एस.पी. बालसुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गायक की तारीफ में कही ये बड़ी बात

एस.पी. बालसुब्रमण्यम की मूर्ति ( ETV Bharat )

हैदराबाद: मशहूर गायक एस.पी. बालसुब्रमण्यम की मूर्ति का सोमवार,15 दिसंबर को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित सरकारी ऑडिटोरियम और कल्चरल सेंटर रवींद्र भारती में अनावरण किया गया. पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व राज्यपाल दत्तात्रेय और मंत्री श्रीधर बाबू ने मूर्ति का अनावरण किया. परिवार के सदस्यों और फैंस की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ. आज ही के दिन बालासुब्रमण्यम ने फिल्म में अपना पहला गाना गाया था. इस मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि बालसुब्रमण्यम का नाम फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में अमर रहेगा. बालू के साथ अपने जुड़ाव को साझा करते हुए, वेंकैया नायडू ने कहा कि बालू हमेशा बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करते थे. वेंकैया नायडू ने कहा कि बालू का तेलुगु उच्चारण सुनना एक खुशी की बात थी, और उन्होंने अपील की कि हमें जहां भी संभव हो, अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए. पूर्व गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय ने बताया कि बालसुब्रमण्यम एक ऐसे इंसान थे जिनका कोई दुश्मन नहीं था और उन्होंने बिना किसी से झगड़ा किए फिल्म इंडस्ट्री में काम किया. दत्ता ने कहा कि उनके गाने हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे. उन्होंने 'ईटीवी पाडुथा थीयगा' प्रोग्राम के जरिए कई सिंगर्स को आगे बढ़ाने के लिए बालू की तारीफ की.