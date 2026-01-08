ETV Bharat / entertainment

50 लाख बजट, 'धुरंधर' से ज्यादा कमाया मुनाफा, कल हिंदी में रिलीज होगी ये पहली 100 करोड़ी गुजराती फिल्म

गुजराती फिल्म लालो हिंदी रिलीज ( POSTER )

हैदराबाद: इंडियन सिनेमा में अब छोटे बजट की फिल्में बड़ा धमाका कर रही हैं. बीते साल 2025 में एक नहीं बल्कि कई छोटे बजट की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस हिला डाला था. इसमें एक गुजराती फिल्म भी शामिल है. अक्टूबर 2025 को दिवाली वीक में रिलीज हुई फिल्म ने वर्ल्डवाइड अपना जलवा दिखाया. महज 50 लाख रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया है. फिल्म वर्ल्डवाइड फेम पाने के बाद अब हिंदी में रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म का हिंदी ट्रेलर पहले ही रिलीज हो चुका है, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है. फिल्म की कहानी रीवा रछ, श्रुहद गोस्वामी, करण जोशी, मिस्टी कदेचा, अंशु जोशी, किन्नल नायक, पारुल राज्यगुरु, जयदीप तिमन्यिआ स्टारर फिल्म लाला-कृष्णा सदा सहायते एक गुजराती डिवोशनल ड्रामा फिल्म है. फिल्म की कहानी में एक रिक्शा ड्राइवर एक फार्महाउस में फंस जाता है. वह अपने अतीत के बुराईयों का सामना करता है, यहां उसे भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं, जो उसे आत्म-खोज और मुसीबत से बाहर निकलने की एक परिवर्तनकारी यात्रा के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं. इस फिल्म की कहानी क्रुशंश वाजा, विक्की पूर्णिमा और अंकित सखिया ने मिलकर लिखी है. फिल्म का डायरेक्शन अंकित सखिया ने ही किया है.