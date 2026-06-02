ललित मोदी ने सुष्मिता सेन को 'Gold Digger' कहे जाने पर किया रिएक्ट, कहा- सच कहूं तो असली डायमंड डिगर...
सुष्मिता सेन को 'गोल्ड डिगर' कहे जाने पर आईपीएल के एक्स-चेयरमैन की प्रतिक्रिया आई है. आइए जानें इस पर उनका क्या कहना है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 2, 2026 at 12:32 PM IST
हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व चेयरमैन और बिजनेसमैन ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते का ऐलान करके इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था. सुष्मिता सेन और ललित मोदी के फैंस और फॉलोअर्स की इस एलान पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं थीं, लेकिन ट्रोलर्स ने सुष्मिता पर हमला बोला और उन्हें 'गोल्ड डिगर' का टैग दे दिया. हालांकि, सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पर एक लंबे नोट के जरिए इस आलोचना का जवाब दिया, लेकिन ट्रोलर्स फिर भी पीछे नहीं हटे. अब, जब दोनों अलग हो चुके हैं, तो ललित ने एक इंटरव्यू में उस समय मिली प्रतिक्रियाओं पर अपनी राय रखी और सुष्मिता का बचाव किया.
एक इंटरव्यू में ललित ने अपने रिश्ते और एक्ट्रेस को 'गोल्ड डिगर' कहे जाने के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'सुष्मिता एक खूबसूरत, सफल और अपने दम पर बनी महिला हैं. मेरे जान-पहचान वालों में शायद ही किसी कोई उनके जैसा हीरा होगा और उन्होंने यह सब खुद कमाया है. उनके तो हीरों के स्टोर भी थे.'
उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम कहीं बाहर गए हों और मुझे किसी भी चीज के लिए पैसे देने पड़े. हर चीज का खर्च वही उठाती थी. मैं तो एक तरह से उसका रखा हुआ बॉयफ्रेंड था. वह किसी से भी कभी कुछ नहीं लेती थी. इसलिए, जब लोग उसे 'गोल्ड डिगर' कहते थे, तो वह बात पूरी तरह से गलत थी. सच कहूं तो, ललित ही असली 'डायमंड डिगर' था. वह सचमुच एक हीरा हैं.'
अपने रिश्ते के बारे में आगे बात करते हुए, ललित मोदी ने कहा कि वह एक्ट्रेस उनके लिए बहुत खास थीं. उन्होंने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की और वह उनके जीवन की बहुत ही खास हिस्सा थीं. हालांकि, कुछ समय तक रिश्ते में रहने के बाद दोनों अलग हो गए, लेकिन ललित का कहना है कि सुष्मिता अब भी उनकी करीबी दोस्त हैं.
उन्होंने कहा, 'मेरे पास उनकी बहुत प्यारी यादें हैं और वह अब भी मेरी बहुत करीबी दोस्त हैं. मैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही चाहता हूं. वह एक बेहतरीन महिला हैं और एक सिंगल मदर के तौर पर उन्होंने अपनी बेटियों, रेनी और अलीसा के लिए जो कुछ भी किया है, वह सचमुच काबिले-तारीफ है.'
ललित ने अपने पिछले रिश्तों के बारे में बात करते हुए कहा, 'जिन भी लड़कियों के साथ मैं डेट पर गया, उन सभी की एक कोलाज मेरे पास है, और मुझे यह कहना पड़ेगा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया रहा है. मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है. उनमें से हर एक मेरी दोस्त है. वे सभी मेरे लिए बहुत खास रही हैं. बहुत कम लोग अपने एक्स के बारे में ऐसा कह पाते हैं, लेकिन मैं अपने सभी एक्स को कभी भी फोन करके उनसे बात कर सकता हूं.'