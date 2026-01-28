ETV Bharat / entertainment

अरिजीत सिंह के फैसले से उदास हुए कुमार सानू, इन स्टार्स का भी टूटा दिल, सबका एक ही सवाल- आखिर क्यों?

कुमार सानू से श्रेया घोषाल तक इन सिंगर्स और सेलेब्स ने अरिजीत सिंह के सिंगिंग छोड़ने के फैसले पर अपना रिएक्शन दिया है.

Kumar Sanu on Arijit Singh singing retirement
कुमार सानू और अरिजीत सिंह (Arijit Singh singing retirement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 28, 2026 at 12:02 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के ऐलान के साथ ना सिर्फ अपने करोड़ों फैंस बल्कि इंडियन सिनेमा के पार्श्व प्लेबैक सिंगर कुमार सानू को भी निराश कर दिया है. कुमार सानू ने अरिजीत सिंह के सिंगिंग रिटायरमेंट पोस्ट पर अपनी नाराजगी जाहिर की है. कुमार सानू के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स का भी अरिजीत सिंह के इस ऐलान से दिल टूट गया है. अब अरिजीत सिंह का पोस्ट उनके चाहने वालों के कमेंट्स से भर चुका है.

अरिजीत सिंह का रिटायरमेंट

अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने वाले पोस्ट में लिखा है, हैलो, आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं, आप सभी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया है, मैं इसका शुक्रगुजार हूं, मैं यह ऐलान करते हुए बेहद खुश हूं कि मैं अब प्लेबैक सिंगिंग नहीं करूंगा, मेरा प्लेबैक सिंगिंग यहीं खत्म होता है और मेरा सफर काफी शानदार रहा है'. अब अरिजीत ने अपने इस पोस्ट से लाखों- करोड़ों का दिल एक पल में ही तोड़ दिया हैय

Kumar Sanu on Arijit Singh singing retirement
अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट पर कुमार सानू का रिएक्शन (Arijit Singh singing retirement)

कुमार सानू का टूटा दिल

अरिजीत सिंह के पोस्ट पर उनके लाखों फैंस और सेलेब्स के रिएक्शन आ रहे हैं. वहीं, कुमार सानू ने दुखी मन से लिखा है, मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ है, क्योंकि आपकी आवाज लाखों में एक है, मैंने हमेशा आपकी आवाज को पसंद किया है, एक पर्सन के तौर पर भी मैं आपकी तारीफ करता हूं, आप पर गर्व है कि आपने इतनी उम्र इतना बड़ा कदम उठाया है, भगवान आप पर आशीर्वाद बनाए रखे, मैं जानता हूं कि आप एक ग्लोबल स्टार हैं.'.

Shreya Ghoshal on Arijit Singh singing retirement
अरिजीत सिंह के रिटायरमेंट पर श्रेया घोषाल का रिएक्शन (Arijit Singh singing retirement)

श्रेया घोषाल हैं खुश

गायिका श्रेया घोषाल ने अरिजीत के इस फैसले पर अपना रिएक्शन दिया है. गायिका ने लिखा है, यह @arijitsingh के लिए एक नए दौर की शुरुआत है और मैं इस प्रतिभाशाली कलाकार की रचनाओं को सुनने, समझने और अनुभव करने के लिए बेहद उत्साहित हूँ!! मैं इसे एक युग का अंत नहीं कह सकता, उनके जैसे प्रतिभाशाली कलाकार को पारंपरिक तरीकों और माध्यमों से परिभाषित नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें किसी तय फॉर्मूले में बांधा जा सकता है, मेरे प्यारे अरिजीत, अब और ऊंचाइयों को छूने का समय है'.

अरिजीत के पोस्ट पर रिएक्ट करने वाले में आशिष चंचलानी, यशराज मुखाटे, अरमान मलिक, रैपर बादशाह, सिंगर राजा कुमारी, भोजपुरी एक्ट्रेस नम्रता मल्ला, सिंगर सोफी चौधरी, एक्टर सिद्धांत कपूर, एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबरा समेत कई स्टार्स ने रिएक्ट किया है. अरिजीत सिंह के सिंगिंग रिटायरमेंट पोस्ट को 2.2 मिलियन लोगों ने लाइक कर लिया है.

