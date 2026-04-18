'मैं वापस आऊंगा' से 'क्या कमाल है' गाना रिलीज, दिलजीत दोसांझ और ए. आर. रहमान की जोड़ी ने जीता दिल
दो साल पहले फिल्म अमर सिंह चमकीला के जरिए जादू बिखेरने के बाद यह टीम एक बार फिर साथ आई है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 18, 2026 at 5:19 PM IST
हैदराबाद: दिलजीत दोसांझ और ए. आर. रहमान की आवाज और संगीत से सजा नया गाना ‘क्या कमाल है’ दर्शकों के बीच आ चुका है. यह खूबसूरत ट्रैक इम्तियाज अली की आगामी फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ का पहला गीत है, जो उम्मीद और प्रेम का संदेश लेकर आता है.
दो साल पहले फिल्म अमर सिंह चमकीला के जरिए जादू बिखेरने के बाद यह टीम एक बार फिर साथ आई है. इस बार उनके साथ गीतकार इरशाद कामिल भी हैं, जिनकी संवेदनशील लेखनी ने इस गाने को और गहराई दी है. ‘क्या कमाल है’ सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक एहसास है जो मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की किरण दिखाता है.
इम्तियाज अली की फिल्मों में संगीत हमेशा कहानी का अहम हिस्सा रहा है, और इस बार भी उन्होंने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है. ‘क्या कमाल है’ एक “सॉन्ग ऑफ होप” के रूप में सामने आता है, जो विभाजन काल के दौर में भी जीवित रही मोहब्बत की कहानियों से प्रेरित है. आज के शोर-शराबे और अस्थिरता भरे माहौल में यह गीत हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी प्यार, सुकून और अपनापन बाकी है.
इम्तियाज अली का कहना है आज के समय में जब दुनिया कई तरह के संकटों से गुजर रही है, यह गीत लोगों को सकारात्मकता और उम्मीद देने की कोशिश करता है। वहीं दिलजीत दोसांझ ने इस गाने को अपने दिल के बेहद करीब बताया. उनके मुताबिक, यह गीत आपको ठहरकर महसूस करने का मौका देता है बिना किसी बनावट के, पूरी ईमानदारी के साथ.
ए.आर रहमान ने भी इस सहयोग को एक निरंतर रचनात्मक संवाद बताया. उन्होंने कहा, इस फिल्म की थीम जुदाई और विस्थापन को ध्यान में रखते हुए ऐसा संगीत रचा गया है जो शांति और सुकून का अहसास कराए. उनके अनुसार, ‘क्या कमाल है’ उस खूबसूरती को दर्शाता है जिसे हम अक्सर दुनिया के शोर में नजरअंदाज कर देते हैं.
गीतकार इरशाद कामिल ने इस गाने को एक सपना बताया है ऐसा सपना जिसमें न दर्द है, न डर. उनके शब्दों में, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जहां सिर्फ प्यार, शांति और उम्मीद हो.
अब बात करते हैं म्यूज़िक लेबल की. कुमार तौरानी ने कहा, “हम टिप्स में मानते हैं कि संगीत भारतीय सिनेमा की धड़कन है. दिलजीत दोसांझ और ए.आर. रहमान का यह पहला ओरिजिनल कोलैबोरेशन, वह भी इम्तियाज अली की कहानी के साथ, ‘क्या कमाल है’ को बेहद खास बनाता है. यह गाना श्रोताओं के दिलों से गहराई से जुड़ता है और खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक उनके साथ रहता है. यह हमारे उस प्रयास को दर्शाता है, जिसमें हम मिनींगफुल और आत्मीय संगीत दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं.
फिल्म मैं वापस आऊंगा में दिलजीत दोसांझ के साथ नसीरुद्दीन शाह, शरवरी वाघ और वेदांग रैना अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म अप्लॉज एंटरटेनमेंट और विंडो सीट फिल्म्स द्वारा निर्मित है, जबकि म्यूजिक टिप्स इंडस्ट्री के तहत रिलीज किया गया है.
यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है. ‘क्या कमाल है’ के साथ इस फिल्म ने पहले ही दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी है, और अब सभी को इसके बड़े पर्दे पर आने का बेसब्री से इंतजार है.