सनी देओल की 'लाहौर 1947' की रिलीज डेट, स्टार कास्ट रिवील, स्वतंत्रता दिवस पर सलमान की 'बैटल ऑफ गलवान' से होगी टक्कर?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 10, 2026 at 10:55 AM IST
हैदरबाद: आमिर खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस वाली फिल्म लाहौर 1947 की देर-सवेर रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. इसी के साथ आमिर खान और सलमान खान के फैंस की दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं. क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस मौके पर आमिर खान अपनी फिल्म लाहौर 1947 रिलीज करने जा रहे हैं उस मौके पर सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान भी रिलीज होने जा रही है. ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन आमिर खान की फिल्म लाहौर 1947 का इस स्वतंत्रता दिवस रिलीज होना तय हो गया है.
आमिर खान के हवाले से बीती 9 फरवरी की रात को एक पोस्ट जारी किया गया है. सनी देओल स्टारर फिल्म लाहौर 1947 की रिलीज डेट को लेकर एक पोस्ट जारी किया है. इस पोस्ट में लिखा गया है, 'लाहौर 1947 इस स्वतंत्रता दिवस वीक 2026 में रिलीज होने जा रही है. फिल्म 13 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. इस फिल्म में सनी देओल और राजकुमार संतोषी साथ में काम करने जा रहे हैं. यह पहली बार है जब आमिर खान पहली बार इनके साथ काम करेंगे.
फिल्म लाहौर 1947 की स्टारकास्ट
आमिर खान के हवाले से फिल्म लाहौर 1947 की स्टार कास्ट के नाम भी सामने आ चुके हैं. इसमें सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, अभिमन्यू सिंह, करण देओल और अली फजल भी होंगे. फिल्म में एआर रहमान का म्यूजिक होगा. गीत जावेद अख्तर ने लिखे हैं और राज कुमार संतोषी और असगर वजाहत ने डायलॉग लिखे हैं. संतोष सिवान ने सिनेमेटोग्राफी, श्याम सलगांवकर ने एडिटिंग, रेसुल पोकुटी ने साउंड, सुब्रत चुक्रवर्ती और अमित राय ने प्रोडक्शन डिजाइन का काम संभाला है. लाहौर 1947 सनी देओल का अगला मेजर प्रोजेक्ट है, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित होगा'.
बैटल ऑफ गलवान से होगा मुकाबला
बता दें, कहा जा रहा है कि सलमान खान ने अपनी फिल्म बैटल और गलवान की रिलीज डेट बदल ली है. फिल्म पहले 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होनी थी और अब कहा जा रहा है कि फिल्म इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हो सकती है, लेकिन मेकर्स की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा हुए तो बॉक्स ऑफिस पर सलमान के सामने सनी देओल और आमिर खान होंगे.