BMC Election 2026: अक्षय कुमार के बाद जॉन अब्राहम, गुलजार समेत इन हस्तियों ने डाले वोट

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 15, 2026 at 11:23 AM IST

Updated : January 15, 2026 at 11:36 AM IST

महाराष्ट्र भर के 29 नगर निगमों में गुरुवार (15 जनवरी, 2026) की सुबह मतदान शुरू हुआ. इन नगर निगमों के 893 वार्डों में फैली 2,869 सीटों के लिए मतदान सुबह 7.30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ और शाम 5.30 बजे समाप्त होगा. कुल 3.48 करोड़ मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के पात्र हैं. मुंबई को छोड़कर, अन्य सभी शहरी निकायों में बहुसदस्यीय वार्ड प्रणाली है. मतगणना 16 जनवरी को होगी.

बीएमसी चुनावों के लिए वोट डालने के लिए भारतीय सिनेमा की मशहूर हस्तियां पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं. अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, नाना पाटेकर, ट्विंकल खन्ना, गुलजार, विशाल डडलानी समेत कई भारतीय सिनेमा की हस्तियां घर से बाहर निकलकर भारतीय नागरिक होने का फर्ज पूरा किया है.

11:34 AM, 15 Jan 2026 (IST)

पोलिंग बूथ पहुंचे जॉन अब्राहम

बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम भी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे. पैप्स ने उन्हें अपनी कार से निलकर अंदर जाते हुए स्पॉट किया.

11:32 AM, 15 Jan 2026 (IST)

सबसे जरूरी चुनावों में से एक है- सुनील शेट्टी

बीएमसी चुनाव में वोट डालने के बाद एक्टर सुनील शेट्टी ने मीडिया से बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह अब तक के सबसे जरूरी चुनावों में से एक है, इसलिए सभी को बाहर आकर वोट डालना चाहिए. हम हमेशा बीएमसी के काम के बारे में शिकायत करते रहते हैं. आज हमें कुछ काम करना चाहिए. हमें बीएमसी के साथ होना चाहिए और मुंबई को बेहतर बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए.'

11:27 AM, 15 Jan 2026 (IST)

गीतकार गुलजार ने दिया वोट

गीतकार गुलजार बीएमसी चुनाव के लिए वोट डालने के लिए घर से बाहर आए. वोट डालने के बाद गुलजार ने कहा, 'हम अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, और आपका वोट उन जड़ों को और लोकतंत्र को सींचने के लिए है, इसलिए इस कर्तव्य को जरूर पूरा करें.'

Last Updated : January 15, 2026 at 11:36 AM IST

