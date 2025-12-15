एस.पी. बालसुब्रमण्यम की प्रतिमा का अनावरण, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने गायक की तारीफ में कही ये बड़ी बात
दिग्गज गायक एस.पी. बालसुब्रमण्यम की मूर्ति का सोमवार को सांस्कृतिक परिसर रवींद्र भारती के परिसर में उद्घाटन किया गया.
हैदराबाद: मशहूर गायक एस.पी. बालसुब्रमण्यम की मूर्ति का सोमवार,15 दिसंबर को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित सरकारी ऑडिटोरियम और कल्चरल सेंटर रवींद्र भारती में अनावरण किया गया. पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, पूर्व राज्यपाल दत्तात्रेय और मंत्री श्रीधर बाबू ने मूर्ति का अनावरण किया. परिवार के सदस्यों और फैंस की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ. आज ही के दिन बालासुब्रमण्यम ने फिल्म में अपना पहला गाना गाया था.
इस मौके पर पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि बालसुब्रमण्यम का नाम फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में अमर रहेगा. बालू के साथ अपने जुड़ाव को साझा करते हुए, वेंकैया नायडू ने कहा कि बालू हमेशा बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करते थे. वेंकैया नायडू ने कहा कि बालू का तेलुगु उच्चारण सुनना एक खुशी की बात थी, और उन्होंने अपील की कि हमें जहां भी संभव हो, अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए.
पूर्व गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय ने बताया कि बालसुब्रमण्यम एक ऐसे इंसान थे जिनका कोई दुश्मन नहीं था और उन्होंने बिना किसी से झगड़ा किए फिल्म इंडस्ट्री में काम किया. दत्ता ने कहा कि उनके गाने हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे. उन्होंने 'ईटीवी पाडुथा थीयगा' प्रोग्राम के जरिए कई सिंगर्स को आगे बढ़ाने के लिए बालू की तारीफ की.
मंत्री श्रीधर बाबू ने बताया कि बालू किसी खास जाति या क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे. उन्होंने कहा कि संगीत क्षेत्रीय और भाषाई सीमाओं से परे होता है. मंत्री ने बताया कि यह मूर्ति बालू के फैंस की रिक्वेस्ट पर लगाई गई थी और उन्होंने बालसुब्रमण्यम की तारीफ करते हुए उन्हें संगीत जगत का राजा बताया, जिन्होंने 14 भाषाओं में हजारों गाने गाए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और मंत्री जुपल्ली कृष्णा राव दिल्ली में अलग-अलग कामों और चल रहे पंचायत चुनावों की वजह से प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाए.
मूर्तिकार पडायारू ने बताया कि यह मूर्ति पूर्वी गोदावरी जिले में लगभग तीन महीने की कड़ी मेहनत के बाद एक टन कांसे का इस्तेमाल करके बनाई गई है. मंत्री श्रीधर बाबू ने मूर्तिकार पडायारू को सम्मानित किया.
एसपी बालसुब्रमण्यम की पत्नी सावित्री, बेटे एसपी चरण, बेटी पल्लवी, सिंगर एसपी शैलजा, एक्टर शुभलेखा सुधाकर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव, ईटीवी के सीईओ बापीनीडू, सिंगर कल्पना, आरपी पटनायक और अन्य लोग मौजूद थे. मूर्ति के अनावरण के बाद, रवींद्र भारती में बालू के 20 पसंदीदा गानों का एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट कार्यक्रम आयोजित किया गया था.