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कुनिका सदानंद की मां कल्याणी का निधन, 'बिग बॉस' 19 की कंटेस्टेंट ने शेयर किया इमोशनल नोट

हैदराबाद: एक्ट्रेस कुनिका सदानंद की मां कल्याणी सदानंद का गोवा में 83 साल की उम्र में निधन हो गया. मंगलवार, 6 अक्टूबर को एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए अपने फॉलोअर्स को यह खबर दी. वहीं, आज एक नया पोस्ट शेयर करते हुए मां के अंतिम संस्कार की जानकारी दी है.

कुनिका ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'मेरी मम्मा, आई लव यू. आपने मुझे जो कुछ भी दिया है, उसके लिए आपका शुक्रिया - प्यार, मार्गदर्शन, सपने देखने और दुनिया का सामना करने का आत्मविश्वास, मेरा रूप-रंग, मेरी पर्सनैलिटी और जिंदगी में आने वाली मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत.'

मंगलवार को कुनिका ने इंस्टाग्राम पर अपनी मां की एक तस्वीर शेयर की. तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, 'मां, आपकी आत्मा को शांति मिले. आपके बिना यह दुनिया वैसी नहीं रहेगी.' एक लंबे नोट में कुनिका ने अपनी मां को उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दिया, जो उन्होंने उन्हें दी थीं.

उन्होंने अपनी मां को एक मिलनसार और जिंदादिल इंसान के तौर पर याद किया, जो हर किसी पर अपनी छाप छोड़ती थीं. कुनिका ने लिखा, 'मेरी प्यारी महारानी मिसेज कल्याणी सदानंद, आप उन सभी लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगी, जिनसे आप मिलीं. आपके दोस्त और परिवार वाले आपको एक ऐसी खुशमिजाज और मिलनसार इंसान के तौर पर याद करते हैं, जिनके पास हमेशा कहने के लिए कुछ अच्छी और मजेदार बातें होती थीं. मुझे यकीन है कि अपने भाई-बहनों और अपनों से मिलकर आपको बहुत खुशी हो रही होगी. मेरी प्यारी मां, आपकी आत्मा को शांति मिले. आपने एक पत्नी, मां, बहन, ग्रैंड मदर और अपने जीवन के बाकी सभी रिश्तों को पूरे प्यार और देखभाल के साथ निभाया.'

इस पोस्ट पर कुनिका के बेटे अयान ने रिएक्ट किया है. उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा है, 'मिस यू नानी.' वहीं, नतालिया ने लिखा है, 'कुनिका सदानंद अयान लाल, आपके इस बुरे समय के लिए बहुत दुख है, हिम्मत बनाए रखें.' भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी शेयर किया है.

इसके अलावा कुनिका ने आज, 7 अक्टूबर को एक नया पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपनी मां के अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी दी है. पोस्ट के अनुसार, कुनिका की मां का दाह संस्कार गोवा मोक्ष, सैंटानिस पणजी में होगा. जबकि अंतिम संस्कार की रस्में गोवा में स्थित उनके घर विला 3, लवांडे पैंथेआ, कुरका में होगी.