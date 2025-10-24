ETV Bharat / entertainment

'दो बूंद जिंदगी की...' कभी जिंगल्स में आवाज देने पर मिलते थे 50 रुपए, जानिए गुलाबी शहर से मुंबई तक कैसे पहुंचे पीयूष पांडे

गुलाबी शहर का एक और बेटा शुक्रवार सुबह दुनिया को अलविदा बोलकर रुखसत हो गया.

ऐडमैन पीयूष पांडे
ऐडमैन पीयूष पांडे (SOCIAL MEDIA (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 24, 2025 at 2:21 PM IST

6 Min Read
जयपुर : फिल्म अभिनेता और जाने-माने हास्य कलाकार गोवर्धन असरानी के निधन के सदमे से गुलाबी शहर अभी उबरा भी नहीं था कि 24 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह जयपुर के लिए एक और मनहूस खबर लेकर आ गई. विज्ञापन जगत के जाने-माने नाम और ऐड गुरु के नाम से विख्यात पीयूष पांडे का आज सुबह निधन हो गया.

पीयूष पांडे की बहन और जयपुर निवासी तृप्ति पांडे ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके निधन की जानकारी दी. एक भावुक संदेश में उन्होंने लिखा कि एक दिग्गज शख्सियत, हमारे प्रिय भाई पीयूष पांडे आज सुबह इस दुनिया को अलविदा कह गए. वे केवल भारतीय विज्ञापन जगत के एक चमकते सितारे ही नहीं थे, बल्कि अपनी भावनात्मक अभियानों से करोड़ों दिलों को छूने वाले एक प्रेरणास्रोत भी रहेंगे. तृप्ति पांडे ने ईटीवी भारत को बताया कि उनके भाई पीयूष पांडे अपने ही तरह के एकमात्र इंसान थे. उनके साथ वाली बचपन की यादें मुझे डुबो देती हैं, वह बड़े होकर विज्ञापन गुरु बने. यह यादें पूरी तरह से भावनात्मक हैं. जीवन से भी बड़े व्यक्तित्व के धनी, जो सभी तक पहुंच बनाने की क्षमता रखते थे और बेहद सरल शख्सियत आज हमारे बीच नहीं रहे.

गुलाबी शहर की गलियों में गढ़े गए पीयूष पांडे : जब भी क्रिएटिविटी से जुड़ा सवाल पीयूष पांडे से किया जाता था तो वह अपने पिता इंद्र नारायण पांडे को अपनी जादुई कलम का सबक सिखाने का श्रेय दिया करते थे. कई सार्वजनिक मंच पर खुद पीयूष पांडे ने इस बात को स्वीकार किया था कि उनका जन्म एक क्रिएटिव फैक्ट्री में हुआ था, जिसकी जड़ें उत्तर प्रदेश में थी और शाखाएं जयपुर की गलियों में खिलखिलाई थी. उन्होंने इस बात का जिक्र साल 2016 में लिखी अपनी आत्मकथा पांडेमोनियम में भी किया था. वे खुद को मध्यम वर्ग में पैदा होने और भारतीय रेल में सफर करने के लिए सौभाग्यशाली मानते थे. हिंदी के शब्दों से निकले जादुई अंदाज के पीछे उन्होंने अपने माता-पिता के हिंदी साहित्य की रुचि के अलावा घर के माहौल को हमेशा श्रेय दिया, जहां सदा हिंदीमय वातावरण था.

रणजी टीम में भी आजमाया था हाथ : पीयूष पांडे का जन्म 9 अप्रैल 1955 में जयपुर में हुआ था. वे 7 बहनों के बीच 2 भाई थे. इनमें फिल्म निर्देशक प्रसून पांडे और गायिका-अभिनेत्री इला अरुण शामिल हैं. विज्ञापनों के अलावा पीयूष पांडे को क्रिकेट का भी शौक था. पीयूष राजस्थान की रणजी टीम के भी सदस्य रहे थे. दिल्ली विश्वविद्यालय में उनकी टीम के सदस्य के रूप में अमृत माथुर, कीर्ति आजाद और अरुण लाल जैसे नामचीन क्रिकेटर थे. एक बार हिंदू कॉलेज के साथ मैच में सेंट स्टीफेंस कॉलेज के छह विकेट सिर्फ 53 रनों पर गिर गए थे.

