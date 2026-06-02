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ललित मोदी ने सुष्मिता सेन को 'Gold Digger' कहे जाने पर किया रिएक्ट, कहा- सच कहूं तो असली डायमंड डिगर...

ललित मोदी-सुष्मिता सेन ( ANI )

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व चेयरमैन और बिजनेसमैन ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन के साथ अपने रिश्ते का ऐलान करके इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था. सुष्मिता सेन और ललित मोदी के फैंस और फॉलोअर्स की इस एलान पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं थीं, लेकिन ट्रोलर्स ने सुष्मिता पर हमला बोला और उन्हें 'गोल्ड डिगर' का टैग दे दिया. हालांकि, सुष्मिता ने इंस्टाग्राम पर एक लंबे नोट के जरिए इस आलोचना का जवाब दिया, लेकिन ट्रोलर्स फिर भी पीछे नहीं हटे. अब, जब दोनों अलग हो चुके हैं, तो ललित ने एक इंटरव्यू में उस समय मिली प्रतिक्रियाओं पर अपनी राय रखी और सुष्मिता का बचाव किया. एक इंटरव्यू में ललित ने अपने रिश्ते और एक्ट्रेस को 'गोल्ड डिगर' कहे जाने के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'सुष्मिता एक खूबसूरत, सफल और अपने दम पर बनी महिला हैं. मेरे जान-पहचान वालों में शायद ही किसी कोई उनके जैसा हीरा होगा और उन्होंने यह सब खुद कमाया है. उनके तो हीरों के स्टोर भी थे.' उन्होंने आगे कहा, 'ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम कहीं बाहर गए हों और मुझे किसी भी चीज के लिए पैसे देने पड़े. हर चीज का खर्च वही उठाती थी. मैं तो एक तरह से उसका रखा हुआ बॉयफ्रेंड था. वह किसी से भी कभी कुछ नहीं लेती थी. इसलिए, जब लोग उसे 'गोल्ड डिगर' कहते थे, तो वह बात पूरी तरह से गलत थी. सच कहूं तो, ललित ही असली 'डायमंड डिगर' था. वह सचमुच एक हीरा हैं.'