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WATCH: गैस संकट के बीच समीरा रेड्डी की LPG पर बनी मजेदार रील वायरल, हंसते-हंसते आंखों से आ जाएंगे आंसू

समीरा रेड्डी ( IANS )

हैदराबाद: भारत पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी समस्या से गुजर रहा है. देश में एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की कमी हो गई है. सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए लंबी कतारों में खड़े दिख रहे हैं. वहीं, गैस की शॉर्टेज होने की वजह से कुछ रेस्टोरेंट पर तालें लग गए हैं. इस संकट के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस समीरा रेड्डी का एक रील सामने आया है. यह रील एलपीसी गैस पर बनाया गया है. सोशल मीडिया पर अपनी मजेदार रील्स के लिए मशहूर समीरा रेड्डी ने शनिवार, 14 मार्च को नय रील अपलोड किया. देखदे ही देखते यह वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो में, एक्ट्रेस अपने घर पर एक गैस सिलेंडर को शाही मेहमान की तरह ट्रीट करती हुई नजर आ रही हैं. उन्होंने सिलेंडर को किंग गैस का ताज भी पहना रखा है. उन्होंने इस वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है, 'यह पक्का कर रही हूं कि यह मेहमान कभी वापस न जाए.' इसके अलावा, रील पर उन्होंने लिखा है, 'POV: हमारा वीआईपी फाइनली आ ही गया.'