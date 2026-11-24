ETV Bharat / entertainment

दुश्मनी या दोस्ती? कुमार सानू ने खोला उदित नारायण के साथ अपने रिश्ते का राज- लोग सोचते हैं हम दुश्मन हैं, लेकिन...

कुमार सानू/उदित नारायण ( IANS )

कोलकाता: 90 के दशक में अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर सिंगर कुमार सानू ने आखिरकार उदित नारायण के साथ अपने रिश्तों को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर चुप्पी तोड़ दी है. दोनों गायकों के बीच अनबन की खबरें सुर्खियों में रहती थीं, लेकिन कुमार सानू ने साफ कर दिया है कि उनके और उदित नारायण के बीच कभी दुश्मनी नहीं रही. उन्होंने कहा कि दोनों के बीच मुकाबला जरूर था, लेकिन यह सिर्फ म्यूजिक तक सीमित था. आज भी दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और उनके बीच दोस्ती बरकरार है.

कुमार सानू ने यह बातें बंगाली रियलिटी शो 'लाख टकार लक्ष्मी लाभ' के एक स्पेशल एपिसोड के दौरान ईटीवी भारत से बातचीत में कहीं. उन्होंने कहा, "हमारे बीच हेल्दी कॉम्पिटिशन था, लेकिन कभी कोई दुश्मनी नहीं रही. मैंने उनके साथ कई गाने गाए हैं और हमने कई स्टेज शो में साथ में परफॉर्म भी किया है. हमारा कम्युनिकेशन हमेशा बहुत अच्छा रहा है. बहुत से लोग सोचते हैं कि हम दुश्मन हैं, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है."

कुमार सानू ने स्कूल में टॉप करने वाले मुकाबला की तुलना अपने प्रोफेशन से की. कुमार सानू ने बताया कि उनका मुकाबला हमेशा म्यूजिक और परफॉर्मेंस को लेकर होता था. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी दोस्ती आज भी कायम है और वे भविष्य में साथ काम करना पसंद करेंगे. उन्होंने कहा, "जैसे स्टूडेंट्स स्कूल में फर्स्ट और सेकंड आने के लिए मुकाबला करते हैं, वैसा ही हमारे गानों के साथ भी था. हमारी दोस्ती अब भी है, और ये फ्यूचर में भी रहेगी." कुमार सानू ने उदित के साथ एक बार काम किया है. इस पर खुशी जताते हुए उन्होंने बताया कि जब उन्हें पहली बार रिकॉर्डिंग के बारे में पता चला तो उन्हें अपने को-सिंगर की पहचान भी नहीं पता थी. उदित नारायण की तारीफ में कही ये बात कुमार सानू ने उदित नारायण के टैलेंट और सफलता की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि अगर आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में सफलता हासिल करने के लिए सालों की कड़ी मेहनत और पक्का इरादा लगता है और जो भी उस मुकाम तक पहुंच जाता है, वह सम्मान का हकदार होता है. उन्होंने कहा, "उदित मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरा सम्मान करता है. मैं भी उसका सम्मान करता हूं. वह एक अच्छा सिंगर है. अगर कोई जिंदगी में कुछ हासिल करता है, तो उसका सम्मान होना चाहिए. सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती. इसके पीछे टैलेंट, कड़ी मेहनत और स्ट्रगल होता है. इसीलिए हमारे बीच आपसी सम्मान और प्यार है." आज के गानों के लंबे समय तक याद न रहने की बताई वजह