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मुश्किल में KVN की फिल्में: फैंस को 'जन नायकन', 'टॉक्सिक' और 'केडी' की रिलीज का इंतजार, जानें क्या कहते हैं मेकर के फ्रेंड

केवीएन की फिल्में मुश्किल में हैं, फिर वो चाहे 'टॉक्सिक' हो, केडी या जन नायकन. इस मसले पर केवीएम के दोस्त का रिएक्शन आया है.

Jana Nayagan Toxic and KD
'जन नायकन', 'टॉक्सिक' और 'केडी' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 14, 2026 at 6:03 PM IST

7 Min Read
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केवीएन प्रोडक्शंस को लगातार एक के बाद एक झटकों का सामना करना पड़ रहा है. केवीएन की कई ऐसी बड़ी फिल्में हैं, जो अपनी रिलीज का इंतजार कर रही हैं. इसमें टॉक्सिक, जन नायकन, केडी जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं. फैंस इन बहुप्रतीक्षित फिल्मों को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दर्शकों को उम्मीद है कि ये विवाद जल्द ही खत्म हो.

केवीएन मूवीज मुश्किल में
रॉकिंग स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' पिछले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. एक साल की देरी के बाद भी, यह फिल्म तय तारीख पर सिनेमाघरों में नहीं आ पाई. यह फिल्म 19 मार्च को 'धुरंधर' के सीक्वल के साथ रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया. अब यश की यह फिल्म जून में रिलीज होगी.

इस लिस्ट में तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' भी शामिल है. यह फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी. लेकिन सेंसर सर्टिफिकेशन से जुड़ी दिक्कतों की वजह से, इसकी नई रिलीज तारीख अभी भी पक्की नहीं है. दूसरी तरफ, एक्शन प्रिंस ध्रुव सर्जा की फिल्म 'केडी' अपने एक गाने को लेकर हुए विवाद की वजह से चर्चा में है.

'सरके चुनरी' गाने से जुड़ा विवाद संसद में भी उठाया गया था. इस तरह, केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही ये तीनों ही फिल्में किसी न किसी मुश्किल का सामना कर रही हैं.चलिए जानते हैं कि इस बारे में केवीएन के दोस्तों का क्या कहना है?

'जना नायकन' के लिए सेंसरशिप की बाधाएं
मशहूर तमिल एक्टर विजय की पिछली फिल्म 'जना नायकन' जनवरी में दुनिया भर में रिलीज़ होने वाली थी. लेकिन, सेंसरशिप से जुड़ी दिक्कतों के चलते, फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने से ठीक पहले टाल दिया गया.

फिल्म का पोस्ट-प्रोडक्शन 15 दिसंबर को पूरा हो गया था, और 18 दिसंबर को फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन के लिए चेन्नई में CBFC को जमा कर दिया गया. 24 दिसंबर को, सीबीएफसी ने फिल्म में कुछ छोटे-मोटे बदलाव सुझाए. प्रोड्यूसर्स ने भी कहा था कि वे बदलाव करेंगे. 5 जनवरी को, प्रोड्यूसर्स को फिल्म से जुड़ी शिकायत के बारे में बताया गया. 6 जनवरी को, प्रोड्यूसर्स ने इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की.

मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने सीबीएफसी को निर्देश दिया कि वह 9 जनवरी को फिल्म को सर्टिफाई करे, ठीक उसी दिन जब फिल्म रिलीज होने वाली थी. 9 जनवरी को, सीबीएफसी ने इस मामले में एक अपील दायर की. डिवीजन बेंच ने ऊपर दिए गए आदेश पर रोक लगा दी.

15 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से मना कर दिया. इस तरह, अदालती मामले आगे बढ़ते रहे. सूत्रों ने बताया कि सेंसर बोर्ड की रिव्यू कमेटी ने, जिसने आख़िरकार फिल्म देखी थी, यह पाया कि फिल्म में कई राजनीतिक रूप से प्रेरित डायलॉग हैं, और हाल ही में यह सिफारिश की है कि भारत का चुनाव आयोग (ECI) इस फिल्म को देखे.

फिल्म लीक:
चुनाव की घोषणा होने के बाद यह फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई. अब जब तमिलनाडु में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, तो यह उम्मीद जताई गई कि चुनाव खत्म होने के बाद फिल्म को रिलीज किया जा सकेगा, लेकिन उससे पहले ही फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई, जिसके कारण प्रोडक्शन कंपनी को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा.

