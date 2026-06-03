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'लगान' के 25 साल: री-रिलीज डेट का एलान, इस दिन थिएटर में आ रही आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म

'लगान' को 25 साल पूरे होने वाले हैं. इस खास मौके पर मेकर्स ने री-रिलीज का एलान किया है. जानें फिल्म कब आ रही है.

Lagaan
'लगान' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 3, 2026 at 4:04 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: 'लगान' 15 जून 2026 को अपनी 25वीं एनिवर्सरी मना रही है. इस खास मौके पर मेकर्स ने फिल्म को फिर से सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया है. मेकर्स ने बुधवार, 3 जून को फिल्म की री-रिलीज की तारीख का एलान किया है. यह फिल्म 3 दिनों तक सिनेमाघरों में चलेगी.

आज आमिर खान प्रोडक्शन हाउस लगान के 25वीं एनिवर्सरी पर फिल्म का नया क्लिप शेयर किया है और फिल्म की री-रिलीज का अनाउंसमेंट किया है. मेकर्स ने री-रिलीज की तारीख का एलान करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'एक टाइमलेस एपिक है, जिसने हर दिल को छूआ है. 'लगान' की 25वीं एनिवर्सरी पर यह महान गाथा एक बार फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है. 12, 13 और 14 जून को सिनेमाघरों में इस जादू को फिर से महसूस करें.'

इसके अलावा, फिल्म की सिल्वर जुबली के जश्न के अवसर पर मेकर्स ने एक अनोखे कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला किया है, जिसमें दर्शक 'लगान पोस्टर चैलेंज' के माध्यम से हिस्सा ले सकते हैं. सोशल मीडिया पर इस पहल की घोषणा करते हुए मेकर्स ने निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की ओर से एक आमंत्रण साझा किया.

इसे साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'जिस इंसान ने हमें 'लगान' दी, उनकी तरफ से एक न्योता आया है. आशुतोष गोवारिकर आपको बुला रहे हैं, ताकि आप 'लगान' के उस मशहूर पोस्टर को अपने अंदाज में फिर से बनाएं और 'लगान पोस्टर चैलेंज' का हिस्सा बनें. अपनी एंट्री agaanposterchallenge@gmail.com पर ईमेल करें. या इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर टैग करें.'

प्रतिभागियों को अपनी कल्पना के अनुसार 'लगान' के मशहूर पोस्टर को फिर से बनाना होगा, ताकि वे यह साबित कर सकें कि वे भी कुछ बेहतरीन रच सकते हैं. दूसरे शब्दों में, वे इस खूबसूरत फिल्म के सम्मान में अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन कर सकते हैं. विजेताओं को न केवल उनके काम के लिए पहचान मिलेगी, बल्कि उन्हें अभिनेताओं और निर्देशक के साथ मिलकर फिल्म के एक स्पेशल सेशन में शामिल होने का अवसर भी मिलेगा.

2001 में रिलीज हुई 'लगान: वन्स अपॉन ए टाइम इन इंडिया' का निर्देशन आशुतोष गोवारिकर और निर्माता आमिर खान थे. फिल्म में आमिर खान मुख्य भूमिका में थे. इसमें सुहासिनी मुले, ग्रेसी सिंह, राचेल शेली, पॉल ब्लैकथॉर्न, राजेंद्र गुप्ता, कुलभूषण खरबंदा, रघुबीर यादव, राजेश विवेक, श्रीवल्लभ व्यास, राज जुत्शी, प्रदीप रावत, अखिलेंद्र मिश्रा, दया शंकर पांडे, यशपाल शर्मा, अमीन हाजी, आदित्य लाखिया, जावेद खान, ए.के. हंगल और कई अन्य कलाकार शामिल थे.

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