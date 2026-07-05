आमिर खान-गौरी स्प्रैट की शादी: मुंबई की भारी बारिश के बीच एक्टर के घर पहुंच रहे मेहमान, अंबानी परिवार, राज ठाकरे समेत अन्य गेस्ट भी हुए स्पॉट
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 5, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : July 5, 2026 at 1:39 PM IST
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्राट रविवार, 5 जुलाई को एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं. मुंबई में भारी बारिश के बावजूद, मेहमान एक्टर के बांद्रा वाले घर पहुंच रहे हैं. बता दें, कुछ दिन पहले ही, आमिर खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि वे और गौरी 5 जुलाई 2026 को शादी करने जा रहे हैं. यह समारोह उनके घर पर होगा. इसमें सिर्फ 100-150 मेहमान शामिल हो रहे हैं, जिसमें घरवाले और कुछ खास मेहमान होंगे. मेहमानों की लिस्ट में सिर्फ परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के कुछ ही साथी शामिल हैं, जिससे यह हाल के सालों की सबसे प्राइवेट सेलिब्रिटी शादियों में से एक बन गई है.
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जुनैद भी कैमरे में हुए कैद
आमिर खान की शादी में उनके बेटे जुनैद खान को वेन्यू पर स्पॉट किया गया. पैपराजी ने उन्हें कार से निकलकर घर के अंदर जाते हुए कैमरे में कैद किया
पापा की शादी में शामिल हुई बेटी इरा
आमिर खान की बेटी इरा खान, गौरी स्प्राट के साथ उनकी शादी के लिए बांद्रा स्थित उनके घर पहुंचीं.
आमिर की शादी में पहुंचे कॉमेडियन-एक्टर वीर दास
कॉमेडियन-एक्टर वीर दास आमिर खान और गौरी स्प्राट की शादी की रस्म में शामिल होने पहुंचे हैं.
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Mumbai, Maharashtra: Actor Vir Das arrives to attend the wedding ceremony of actor Aamir Khan pic.twitter.com/IsSOeLxZka— IANS (@ians_india) July 5, 2026
राज ठाकरे कैमरे में कैद
नेता राज ठाकरे एक्टर आमिर खान की निजी शादी से पहले उनके घर पहुंचे. उन्हें पैपराजी ने घर के बाहर स्पॉट किया है.
लगान' के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर स्पॉट
'लगान' के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, जिनकी आमिर के साथ गहरी दोस्ती है, अपनी पत्नी सुनीता गोवारिकर के साथ आमिर के घर पहुंचते हुए देखे गए. ट्रेडिशनल कपड़ों में नजर आए गोवारिकर ने घर के बाहर इंतजार कर रहे पैपराज़ी का अभिवादन किया और फिर अंदर चले गए. उनके पहुंचने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें फैंस एक्टर-डायरेक्टर की इस जोड़ी के फिर से एक साथ आने पर उत्साह जाहिर कर रहे हैं.
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Mumbai, Maharashtra: Amid a red alert in Mumbai due to heavy rains, guests including filmmaker Ashutosh Gowariker were seen arriving at Aamir Khan’s residence for a wedding ceremony pic.twitter.com/jxyrdN2NWU— IANS (@ians_india) July 5, 2026
आमिर खान-गौरी स्प्रैट की शादी में पहुंचा अंबानी परिवार
रविवार को बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की गौरी स्प्रैट के साथ होने वाली निजी शादी की रस्म के लिए मेहमानों का आना शुरू हो गया है. एक्टर के पाली हिल वाले घर पर पहुंचने वाले सबसे पहले खास मेहमानों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी और उनका परिवार शामिल था. पैपराजी के शेयर किए गए वीडियो में अंबानी परिवार को गाड़ियों के काफिले के साथ वेन्यू पर पहुंचते हुए देखा गया.