पायरेसी को लेकर हर तरफ गुस्सा:
'जना नायकन' की रिलीज से पहले फिल्म के कुछ सीन ऑनलाइन लीक हो गए, जिसके बाद फिल्मी हस्तियों ने पायरेसी को लेकर नाराजगी जताई. लेकिन, यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही पाइरेट हो गई, इस बात ने न सिर्फ तमिल फिल्म इंडस्ट्री को, बल्कि पूरी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया है.

फिल्म की रिलीज से पहले ही लीक होने को लेकर विजय के फैंस में काफी गुस्सा है. रजनीकांत, कमल हासन, सूर्या, माधवन और ऋषभ शेट्टी जैसे बड़े सितारों ने भी इस पायरेसी को अंजाम देने वालों के प्रति अपनी नाराजगी ज़ाहिर की है.

केवीएन की चेतावनी:
केवीएन ने इस बारे में एक सार्वजनिक सूचना जारी की है. प्रोडक्शन हाउस ने चेतावनी दी है कि जो लोग फिल्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने, अपने पास रखने, शेयर करने, आगे भेजने, अपलोड करने और फिल्म को फैलाने जैसे काम करेंगे, उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यही नहीं, इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और 300 से ज्यादा पायरेसी लिंक ऑनलाइन हटा दिए गए हैं.

टॉक्सिक में देरी:
यश ने पहले घोषणा की थी कि रॉकिंग स्टार यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक' 10 अप्रैल, 2025 को रिलीज होगी. बाद में, 22 मार्च, 2025 को, फिल्म की टीम ने एक पोस्ट शेयर करके घोषणा की कि फिल्म 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगी. हालांकि, फिल्म की रिलीज में सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे, तभी फिल्म की रिलीज टाल दी गई. केवीएन प्रोडक्शंस ने दावा किया था कि ईरान-इज़रायल युद्ध की वजह से फिल्म 19 मार्च के बजाय 4 जून को रिलीज होगी.

इससे पहले, केवीएन के एक करीबी दोस्त ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि टॉक्सिक ने अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा बाजार बना लिया है. जब यह सभी भाषाओं में रिलीज होगी, तो यह जबरदस्त कमाई करेगी. ईरान-इज़रायल युद्ध का 'धुरंधर 2' पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. दरअसल, 'धुरंधर 2' मुस्लिम देशों में रिलीज नहीं हो रही है. हम धुरंधर-2 के डर से पीछे नहीं हट रहे हैं. हमने कहा था कि हमने रिलीज की तारीख इसलिए टाल दी है, क्योंकि यश की फिल्म विदेशों में जबरदस्त कमाई करेगी.

'केडी: द डेविल' विवाद:
फिल्म टीम ने पहले घोषणा की थी कि जोगी प्रेम द्वारा निर्देशित फिल्म 'केडी: द डेविल' 30 अप्रैल को रिलीज होगी. हालांकि, अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह रिलीज़ हो पाएगी. इसका कारण हालिया विवाद है. एक गंभीर आरोप लगा था कि फिल्म का गाना 'सरके चुनरी' अश्लील है. सोशल मीडिया से इस गाने को हटाने की भी मांग की गई थी. चूंकि यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया था, इसलिए इस गाने को यूट्यूब से पहले ही हटा दिया गया है.

प्रेम ने भी इस संबंध में माफी मांगी है और कहा, 'इस गाने को लिखते समय मेरे मन में कोई अश्लीलता नहीं थी. इसकी व्याख्या अलग तरीके से की गई है. अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है, तो मैं माफी मांगता हूं. मैंने कभी अश्लील बोल नहीं लिखे. मैंने कहा था कि मैं इस गाने को फिर से लिखूंगा और इसे अपलोड करूंगा.'

फिलहाल, सेंट्रल सेंसर बोर्ड ने 'केडी' को रिविजिंग कमिटी के पास भेज दिया है, जिससे फिल्म की टीम और प्रोडक्शन कंपनी को काफी परेशानी हो रही है. रीजनल सेंसर बोर्ड ने पहले ही कह दिया था कि फिल्म में काफी खून-खराबा होने की वजह से वह इसे 'A' सर्टिफिकेट देगा, और साथ ही गाने के बोल की दो लाइनें बदलने का निर्देश भी दिया था. लेकिन, मुंबई में मौजूद सेंट्रल सेंसर बोर्ड ने इसे पास नहीं किया और इसे वापस रिविजिंग कमिटी के पास भेज दिया.

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