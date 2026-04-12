आशा भोसले का निधन LIVE अपडेट्स: दिग्गज गायिका के निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक, कहा- उनके साथ हुई मेरी मुलाकातों की यादें...

आशा भोसले जी के निधन से मैं बहुत दुखी हूं- पीएम मोदी

आशा भोसले के निधन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शोक व्यक्त किया है. पीएम ने गायिका के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों की तस्वीरें एक्स हैंडल पर पोस्ट की है. इन तस्वीरों को साझा करते हुए पीएम मोदी ने लिखा है, 'भारत की सबसे मशहूर और बहुमुखी आवाजों में से एक, आशा भोसले जी के निधन से मैं बहुत दुखी हूं. दशकों तक चली उनकी असाधारण संगीत यात्रा ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और दुनिया भर में अनगिनत दिलों को छुआ. चाहे उनकी दिल को छू लेने वाली धुनें हों या उनकी जोशीली रचनाएं, उनकी आवाज में हमेशा एक बेमिसाल चमक रही. उनके साथ हुई मेरी मुलाकातों की यादें मैं हमेशा संजोकर रखूंगा. उनके परिवार, प्रशंसकों और संगीत प्रेमियों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी और उनके गीत हमेशा लोगों के जीवन में गूंजते रहेंगे.'