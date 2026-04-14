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मुश्किल में KVN की फिल्में: फैंस को 'जन नायकन', 'टॉक्सिक' और 'केडी' की रिलीज का इंतजार, जानें क्या कहते हैं मेकर के फ्रेंड

'जन नायकन', 'टॉक्सिक' और 'केडी' ( Poster )

केवीएन प्रोडक्शंस को लगातार एक के बाद एक झटकों का सामना करना पड़ रहा है. केवीएन की कई ऐसी बड़ी फिल्में हैं, जो अपनी रिलीज का इंतजार कर रही हैं. इसमें टॉक्सिक, जन नायकन, केडी जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं. फैंस इन बहुप्रतीक्षित फिल्मों को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दर्शकों को उम्मीद है कि ये विवाद जल्द ही खत्म हो. केवीएन मूवीज मुश्किल में

रॉकिंग स्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' पिछले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी. एक साल की देरी के बाद भी, यह फिल्म तय तारीख पर सिनेमाघरों में नहीं आ पाई. यह फिल्म 19 मार्च को 'धुरंधर' के सीक्वल के साथ रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया. अब यश की यह फिल्म जून में रिलीज होगी. इस लिस्ट में तमिल सुपरस्टार थलपति विजय की फिल्म 'जन नायकन' भी शामिल है. यह फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी. लेकिन सेंसर सर्टिफिकेशन से जुड़ी दिक्कतों की वजह से, इसकी नई रिलीज तारीख अभी भी पक्की नहीं है. दूसरी तरफ, एक्शन प्रिंस ध्रुव सर्जा की फिल्म 'केडी' अपने एक गाने को लेकर हुए विवाद की वजह से चर्चा में है. 'सरके चुनरी' गाने से जुड़ा विवाद संसद में भी उठाया गया था. इस तरह, केवीएन प्रोडक्शंस के बैनर तले बन रही ये तीनों ही फिल्में किसी न किसी मुश्किल का सामना कर रही हैं.चलिए जानते हैं कि इस बारे में केवीएन के दोस्तों का क्या कहना है? 'जना नायकन' के लिए सेंसरशिप की बाधाएं

मशहूर तमिल एक्टर विजय की पिछली फिल्म 'जना नायकन' जनवरी में दुनिया भर में रिलीज़ होने वाली थी. लेकिन, सेंसरशिप से जुड़ी दिक्कतों के चलते, फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने से ठीक पहले टाल दिया गया. फिल्म का पोस्ट-प्रोडक्शन 15 दिसंबर को पूरा हो गया था, और 18 दिसंबर को फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेशन के लिए चेन्नई में CBFC को जमा कर दिया गया. 24 दिसंबर को, सीबीएफसी ने फिल्म में कुछ छोटे-मोटे बदलाव सुझाए. प्रोड्यूसर्स ने भी कहा था कि वे बदलाव करेंगे. 5 जनवरी को, प्रोड्यूसर्स को फिल्म से जुड़ी शिकायत के बारे में बताया गया. 6 जनवरी को, प्रोड्यूसर्स ने इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की. मद्रास हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने सीबीएफसी को निर्देश दिया कि वह 9 जनवरी को फिल्म को सर्टिफाई करे, ठीक उसी दिन जब फिल्म रिलीज होने वाली थी. 9 जनवरी को, सीबीएफसी ने इस मामले में एक अपील दायर की. डिवीजन बेंच ने ऊपर दिए गए आदेश पर रोक लगा दी. 15 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से मना कर दिया. इस तरह, अदालती मामले आगे बढ़ते रहे. सूत्रों ने बताया कि सेंसर बोर्ड की रिव्यू कमेटी ने, जिसने आख़िरकार फिल्म देखी थी, यह पाया कि फिल्म में कई राजनीतिक रूप से प्रेरित डायलॉग हैं, और हाल ही में यह सिफारिश की है कि भारत का चुनाव आयोग (ECI) इस फिल्म को देखे. फिल्म लीक:

चुनाव की घोषणा होने के बाद यह फिल्म रिलीज़ नहीं हो पाई. अब जब तमिलनाडु में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, तो यह उम्मीद जताई गई कि चुनाव खत्म होने के बाद फिल्म को रिलीज किया जा सकेगा, लेकिन उससे पहले ही फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई, जिसके कारण प्रोडक्शन कंपनी को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा.