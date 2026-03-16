98th Academy Awards: ऑस्कर का आगाज, के-पॉप डेमन हंटर्स ने 'बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म' में मारी बाजी

'बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस'

एमी मैडिगन ने फिल्म 'वेपंस' में अपनी भूमिका के लिए 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस' का ऑस्कर जीता. इस श्रेणी में नामांकित अन्य अभिनेत्रियां थीं- एल फैनिंग (सेंटिमेंटल वैल्यू), इंग्गा इब्सडॉटर लिलेआस (सेंटिमेंटल वैल्यू), वुन्मी मोसाकू (सिनर्स) और टेयाना टेलर (वन बैटल आफ्टर अनदर.