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WATCH: पद्म विभूषण से नवाजे गए दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र, मां हेमा मालिनी के हाथ में सम्मान देख फफक-फफक कर रो पड़ी बेटी अहाना

पद्म विभूषण लेती हेमा मालिनी/अहाना देओल ( IANS/ANI )

नई दिल्ली: राष्ट्रपति भवन में आज, 25 मई को पद्म अवॉर्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को इस प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया. पहला पुरस्कार स्वर्गीय धर्मेंद्र को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया. एक्ट्रेस और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने अपने दिवंगत पति और सिनेमा जगत के दिग्गज धर्मेंद्र, जिनका निधन 24 नवंबर, 2025 को हो गया था, की ओर से पद्म विभूषण ग्रहण किया है. यह पल देओल परिवार के लिए काफी भावुक था. जब हेमा मालिनी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार 2026 समारोह में अपने दिवंगत पति धर्मेंद्र को मरणोपरांत दिए गए पद्म विभूषण को स्वीकार किया, तब इस भावुक क्षण में उनकी बेटी अहाना देओल भी वहीं मौजूद थीं, जो समारोह के दौरान फफक-फफक कर रोती हुई दिखाई दीं. इस कार्यक्रम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें हेमा मालिनी को गणमान्य व्यक्तियों और मेहमानों की मौजूदगी में दिवंगत अभिनेता की ओर से यह सम्मान स्वीकार करते हुए भावुक होते देखा जा सकता है. इस अवसर पर गुलाबी साड़ी पहने, उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार ग्रहण करते हुए देखा गया. इस दौरान उनकी नम आंखें साफ तौर पर कैमरे में नजर आई.