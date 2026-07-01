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WATCH: 'लाफ्टर शेफ्स 3' का रैप-अप, अली गोनी-जन्नत जुबैर ने शेयर किया इमोशनल फेयरवेल वीडियो

अली गोनी-जन्नत जुबैर ने 'लाफ्टर शेफ्स 3' के सेट से एक इमोशनल फेयरवेल वीडियो शेयर किया, जिसने सभी का दिल जीत लिया है.

Laughter Chefs 3
'लाफ्टर शेफ्स 3' (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 1, 2026 at 8:44 PM IST

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हैदराबाद: 'लाफ्टर शेफ्स 3' जल्द ही अपने दर्शकों को बाय-बाय कहने वाला है. सेट पर बनी यादगार यादों का जश्न मनाने के लिए, अली गोनी ने शो के कुछ सबसे यादगार पलों वाला एक वाला वीडियो शेयर किया. शो की कास्ट ने पूरे सीजन में मिले ढेर सारे प्यार के लिए फैंस का शुक्रिया भी अदा किया.

वीडियो की शुरुआत पूरी कास्ट के गाने 'अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं' से होती है. इसके बाद, इस इमोशनल वीडियो में अली को अपने साथी कंटेस्टेंट्स और को-स्टार्स के साथ मजेदार और दिल को छू लेने वाले पल बिताते हुए दिखाया गया है.

वीडियो के आखिर में, अली और बाकी कास्ट कहते हैं, 'हम जल्द ही नया सीजन लेकर वापस आएंगे.' शूट के आखिरी दिन मिले गुलाब दिखाते हुए अली ने दर्शकों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'आप सभी का शुक्रिया हमें इतना बड़ा बनाने के लिए.'

वीडियो शेयर करते हुए अली ने कैप्शन में लिखा, 'अच्छा, तो हम चलते हैं. जल्द ही मिलते हैं... आप सभी को प्यार.' शो को अलविदा कहते हुए जन्नत ज़ुबैर ने लिखा, 'साइनिंग ऑफ. अगली बार तक.' करण कुंद्रा ने कमेंट किया, 'तुम्हारी याद आएगी छोटी जन्नत.' कश्मीरा ने लिखा है, 'हम आप सभी से बहुत प्यार करते हैं. यह मेरा परिवार और मेरे सबसे पसंदीदा लोग हैं.' वहीं अर्जुन बिजलानी ने "नहींईईईईई" लिखकर रिएक्ट किया और साथ में रेड हार्ट इमोजी भी बनाए. अली ने प्यार से जन्नत को अपना 'बिट्टू' कहा है.

निया शर्मा ने भी सेट से एक प्यारा वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है और कैप्शन में लिखा है, '3 सीजन. वही भावनाएं. आंसू और प्यार से भरा दिल. एक बार फिर. दुनिया में किसी और चीज के लिए मैं ऐसा कभी नहीं करता.'

कॉमेडी और कुकिंग चैलेंज वाले इस शो ने महीनों तक दर्शकों को एंटरटेन किया. लेकिन अब 'लाफ्टर शेफ़्स 3' की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी हो गई है. भारती सिंह के होस्ट किए गए और शेफ हरपाल सिंह सोखी द्वारा जज किए गए इस सीजन में अली गोनी, जन्नत ज़ुबैर, करण कुंद्रा, एल्विश यादव, तेजस्वी प्रकाश, अर्जुन बिजलानी, कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, अभिषेक कुमार, समर्थ जुरेल, निया शर्मा, सुदेश लहरी जैसे सितारे शामिल थे.

'लाफ्टर शेफ्स 3' के खत्म होने के बाद, रोहित शेट्टी का 'खतरों के खिलाड़ी 15' कलर्स टीवी पर शुरू होगा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'खतरों के खिलाड़ी 15' के 25 जुलाई, 2026 को रिलीज होने की उम्मीद है.

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