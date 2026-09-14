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गणेश चतुर्थी पर लालबागचा राजा पहुंचे विद्युत जामवाल, शंखनाद और डमरू बजाकर बप्पा का किया स्वागत

विद्युत पारंपरिक सफेद कपड़ों में लालबागचा राजा पंडाल पहुंचे. वहां उन्होंने आरती की. साथ ही डमरू बजाते और शंख बजाते हुए उत्सव के माहौल में पूरी तरह रमे हुए नजर आए. उनके इस दौरे के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिनमें एक्टर पूरी तरह भक्ति के रंग में डूबे हुए दिख रहे हैं. उनकी इस परफॉर्मेंस ने भव्य समारोह में एक आध्यात्मिक रंग भर दिया और भक्तों व सोशल मीडिया यूज़र्स का ध्यान अपनी ओर खींचा.

हैदराबाद: मुंबई में गणेश चतुर्थी 2026 की शुरुआत भक्ति-भाव के साथ हुई, जिसमें हजारों भक्त भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए लालबागचा राजा पहुंचे. सोमवार 14 सितंबर को मशहूर पंडाल में आने वालों में एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट विद्युत जामवाल भी शामिल थे, जिन्होंने दर्शन के दौरान पारंपरिक परफॉर्मेंस देकर इस मौके को खास बनाया.

एक्टर ने बप्पा का पूजा-पाठ में हिस्सा लिया और गणपति बप्पा की आरती भी की. इस पल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. क्लिप में विद्युत को जश्न में डूबे हुए देखा जा सकता है, जहा वे पंडाल के अंदर पारंपरिक वाद्ययंत्र बजा रहे हैं और शंख फूंक रहे हैं.

लालबागचा राजा मुंबई की सबसे मशहूर गणेश मूर्तियों में से एक है और हर साल 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव के दौरान यहां बड़ी संख्या में भक्त आते हैं. इस त्योहार के दौरान मुंबई और महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों से लोग भगवान गणेश की पूजा-अर्चना करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए पंडाल में आते हैं.

लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल 2026 में अपना 93वां साल मना रहा है . इस साल पंडाल की सजावट ने भी लोगों का ध्यान खींचा है. महाकालेश्वर मंदिर से प्रेरणा लेकर मंडप को महादेव की थीम पर डिजाइन किया गया है. इस सेटअप के हिस्से के तौर पर एक बड़ा त्रिशूल लगाया गया है, जो गणेश जी की मूर्ति के आस-पास मंदिर जैसी सजावट को और बढ़ाता है.