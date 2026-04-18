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'मैं वापस आऊंगा' से 'क्या कमाल है' गाना रिलीज, दिलजीत दोसांझ और ए. आर. रहमान की जोड़ी ने जीता दिल

'मैं वापस आऊंगा' से 'क्या कमाल है' ( POSTER )

हैदराबाद: दिलजीत दोसांझ और ए. आर. रहमान की आवाज और संगीत से सजा नया गाना ‘क्या कमाल है’ दर्शकों के बीच आ चुका है. यह खूबसूरत ट्रैक इम्तियाज अली की आगामी फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ का पहला गीत है, जो उम्मीद और प्रेम का संदेश लेकर आता है. दो साल पहले फिल्म अमर सिंह चमकीला के जरिए जादू बिखेरने के बाद यह टीम एक बार फिर साथ आई है. इस बार उनके साथ गीतकार इरशाद कामिल भी हैं, जिनकी संवेदनशील लेखनी ने इस गाने को और गहराई दी है. ‘क्या कमाल है’ सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक एहसास है जो मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की किरण दिखाता है. इम्तियाज अली की फिल्मों में संगीत हमेशा कहानी का अहम हिस्सा रहा है, और इस बार भी उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है. ‘क्या कमाल है’ एक “सॉन्ग ऑफ होप” के रूप में सामने आता है, जो विभाजन काल के दौर में भी जीवित रही मोहब्बत की कहानियों से प्रेरित है. आज के शोर-शराबे और अस्थिरता भरे माहौल में यह गीत हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी प्यार, सुकून और अपनापन बाकी है. इम्तियाज अली का कहना है आज के समय में जब दुनिया कई तरह के संकटों से गुजर रही है, यह गीत लोगों को सकारात्मकता और उम्मीद देने की कोशिश करता है। वहीं दिलजीत दोसांझ ने इस गाने को अपने दिल के बेहद करीब बताया. उनके मुताबिक, यह गीत आपको ठहरकर महसूस करने का मौका देता है बिना किसी बनावट के, पूरी ईमानदारी के साथ.