एक साक्षात्कार में इस मैच की यादों का जिक्र करते हुए अरुण लाल ने बताया था कि उन्हें वह मैच याद है, जब वह आउट होकर बाहर जा रहे थे और पीयूष अंदर घुस रहे थे. उस समय उनसे कहा था कि संभाल लेना भाई. पीयूष ने 71 रनों की जबरदस्त पारी खेल हमारी टीम को जिताया था. पीयूष ने स्कूली शिक्षा जयपुर से की थी और बाद में दिल्ली के कॉलेज में दाखिला लिया था.

वन-लाइनर के मास्टर थे पीयूष : 'अब की बार मोदी सरकार' और 'फेविकोल का जोड़' लिखने वाले ऐड गुरु पीयूष पांडे ने 70 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा बोल दिया. उन्होंने ओगिल्वी इंडिया में चार दशकों से अधिक समय तक काम किया और भारतीय विज्ञापन को नई पहचान दी. वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने एक्स पर लिखा कि एडवरटाइजिंग की दुनिया के चमकते सितारे पीयूष पांडे का निधन दुखदायी है. पीयूष वन-लाइनर के मास्टर थे. उनके लिखे हुए ऐड दिल में उतर जाते थे. वो अपने काम में जितने महान थे, साथ ही बेहतर इंसान भी थे. उनके जाने से जो जगह खाली हुई है, वो कभी नहीं भर पाएगी.

जिंगल्स में आवाज देने पर 50 रुपए मिलते थे : पीयूष पांडे ने 1982 में उन्होंने ओगिल्वी कंपनी के साथ अपने करियर की शुरुआत की और 1994 में कंपनी के बोर्ड में जगह बनाई. उन्हें उनके रचनात्मक योगदान के लिए भारत सरकार ने 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था. 27 साल के पीयूष ने अपने भाई प्रसून पांडे के साथ रेडियो जिंगल्स में आवाज़ देकर करियर की शुरुआत की थी. उनकी बहन इला अरुण ने जो आज मशहूर गायिका हैं, जयपुर में एक कंपनी शुरू की थी. वो विविध भारती के लिए रेडियो जिंगल्स बनाया करती थीं. पीयूष इन जिंगल्स में अपनी आवाज देते थे और इसके लिए इला उन्हें 50 रुपए दिया करती थीं. मशहूर क्रिकेटर अरुण लाल के साथ दोस्ती के बीच एक मर्तबा मिले मशवरे ने उन्हें मुंबई पहुंचा और विज्ञापन जगत में काम दिलाया. आहिस्ता- आहिस्ता उनकी कलम से निकले अल्फाज विज्ञापन जगत के जरिए आम भारतीय की जुबान पर इस कदर चढ़े, कि वे प्रोडक्ट के नाम से ज्यादा विज्ञापन की पहचान से पहचाने जाने लगे.

पीयूष पांडे के मशहूर वन लाइनर

  1. लूना : चल मेरी लूना
  2. फेविकोल : जोर लगाकर हइशा
  3. कोका कोला : ठंडा मतलब...
  4. एशियन पेंट्स : हर घर कुछ कहता है
  5. कैडबरी डेयरी मिल्क : कुछ मीठा हो जाए
  6. पोलियो : दो बूंद जिंदगी की
  7. बीजेपी : अबकी बार मोदी सरकार

फेफड़ों में था संक्रमण : पीयूष पांडे की सेहत बीते कुछ दिनों से नासाज थी. उनकी बहन इला अरुण ने उनकी सेहत के बारे में बीते दिनों जानकारी दी थी. उन्होंने कहा था कि पीयूष सांस लेने में दिक्कतों से जूझ रहे थे. उन्हें इंफेक्शन हो गया था, जो बढ़ता ही चला गया. मुंबई के अस्पताल में पिछले एक महीने से उनका इलाज चल रहा था. यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली. हम सभी भाई-बहनों में सबसे दुलारा और हमारा सहारा हमें छोड़कर चला गया. इला अरुण ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रिय परिवारजन, बेबस, टूटे हुए और शून्य मनोभाव के साथ मैं आपको यह सूचित कर रही हूं कि आज सुबह हमने अपने सबसे प्यारे और महान भाई, पीयूष पांडे को खो दिया. रेस्ट इन पीस प्यारे भाई.

ऐडमैन पीयूष पांडे
पीयूष पांडे का निधन
PIYUSH PANDEY RELATION WITH JAIPUR
PIYUSH PANDEY DEATH REASON
ADMAN PIYUSH PANDEY DEATH

