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'जेल से बचने के लिए नॉर्मल लाइफ जिएं', सिया गोयल-चेतन चौधरी की गुपचुप शादी के दावों पर बोलीं कंगना रनौत

सिया गोयल-चेतन चौधरी की गुपचुप शादी के दावों पर बोलीं कंगना रनौत ( IANS/AFP )

हैदराबाद: बिल्डर केतन अग्रवाल की संदिग्ध हत्या के दो मुख्य आरोपियों, सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच गुपचुप शादी की खबरों की पुष्टि के लिए जांच चल रही है. पुणे पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि उनकी चैट से संकेत मिलता है कि दोनों ने सिया गोयल की मंगेतर की हत्या से कुछ महीने पहले "गुप्त रूप से शादी" कर ली थी. अभिनेत्री-राजनेता कंगना रनौत ने अब इस मामले में हो रहे पूर टाइमलाइन पर प्रतिक्रिया देते हुए आज के रिश्तों पर अपनी राय व्यक्त की है. अपनी ऊर्जा को रचनात्मक मार्ग पर लगाएं. कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पुणे हत्याकांड पर एक रिपोर्ट पोस्ट की और साथ में एक नोट लिखा. इसमें उन्होंने कहा, "व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप्स, बेंचिंग, घोस्टिंग, डबल-ट्रिपल बॉडी काउंट, क्रम्बिंग, देखना, टेस्ट करना, फिल्टर, स्टोरीज, ड्रग्स, क्लब, ये सब और भी बहुत कुछ, फिर भी यह काफी नहीं है'. उन्होंने आगे कहा, "लक्ष्य या उद्देश्य के बिना जुनून कई तरह के आत्म-विनाशकारी रूप ले लेता है, इसीलिए जुनून जरूरी है, लेकिन अपने करियर या किसी कौशल के साथ. युवाओं और बेचैन लोगों से मैं कहना चाहती हूं कि अपनी ऊर्जा को क्रिएटिविटी में लगाएं, खुले दिमाग से सोचें लेकिन साधारण जीवन जिएं, इस तरह आप जेल/ऊब/नकारात्मकता, अवसाद और इस तरह की कई विपत्तियों से बच सकते हैं'. सिया गोयल-चेतन चौधरी की गुपचुप शादी के दावों पर बोलीं कंगना रनौत (Kangana Ranaut IG Story)