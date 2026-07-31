साउथ सिनेमा की दिग्गज गायिका जमुना रानी का निधन, 6000 से ज्यादा गानों को दी आवाज
साउथ सिनेमा की दिग्गज गायिका जमुना रानी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 31, 2026 at 7:48 PM IST
हैदराबाद: साउथ सिनेमा में अपनी मधुर आवाज से अलग पहचान बनाने वालीं मशहूर प्लेबैक सिंगर जमुना रानी का गुरुवार (30 जुलाई) को बेंगलुरु में निधन हो गया. 88 साल की जमुना रानी ने कई दशकों के अपने करियर में तमिल, तेलुगु और सिंहली फिल्मों में हजारों गाने गाए थे.
तीन दशकों से ज्यादा लंबे करियर वाली इस अनुभवी प्लेबैक सिंगर ने हजारों रिकॉर्डिंग के जरिए अपनी पहचान बनाई थी. तमिल, तेलुगु समेत अन्य भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं. अपनी गायकी के लिए मशहूर जमुना रानी 1950 और 1960 के दशक की सबसे खास प्लेबैक कलाकारों में से एक रहीं. उनके कई गाने दशकों बाद भी नए सुनने वालों को पसंद आ रहे हैं.
A timeless voice that touched generations will forever echo through her melodies. 🕊️🎶— Saregama South (@saregamasouth) July 31, 2026
Heartfelt condolences on the passing of legendary singer #JamunaRani🙏❤️#RIPJamunaRani pic.twitter.com/q83akaQOUA
जमुना रानी ने अपने दौर के कुछ सबसे बड़े स्टार्स के लिए अपनी आवाज देकर एक शानदार करियर बनाया. वह त्रावणकोर सिस्टर्स की एक्ट्रेसेस ललिता और पद्मिनी के साथ काफी करीब से जुड़ी थीं और उन्होंने टीएम सौंदराजन, जेपी चंद्रबाबू और पीबी श्रीनिवास जैसे मशहूर प्लेबैक सिंगर्स के साथ मिलकर काम किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जमुना रानी ने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में 6000 से ज्यादा गाना गाए हैं.
उनके सबसे यादगार गानों में 'दैवपिरावि' का 'कालाई वयसु कट्टाना मनसु', 'पात्तोन्द्रु केट्टेन', 'पासमलार' का 'परवसम आनें', 'कुंगुमापूवे कोंजुम पुरावे', 'मामा मामा मामा' और 'आथिमानिथन कथालुक्कुपिन' शामिल हैं. उनकी भावपूर्ण आवाज और लोक संगीत की लय पर उनकी सहज पकड़ ने साउथ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को खास पहचान दिलाई.
बाद में, म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा ने कमल हासन की फिल्म 'नायकन' के गाने 'नान सिरिथल दीपावली' के लिए उन्हें एम.एस. राजेश्वरी के साथ गाने का मौका देकर युवा दर्शकों के बीच उनकी आवाज को फिर से पेश किया. कई संगीत प्रेमियों ने यह भी गौर किया है कि एल.आर. ईश्वरी जैसी बाद की गायिकाओं की आवाज में भी उनके भावपूर्ण गायन शैली की झलक मिलती है.