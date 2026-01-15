BMC Election 2026: अक्षय कुमार के बाद जॉन अब्राहम, गुलजार समेत इन हस्तियों ने डाले वोट

सबसे जरूरी चुनावों में से एक है- सुनील शेट्टी

बीएमसी चुनाव में वोट डालने के बाद एक्टर सुनील शेट्टी ने मीडिया से बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह अब तक के सबसे जरूरी चुनावों में से एक है, इसलिए सभी को बाहर आकर वोट डालना चाहिए. हम हमेशा बीएमसी के काम के बारे में शिकायत करते रहते हैं. आज हमें कुछ काम करना चाहिए. हमें बीएमसी के साथ होना चाहिए और मुंबई को बेहतर बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए.'