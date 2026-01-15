BMC Election 2026: अक्षय कुमार के बाद जॉन अब्राहम, गुलजार समेत इन हस्तियों ने डाले वोट
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 15, 2026 at 11:23 AM IST|
महाराष्ट्र भर के 29 नगर निगमों में गुरुवार (15 जनवरी, 2026) की सुबह मतदान शुरू हुआ. इन नगर निगमों के 893 वार्डों में फैली 2,869 सीटों के लिए मतदान सुबह 7.30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ और शाम 5.30 बजे समाप्त होगा. कुल 3.48 करोड़ मतदाता 15,931 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने के पात्र हैं. मुंबई को छोड़कर, अन्य सभी शहरी निकायों में बहुसदस्यीय वार्ड प्रणाली है. मतगणना 16 जनवरी को होगी.
बीएमसी चुनावों के लिए वोट डालने के लिए भारतीय सिनेमा की मशहूर हस्तियां पोलिंग बूथ पर पहुंच रही हैं. अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, नाना पाटेकर, ट्विंकल खन्ना, गुलजार, विशाल डडलानी समेत कई भारतीय सिनेमा की हस्तियां घर से बाहर निकलकर भारतीय नागरिक होने का फर्ज पूरा किया है.
LIVE FEED
पोलिंग बूथ पहुंचे जॉन अब्राहम
बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम भी वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे. पैप्स ने उन्हें अपनी कार से निलकर अंदर जाते हुए स्पॉट किया.
#WATCH | Actor John Abraham arrives at a polling station in Mumbai to cast his vote for the BMC elections. pic.twitter.com/2wA6XgppoI— ANI (@ANI) January 15, 2026
सबसे जरूरी चुनावों में से एक है- सुनील शेट्टी
बीएमसी चुनाव में वोट डालने के बाद एक्टर सुनील शेट्टी ने मीडिया से बात की. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह अब तक के सबसे जरूरी चुनावों में से एक है, इसलिए सभी को बाहर आकर वोट डालना चाहिए. हम हमेशा बीएमसी के काम के बारे में शिकायत करते रहते हैं. आज हमें कुछ काम करना चाहिए. हमें बीएमसी के साथ होना चाहिए और मुंबई को बेहतर बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए.'
#WATCH | Mumbai: After casting his vote for the BMC election, Actor Suniel Shetty says, "I think by far, this is one of the most important election so everyone should come out and cast their votes. We just keep complaining about the work of BMC. Today, we should do some work...… pic.twitter.com/aVhfohJKax— ANI (@ANI) January 15, 2026
गीतकार गुलजार ने दिया वोट
गीतकार गुलजार बीएमसी चुनाव के लिए वोट डालने के लिए घर से बाहर आए. वोट डालने के बाद गुलजार ने कहा, 'हम अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, और आपका वोट उन जड़ों को और लोकतंत्र को सींचने के लिए है, इसलिए इस कर्तव्य को जरूर पूरा करें.'
#WATCH | Mumbai: After casting his vote for the BMC Elections, lyricist Gulzar said, "We are rooted in our homeland, and your vote is to nurture those roots and to nurture democracy, so be sure to fulfil this duty..." pic.twitter.com/4Qd1p1NyIz— ANI (@ANI) January 15, 2026