आमिर खान-गौरी स्प्रैट की शादी: मुंबई की भारी बारिश के बीच एक्टर के घर पहुंच रहे मेहमान, अंबानी परिवार, राज ठाकरे समेत अन्य गेस्ट भी हुए स्पॉट

लगान' के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर स्पॉट

'लगान' के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, जिनकी आमिर के साथ गहरी दोस्ती है, अपनी पत्नी सुनीता गोवारिकर के साथ आमिर के घर पहुंचते हुए देखे गए. ट्रेडिशनल कपड़ों में नजर आए गोवारिकर ने घर के बाहर इंतजार कर रहे पैपराज़ी का अभिवादन किया और फिर अंदर चले गए. उनके पहुंचने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें फैंस एक्टर-डायरेक्टर की इस जोड़ी के फिर से एक साथ आने पर उत्साह जाहिर कर रहे हैं.