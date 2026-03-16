98th Academy Awards: ऑस्कर का आगाज, के-पॉप डेमन हंटर्स ने 'बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म' में मारी बाजी
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 16, 2026 at 4:49 AM IST|
Updated : March 16, 2026 at 5:10 AM IST
98वें एकेडमी अवॉर्ड्स सेरेमनी का आगाज हो गया है. 98वें एकेडमी अवार्ड्स 16 मार्च, 2026 को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का जश्न मना रहा है. भारत में दर्शकों के लिए यह कार्यक्रम सोमवार, 16 मार्च की सुबह हो रहा है. यह सेरेमनी सुबह 3:30 बजे से शुरू हो चुका है. एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा आयोजित यह सेरेमनी, 24 प्रतिस्पर्धी श्रेणियों में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करता है. हॉलीवुड इस साल की सबसे शानदार फिल्मों, अभिनय और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुआ है. 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स की पल-पल की खबर के लिए बने रहे ईटीवी भारत के साथ...
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'बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म'
के-पॉप डेमन हंटर्स ने 'बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म' में बाजी मारी है. इस श्रेणी में यह फिल्म आर्को, एलियो, लिटिल एमिली या द कैरेक्टर ऑफ रेन और जूटोपिया 2 से स्पर्धा कर रही थी.
'बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस'
एमी मैडिगन ने फिल्म 'वेपंस' में अपनी भूमिका के लिए 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस' का ऑस्कर जीता. इस श्रेणी में नामांकित अन्य अभिनेत्रियां थीं- एल फैनिंग (सेंटिमेंटल वैल्यू), इंग्गा इब्सडॉटर लिलेआस (सेंटिमेंटल वैल्यू), वुन्मी मोसाकू (सिनर्स) और टेयाना टेलर (वन बैटल आफ्टर अनदर.