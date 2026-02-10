ETV Bharat / entertainment

सनी देओल की 'लाहौर 1947' की रिलीज डेट, स्टार कास्ट रिवील, स्वतंत्रता दिवस पर सलमान की 'बैटल ऑफ गलवान' से होगी टक्कर?

सनी देओल की 'लाहौर 1947' की रिलीज डेट ( ANI/POSTER )

हैदरबाद: आमिर खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस वाली फिल्म लाहौर 1947 की देर-सवेर रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ आमिर खान और सलमान खान के फैंस की दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं. क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस मौके पर आमिर खान अपनी फिल्म लाहौर 1947 रिलीज करने जा रहे हैं उस मौके पर सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान भी रिलीज होने जा रही है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन आमिर खान की फिल्म लाहौर 1947 का इस स्वतंत्रता दिवस रिलीज होना तय हो गया है. आमिर खान के हवाले से बीती 9 फरवरी की रात को एक पोस्ट जारी किया गया है. सनी देओल स्टारर फिल्म लाहौर 1947 की रिलीज डेट को लेकर एक पोस्ट जारी किया है. इस पोस्ट में लिखा गया है, 'लाहौर 1947 इस स्वतंत्रता दिवस वीक 2026 में रिलीज होने जा रही है. फिल्म 13 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. इस फिल्म में सनी देओल और राजकुमार संतोषी साथ में काम करने जा रहे हैं. यह पहली बार है जब आमिर खान पहली बार इनके साथ काम करेंगे.