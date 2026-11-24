दुश्मनी या दोस्ती? कुमार सानू ने खोला उदित नारायण के साथ अपने रिश्ते का राज- लोग सोचते हैं हम दुश्मन हैं, लेकिन...
कुमार सानू ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उदित नारायण के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 4:06 PM IST|
Updated : November 24, 2026 at 4:19 PM IST
कोलकाता: 90 के दशक में अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर सिंगर कुमार सानू ने आखिरकार उदित नारायण के साथ अपने रिश्तों को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर चुप्पी तोड़ दी है. दोनों गायकों के बीच अनबन की खबरें सुर्खियों में रहती थीं, लेकिन कुमार सानू ने साफ कर दिया है कि उनके और उदित नारायण के बीच कभी दुश्मनी नहीं रही. उन्होंने कहा कि दोनों के बीच मुकाबला जरूर था, लेकिन यह सिर्फ म्यूजिक तक सीमित था. आज भी दोनों एक-दूसरे का सम्मान करते हैं और उनके बीच दोस्ती बरकरार है.
कुमार सानू ने यह बातें बंगाली रियलिटी शो 'लाख टकार लक्ष्मी लाभ' के एक स्पेशल एपिसोड के दौरान ईटीवी भारत से बातचीत में कहीं. उन्होंने कहा, "हमारे बीच हेल्दी कॉम्पिटिशन था, लेकिन कभी कोई दुश्मनी नहीं रही. मैंने उनके साथ कई गाने गाए हैं और हमने कई स्टेज शो में साथ में परफॉर्म भी किया है. हमारा कम्युनिकेशन हमेशा बहुत अच्छा रहा है. बहुत से लोग सोचते हैं कि हम दुश्मन हैं, लेकिन यह बिल्कुल सच नहीं है."
कुमार सानू ने स्कूल में टॉप करने वाले मुकाबला की तुलना अपने प्रोफेशन से की. कुमार सानू ने बताया कि उनका मुकाबला हमेशा म्यूजिक और परफॉर्मेंस को लेकर होता था. उन्होंने यह भी कहा कि उनकी दोस्ती आज भी कायम है और वे भविष्य में साथ काम करना पसंद करेंगे. उन्होंने कहा, "जैसे स्टूडेंट्स स्कूल में फर्स्ट और सेकंड आने के लिए मुकाबला करते हैं, वैसा ही हमारे गानों के साथ भी था. हमारी दोस्ती अब भी है, और ये फ्यूचर में भी रहेगी."
कुमार सानू ने उदित के साथ एक बार काम किया है. इस पर खुशी जताते हुए उन्होंने बताया कि जब उन्हें पहली बार रिकॉर्डिंग के बारे में पता चला तो उन्हें अपने को-सिंगर की पहचान भी नहीं पता थी.
उदित नारायण की तारीफ में कही ये बात
कुमार सानू ने उदित नारायण के टैलेंट और सफलता की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि अगर आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में सफलता हासिल करने के लिए सालों की कड़ी मेहनत और पक्का इरादा लगता है और जो भी उस मुकाम तक पहुंच जाता है, वह सम्मान का हकदार होता है.
उन्होंने कहा, "उदित मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरा सम्मान करता है. मैं भी उसका सम्मान करता हूं. वह एक अच्छा सिंगर है. अगर कोई जिंदगी में कुछ हासिल करता है, तो उसका सम्मान होना चाहिए. सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती. इसके पीछे टैलेंट, कड़ी मेहनत और स्ट्रगल होता है. इसीलिए हमारे बीच आपसी सम्मान और प्यार है."
आज के गानों के लंबे समय तक याद न रहने की बताई वजह
कुमार सानू ने आज के गानों की तुलना अपने जमाने के गाने से की. उन्होंने कहा कि उनके समय के कलाकारों ने अपने करियर को बनाने के लिए काफी संघर्ष किया था. यही संघर्ष और अनुभव उनके म्यूजिक में भी नजर आता था.
उनके मुताबिक, आज बड़ी संख्या में गाने रिलीज होते हैं, लेकिन उनमें से कई गाने लंबे समय तक श्रोताओं की यादों में जगह नहीं बना पाते. वहीं, उनके दौर के गाने दशकों बाद भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. इसके पीछे कलाकारों की मेहनत, संघर्ष और म्यूजित के प्रति समर्पण एक बड़ी वजह है.
स्टार किड्स के लिए आसान नहीं होती राह
इन सबके बीच कुमार सानू ने स्टार किड्स और उनके माता-पिता की कामयाबी की वजह से उन पर पड़ने वाले प्रेशर के बारे में भी अपने विचार शेयर किए. उन्होंने समझाया, "हर किसी को अपनी कोशिशें खुद करनी पड़ती हैं. बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई किसी फेमस इंसान का बेटा या बेटी है, तो उसे अपने पिता के नाम की वजह से मौके मिलते हैं. लेकिन यह एक बड़ा श्राप हो सकता है क्योंकि तुलना तुरंत शुरू हो जाती है. लोग पिता की तुलना बेटे या बेटी से करने लगते हैं. उन्हें भी अपनी पहचान बनानी होगी और अपनी कोशिशों से आगे बढ़ना होगा."
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते असर पर बात करते हुए कुमार सानू ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी के अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं. एआई ने कई मुश्किल कामों को आसान बनाया है और नई संभावनाओं के दरवाजे खोले हैं. हालांकि, उन्होंने इसके गलत इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जाहिर की. उनका मानना है कि एआई के फायदे से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके संभावित दुष्प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
21 साल बाद फिर साथ आए कुमार सानू और उदित नारायण
बता दें, दोनों सिंगर्स कुमार सानू और उदित नारायण 21 साल बाद एक फिल्मी गाने के लिए एक साथ हैं. जी हां, दोनो सिंगर्स फिल्म सूर्या: अंतिम से आरंभ तक के लिए सुने जरा गाने को अपनी आवाज दी है. इसके अलावा, दोनों सिंगर्स ने यूट्यूब सॉन्ग 'तेरा मेरा ये याराना' नाम का एक और ट्रैक भी रिकॉर्ड किया है.
इस जोड़ी ने एक साथ कई यादगार ट्रैक दिए हैं. उनके पॉपुलर कोलेबोरेशन में करण अर्जुन का टाइटल ट्रैक, धड़कन का गाना दिल ने ये कहा है दिल से, दिल है तुम्हारा का टाइटल सॉन्ग और मोहरा जैसी फिल्मों के गाने शामिल हैं.