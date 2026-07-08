'जेल से बचने के लिए नॉर्मल लाइफ जिएं', सिया गोयल-चेतन चौधरी की गुपचुप शादी के दावों पर बोलीं कंगना रनौत
सिया गोयल-चेतन चौधरी पर 18 जून को लोहागढ़ किले में पुणे के 25 साल रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या का आरोपी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 8, 2026 at 4:11 PM IST
हैदराबाद: बिल्डर केतन अग्रवाल की संदिग्ध हत्या के दो मुख्य आरोपियों, सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच गुपचुप शादी की खबरों की पुष्टि के लिए जांच चल रही है. पुणे पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि उनकी चैट से संकेत मिलता है कि दोनों ने सिया गोयल की मंगेतर की हत्या से कुछ महीने पहले "गुप्त रूप से शादी" कर ली थी. अभिनेत्री-राजनेता कंगना रनौत ने अब इस मामले में हो रहे पूर टाइमलाइन पर प्रतिक्रिया देते हुए आज के रिश्तों पर अपनी राय व्यक्त की है.
अपनी ऊर्जा को रचनात्मक मार्ग पर लगाएं.
कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पुणे हत्याकांड पर एक रिपोर्ट पोस्ट की और साथ में एक नोट लिखा. इसमें उन्होंने कहा, "व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, डेटिंग ऐप्स, बेंचिंग, घोस्टिंग, डबल-ट्रिपल बॉडी काउंट, क्रम्बिंग, देखना, टेस्ट करना, फिल्टर, स्टोरीज, ड्रग्स, क्लब, ये सब और भी बहुत कुछ, फिर भी यह काफी नहीं है'.
उन्होंने आगे कहा, "लक्ष्य या उद्देश्य के बिना जुनून कई तरह के आत्म-विनाशकारी रूप ले लेता है, इसीलिए जुनून जरूरी है, लेकिन अपने करियर या किसी कौशल के साथ. युवाओं और बेचैन लोगों से मैं कहना चाहती हूं कि अपनी ऊर्जा को क्रिएटिविटी में लगाएं, खुले दिमाग से सोचें लेकिन साधारण जीवन जिएं, इस तरह आप जेल/ऊब/नकारात्मकता, अवसाद और इस तरह की कई विपत्तियों से बच सकते हैं'.
कंगना के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार फिल्म भारत भाग्य विद्धता में देखा गया था. यह सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म है और मुंबई के कामा और अल्बलेस अस्पताल में 26/11 के आतंकवादी हमलों के दौरान 400 मरीजों की रक्षा करने वाले अस्पताल कर्मचारियों की कहानी बताती है.
क्या सिया और केतन ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली?
सिया और चेतन पर 18 जून को लोहागढ़ किले में एक चट्टान से धक्का देकर 25 साल के पुणे निवासी रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या करने का आरोप है. केतन और सिया की शादी इसी साल 18 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन गोयल और उनके प्रेमी चेतन चौधरी के बीच शादी की खबरों की पुष्टि के लिए जांच चल रही है.
पुणे ग्रामीण पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “सिया और चेतन के बीच हुई चैट से पता चलता है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. उनकी शादी को लेकर कुछ अफवाहें भी हैं. हम इस दावे की पुष्टि कर रहे हैं और यह भी जांच कर रहे हैं कि शादी कानूनी रूप से पंजीकृत थी या नहीं.
पुलिस द्वारा जांचे जा रहे डिजिटल सबूतों में गोयल द्वारा एक दोस्त को भेजा गया स्नैपचैट मैसेज भी शामिल है. इस संदेश में आरोपी ने कथित तौर पर अपनी दोस्त को बताया कि केतन से उसकी शादी नहीं होने वाली है. संदेश में लिखा था, 'शादी के टिकट के लिए अपने आधार कार्ड के आगे और पीछे की फोटो भेजो, वैसे भी शादी नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी भेज दो'.