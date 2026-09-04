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Latest OTT Releases This Week: 'धमाल 4' से GDN तक सिनेमा के ऑनलाइन पर्दे पर देखें ये फिल्में-सीरीज

अजय देवगन, अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जावेद जाफरी और रवि किशन स्टारर कॉमेडी ड्रामा फिल्म धमाल 4 आज 4 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. कॉमेडी फिल्मों के शौकीनों के लिए यह फिल्म शानदार ऑप्शन है. यह एक कॉमेडी फिल्म है, जो दर्शकों को हंसाने का पूरा वादा करती है. इसका निर्देशन इंद्र कुमार ने किया है.

डंकी एक्ट्रेस तापसी पन्नू स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म गांधारी बीती 3 सितंबर से टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखी जा रही है. देवाशीष मखीजा ने इसे डायरेक्ट किया है. फिल्म की कहानी की बात करें तो बानी (तापसी) अपनी बेटी को खो देती है. उसकी तलाश के दौरान वह अंधी हो जाती है. ऐसे में वह अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए और भी जुनूनी बन जाती है. इस दौरान उसकी लाइफ एक साधारण महिला वाली नहीं रह जाती है.

हैदराबाद: बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल यश की टॉक्सिक और आध्यात्मिक फिल्म हनुमान अंश समेत कई फिल्में लगी हुई हैं. टॉक्सिक कुछ दर्शकों को भाई नहीं हैं, लेकिन हनुमान अंश ने धीमी शुरुआत के साथ आगे चलकर पूरा गेम ही पलट दिया. अब यह फिल्म 11 सितंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज होने जा रही है. इससे पहले ओटीटी पर इस हफ्ते आने वाली सीरीज और फिल्मों के बारे में बात करते हैं. सितंबर के पहले हफ्ते नेटफ्लिक्स और जियो-हॉटस्टार समेत बाकी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कौन-कौनसी फिल्में और सीरीज दिखाने जा रहे हैं, चलिए डालते हैं एक नजर.

मशहूर भारतीय आविष्कारक और उद्योगपति गोपालस्वामी दोराईस्वामी नायडू की बायोपिक में आर.माधवन लीड रोल कर रहे हैं. तमिल में बनी बायोपिक नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देख सकते हैं. फिल्म की कहानी 1914 के दौर पर बेस्ड है. इस दौरान युवा नायडू एक ब्रिटिश अधिकारी की मोटरसाइकिल देख बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं. फिर वह इसकी इंजन मशीन खरीदने के लिए सालों तक मेहनत करते हैं और खरीदने के बाद इसे खोलकर देखते हैं. फिर उस बाइक का पूरा सिस्टम समझने के बाद अपना आविष्कार करते हैं और इसी के चलते वह अपना एक बस ट्रांसपोर्ट का बिजनेस खोल लेते हैं.

द कोर्ट

डेट- 4 सितंबर

प्लेटफॉर्म- जियोहॉटस्टार

तमिल कोर्टरूम ड्रामा वेब-सीरीज द कोर्ट की कहानी एक होनहार युवा महिला वकील याझिनी (आर. योगलक्ष्मी) की है. पिता से वकालत सीखने के बाद उसकी जिंदगी में अहम मोड़ तब आता है, जब एक मुश्किल केस में वह कोर्टरू में अपने अनुभवी वकील पिता के सामने होती हैं. ऐसे में वह ना सिर्फ केस बल्कि समाज की रूढ़िवादी सोच से भी लड़ती है.

कोरियन कनकराजू

डेट- 4 सितंबर

प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स

हॉरर-कॉमेडी फिल्म के लिए आपके पास फिल्म कोरियन कनकराजू का बेस्ट ऑप्शन है. राइटर-डायरेक्टर मेरालापाका गांधी ने इसे बनाया है. तेलुगु एक्टर वरुण तेज इसके लीड स्टार है. फिल्म में सत्या और रितिका भी अहम रोल में हैं. कोरियन कनकराजू की कहानी की बात करें तो रायलसीमा के कनकराजू की है, जो बहुत गुस्सैल लेकिन बेफिक्र है. फिल्म में ट्विस्ट तब आता है, जब गलती से कोरिया से एक पार्सल उसके पास पहुंच जाता है. इसके बाद कनकराजू की लाइफ साधारण लाइफ नहीं रह जाती है. नेटफ्लिक्स पर इसे हिंदी में देख सकते हैं.

मेडे

डेट- 4 सितंबर

प्लेटफॉर्म- एप्पल टीवी

एक्शन कॉमेडी फिल्मों के शौकीन मेडे देख सकते हैं. इसमें रयान रेनॉल्ड्स यूएस नेवी के एक बेहतरीन पायलट लेफ्टिनेंट ट्रॉय असासिन केली के रोल में दिख रहे हैं. ट्रॉय को सोवियत इलाके में शीत युद्ध के एक टॉप-सीक्रेट मिशन के लिए भेजा गया है, जो फेल हो जाता है. लेकिन उसकी जद्दोजहद भी जारी रहती है और आखिर में उसे अपने नए मिशन में सफलता हासिल होती है.

द जेंटलमैन सीजन 2

डेट- 3 सितंबर

प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स



आखिर में विदेशी एंटरटेनमेंट की बात करें तो इसमें गाय रिची की ड्रामा सीरीज द जेंटलमैन सीजन 2 देख सकते हैं. थियो जेम्स फिल्म में अहम रोल एडी हॉर्नमैन का किरदार निभा रहे हैं. वह एक अमीर खानदान की जायदाद और गांजे के अंडरग्राउंड कारोबार का वारिस है. वो इसका नेटवर्क इटली तक फैलाता है और इसी दौरान उनके नए दुश्मन भी रास्ते में आ जाते हैं. कास्ट की बात करें तो रे विंस्टन, डैनियल इंग्स, जोली रिचर्डसन, विनी जोन्स, जियानकार्लो एस्पोसिटो, जैस्मीन ब्लैकबोरो और पियर्स क्विगली की वापसी हो रही है. जबकि नई कास्ट में ह्यू बोनविले, बेंजामिन क्लेमेंटाइन, बेनेडेट्टा पोरोकारोली, मिशेल मोरोन, सर्जियो कास्टेलिटो और अमरा मल्लासी के साथ ही, बॉक्सर क्रिस यूबैंक जूनियर और टीवी होस्ट माया जामा की भी एंट्री हुई है.