमरे को देख सैफ ने अपना चेहरा छिपा लिया था.
करण देओल ने दादा धर्मेंद्र को दी अंतिम विदाई
करण देओल अपने दादा धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के घर की ओर लौटते दिखें. उनकी नम आंखें साफ देखी गई.
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह स्पॉट
बॉलीवुड के स्टार कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को पवन हंस श्मशान घाट पर देखा गया, जहां धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार किया गया.
भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति- राहुल गांधी
कांग्रेस पार्टी के राजनेता राहुल गांधी ने धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताते हुए लिखा है, 'महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. सिनेमा में लगभग सात दशकों के उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा. धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं.'
धर्मेंद्र जी का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा- राजनाथ सिंह
धर्मेंद्र के निधन पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक्स हैंडल पर दुख जताते हुए लिखा है, 'मशहूर हिंदी फिल्म एक्टर और पूर्व MP श्री धर्मेंद्र जी के निधन से बहुत दुख हुआ. उन्होंने अपने चार्म और ईमानदारी से कई यादगार किरदारों में जान डाल दी. भारतीय सिनेमा में उनका शानदार योगदान हमेशा याद रखा जाएगा. उनके दुखी परिवार और अनगिनत चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'
अमित शाह ने जताया दुख
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर दुख प्रकट किया है. केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, 'अपने बेहतरीन अभिनय से 6 दशकों तक हर देशवासी के दिल को छूने वाले धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. एक सामान्य परिवार से आकर उन्होंने फिल्म जगत में अपनी अमिट पहचान बनाई. धर्मेंद्र जी उन चुनिंदा अभिनेताओं में से एक रहे, जिन्होंने जिस किरदार को छुआ, वह जीवंत बन उठा और अपनी इसी कला के माध्यम से उन्होंने हर आयु-वर्ग के करोड़ों दर्शकों का दिल जीता. अपने अभिनय से वे सदैव हमारे बीच रहेंगे. ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और उनके परिजनों व प्रशंसकों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें. ॐ शांति शांति शांति.'
अंतिम संस्कार के बाद घर लौटीं हेमा मालिनी
धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद हेमा मालिनी की गाड़ी को विले पार्ले श्मशान घाट से बाहर निकलते हुए देखा गया है. अदाकारा ने नम आंखों के साथ पैप्स के सामने हाथ जोड़ती दिखीं. उनके साथ उनकी बेटी-एक्ट्रेस ईशा देओल भी थीं.
हाई सिक्योरिटी के बीच श्मशान घाट पर दिखें सलमान खान
धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर पहुंचे. उन्हें हाई सिक्योरिटी के बीच कार में देखा गया.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया शोक
देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताया है. एक्स हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए राष्ट्रपति ने लिखा है, 'जाने-माने एक्टर और पूर्व सांसद श्री धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है. सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से एक, उन्होंने अपने दशकों लंबे शानदार करियर में कई यादगार परफॉर्मेंस दीं.'
उन्होंने आगे लिखा है, 'भारतीय सिनेमा की एक बड़ी हस्ती के तौर पर, वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी. उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं.'
धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी ने प्रकट किया दुख
धर्मेंद्र के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है. उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा है, 'धर्मेंद्र जी के जाने से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है. वह एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक जबरदस्त एक्टर थे जिन्होंने अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाई. जिस तरह से उन्होंने अलग-अलग तरह के रोल किए, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ. धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे. इस दुख की घड़ी में, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं. ओम शांति.'
श्मशान पहुंचें सलीम खान
बॉलीवुड के 'ही-मैन' धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने देने के लिए सलमान खान के पिता सलीम खान श्मशान घाट पहुंचे हैं. उन्हें विले पार्ले श्मशान घाट के बाहर कार में बैठे स्पॉट किया गया है.
श्मशान घाट के बाहर आमिर खान स्पॉट
मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर सितारों की भीड़ उमड़ पड़ी है. अमिताभ बच्चन के बाद बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान को श्मशान घाट के बाहर देखा गया है.
श्मशान पहुंचे अमिताभ बच्चन
धर्मेंद्र के निधन की खबर सुन उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सेलेस्ब श्मशान घाट पहुंच रहे हैं. बॉलीवुड के अभिनेता अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पहुंचे. उन्हें श्माशान घाट के अंदर जाते हुए देखा गया है.