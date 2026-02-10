'लाहौर 1947' से 'रामायण' तक, सनी देओल के पास लगा फिल्मों का ढेर, लिस्ट में 'घातक 2' भी शामिल
गदर 2 के हिट होने के बाद से सनी देओल की एक बार फिर किस्मत चमक उठी है.
हैदराबाद: सनी देओल का बॉलीवुड में एक बार फिर सिक्का चल पड़ा है. साल 2023 में फिल्म गदर 2 से कमबैक करने के बाद सनी एक के एक फिल्म साइन कर रहे हैं. फिलहाल उनकी फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखा है. बॉर्डर 2 की सफलता के बीच मेकर्स ने फिल्म बॉर्डर 3 का एलान भी कर दिया है. अब हम जानेंगे कि सनी अब आने वाले एक दो सालों किन-किन फिल्मों में नजर आएंगे.
बॉर्डर 3
बॉर्डर और बॉर्डर 2 से धमाका करने के बाद अब सनी देओल फिल्म बॉर्डर 3 से गदर मचाने वाले हैं. 1997 में बॉर्डर आई थी और 28 साल बाद 2026 में फिल्म का सीक्वल रिलीज हुआ, जो 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुका है. फिलहाल बॉर्डर 3 पर काम चल रहा है.
रामायण
साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मो में से एक रामायण पार्ट 1 में सनी देओल हनुमान जी का रोल करते दिखेंगे. फिल्म में रणबीर कपूर राम और साई पल्लवी सीता मां का रोल करेंगी. रावण के रोल में यश नजर आएंगे. फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होगी और साल 2027 के दिवाली के मौके पर फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज होगा.
लाहौर 1947
बीती 9 फरवरी को आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस वाली फिल्म लाहौर 1947 की रिलीज डेट का एलान हो गया है. फिल्म 13 अगस्त 2026 को रिलीज होने जा रही है. फिल्म में सनी देओल, प्रीति जिंटा लीड रोल में होंगे.
गबरू
बीते साल सनी देओल ने फिल्म गबरू का ऐलान किया था. फिल्म 13 मार्च, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी. इस फिल्म से भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचान की पूरी उम्मीद है.
बाप
लंबे समय से अटकी हुई मल्टीस्टारर फिल्म बाप में भी सनी का दमदार रोल दिखेगा. फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, जैकी श्रॉफ और संजय दत्त भी नजर आएंगे.इस फिल्म का एक पोस्टर भी जारी हो चुका है.
जाट 2
बीते साल 2025 में जाट देखने के बाद अब दर्शकों को फिल्म जाट 2 का इंतजार है. फिल्म में सनी देओल के ढाई किलो की ताकत पूरे साउथ ने देखी थी. फिल्म की सफलता के बाद अब सनी जाट 2 में धमाका करेंगे.
अपने 2
साल 2007 में सनी देओल के प्रोडक्शन हाउस वाली फिल्म अपने में पूरी देओल फैमिली नजर आई थी. गदर 2 की सफलता के बाद से फिल्म के दूसरे पार्ट पर बात चल रही है. फिल्म अनिल शर्मा डायरेक्ट करेंगे. फिल्म को दीपक मुकुट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं. धर्मेंद्र के निधन के बाद से फिल्म पर शंका के बादल मंडराने लगे थे.
सनी की ये भी हैं अपकमिंग फिल्में
इनके अलावा भी सनी देओल गदर 3, घातक 2, मां तुझे सलाम 2, साउथ फिल्म जोसेफ के हिंदी रीमेक और सफर में भी नजर आएंगे. हाल ही में उनका ओटीटी डेब्यू प्रोजेक्ट इक्का का एलान हुआ है, जिसमें वह वकील की भूमिका में दिखेंगे. इसमें उनके साथ अक्षय खन्ना भी होंगे. वहीं, वह निखिल नागेश भट्ट की हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म से भी चर्चा में हैं.