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आमिर खान-गौरी स्प्रैट की शादी: मुंबई की भारी बारिश के बीच एक्टर के घर पहुंच रहे मेहमान, अंबानी परिवार, राज ठाकरे समेत अन्य गेस्ट भी हुए स्पॉट

Aamir Khan Gauri Spratt
आमिर खान-गौरी स्प्रैट (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 5, 2026 at 1:22 PM IST

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Updated : July 5, 2026 at 1:39 PM IST

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बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और उनकी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्राट रविवार, 5 जुलाई को एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हैं. मुंबई में भारी बारिश के बावजूद, मेहमान एक्टर के बांद्रा वाले घर पहुंच रहे हैं. बता दें, कुछ दिन पहले ही, आमिर खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया था कि वे और गौरी 5 जुलाई 2026 को शादी करने जा रहे हैं. यह समारोह उनके घर पर होगा. इसमें सिर्फ 100-150 मेहमान शामिल हो रहे हैं, जिसमें घरवाले और कुछ खास मेहमान होंगे. मेहमानों की लिस्ट में सिर्फ परिवार के सदस्य, करीबी दोस्त और इंडस्ट्री के कुछ ही साथी शामिल हैं, जिससे यह हाल के सालों की सबसे प्राइवेट सेलिब्रिटी शादियों में से एक बन गई है.

LIVE FEED

1:37 PM, 5 Jul 2026 (IST)

जुनैद भी कैमरे में हुए कैद

आमिर खान की शादी में उनके बेटे जुनैद खान को वेन्यू पर स्पॉट किया गया. पैपराजी ने उन्हें कार से निकलकर घर के अंदर जाते हुए कैमरे में कैद किया

1:35 PM, 5 Jul 2026 (IST)

पापा की शादी में शामिल हुई बेटी इरा

आमिर खान की बेटी इरा खान, गौरी स्प्राट के साथ उनकी शादी के लिए बांद्रा स्थित उनके घर पहुंचीं.

1:32 PM, 5 Jul 2026 (IST)

आमिर की शादी में पहुंचे कॉमेडियन-एक्टर वीर दास

कॉमेडियन-एक्टर वीर दास आमिर खान और गौरी स्प्राट की शादी की रस्म में शामिल होने पहुंचे हैं.

1:30 PM, 5 Jul 2026 (IST)

राज ठाकरे कैमरे में कैद

नेता राज ठाकरे एक्टर आमिर खान की निजी शादी से पहले उनके घर पहुंचे. उन्हें पैपराजी ने घर के बाहर स्पॉट किया है.

1:28 PM, 5 Jul 2026 (IST)

लगान' के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर स्पॉट

'लगान' के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, जिनकी आमिर के साथ गहरी दोस्ती है, अपनी पत्नी सुनीता गोवारिकर के साथ आमिर के घर पहुंचते हुए देखे गए. ट्रेडिशनल कपड़ों में नजर आए गोवारिकर ने घर के बाहर इंतजार कर रहे पैपराज़ी का अभिवादन किया और फिर अंदर चले गए. उनके पहुंचने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें फैंस एक्टर-डायरेक्टर की इस जोड़ी के फिर से एक साथ आने पर उत्साह जाहिर कर रहे हैं.

1:21 PM, 5 Jul 2026 (IST)

आमिर खान-गौरी स्प्रैट की शादी में पहुंचा अंबानी परिवार

रविवार को बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की गौरी स्प्रैट के साथ होने वाली निजी शादी की रस्म के लिए मेहमानों का आना शुरू हो गया है. एक्टर के पाली हिल वाले घर पर पहुंचने वाले सबसे पहले खास मेहमानों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी और उनका परिवार शामिल था. पैपराजी के शेयर किए गए वीडियो में अंबानी परिवार को गाड़ियों के काफिले के साथ वेन्यू पर पहुंचते हुए देखा गया.

Last Updated : July 5, 2026 at 1:39 PM IST

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