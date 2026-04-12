आशा भोसले का निधन LIVE अपडेट्स: दिग्गज गायिका के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा- उनके साथ हुई मेरी मुलाकातों की यादें...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 12, 2026 at 2:11 PM IST|
Updated : April 12, 2026 at 2:16 PM IST
मुंबई: मशहूर प्लेबैक सिंगर आशा भोसले का रविवार, 12 अप्रैल) को मुंबई में निधन हो गया. उनके निधन की खबर की पुष्टि उनके बेटे आनंद भोसले ने मीडिया वालों से बातचीत करते हुए की. सिंगर ने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली, जहां तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 11 अप्रैल को भर्ती कराया गया था.
ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीत समदानी ने इस महान गायिका के निधन की पुष्टि की. डॉ. समदानी ने कहा, 'आशा भोसले ने आज ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली. मल्टी-ऑर्गन फेलियर (शरीर के कई अंगों के काम करना बंद कर देने) के कारण उनका निधन हुआ.
डॉक्टर के अलावा आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने भी उनकी मौत की खबर की पुष्टि की है. मीडिया से बात करते हुए आनंद ने बताया, 'मेरी मां का आज निधन हो गया. लोग कल सुबह 11 बजे लोअर परेल के 'कासा ग्रांडे' में, जहां वे रहती थीं, उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि दे सकते हैं. उनका अंतिम संस्कार कल शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा.'
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आशा भोसले जी के निधन से मैं बहुत दुखी हूं- पीएम मोदी
आशा भोसले के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोक व्यक्त किया है. पीएम ने गायिका के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों की तस्वीरें एक्स हैंडल पर पोस्ट की है. इन तस्वीरों को साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है, 'भारत की सबसे मशहूर और बहुमुखी आवाजों में से एक, आशा भोसले जी के निधन से मैं बहुत दुखी हूं. दशकों तक चली उनकी असाधारण संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ. चाहे उनकी दिल को छू लेने वाली धुनें हों या उनकी जोशीली रचनाएं, उनकी आवाज में हमेशा एक बेमिसाल चमक रही. उनके साथ हुई मेरी मुलाकातों की यादें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा. उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे.'
अक्षय कुमार ने जताया शोक
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने आशा भोसले के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने एक्स हैंडल पर गायिका के साथ अपनी एक पोस्ट शेयर किया है और इसे एक इमोशनल नोट के साथ जोड़ा है. एक्टर ने पोस्ट में लिखा है, 'आशा भोसले जी के निधन से मुझे जो क्षति हुई है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता. उनकी सुरीली आवाज हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी. ॐ शांति.'