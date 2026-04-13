आशा भोसले का अंतिम संस्कार: दादी की आखिरी विदाई पर फूट-फूटकर रोई पोती, सितारे और राजनेता नम आंखों से दे रहे श्रद्धांजलि
मुंबई: दिग्गज गायिका आशा भोसले का रविवार 12 अप्रैल को निधन हो गया. आशा भोसले के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए लोअर परेल स्थित उनके आवास 'कासा ग्रांडे' में सुबह लगभग 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखा गया है, ताकि फैंस, शुभचिंतक और इंडस्ट्री के सदस्य उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें.
आशा भोसले का अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क श्मशान घाट पर होगा, जहां उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुखाग्नि दी जाएगी. कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. कई राजनेता और फिल्मी हस्तियां गायिका के अंतिम दर्शन के मौके पर पहुंच रही हैं. आशा भोसले के निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है, और फिल्म और संगीत जगत से उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है. अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए ईटीवी भारत के साथ...