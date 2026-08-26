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अजय देवगन को स्टार बनाने वाले डायरेक्टर कुकू कोहली का निधन, अशोक पंडित समेत इन सेलेब्स ने जताया शोक

कुकू कोहली ने अपने करियर में कुल 8 फिल्में डायरेक्ट की थीं, जिसमें से ज्यादातर हिट साबित हुईं.

Kuku Kohli
कुकू कोहली का दिल का दौरा पड़ने से निधन (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2026 at 7:14 AM IST

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हैदराबाद: हिंदी सिनेमा जगत में एक बार फिर दुखों का पहाड़ टूट चुका है. बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर कुकू कोहली का बीती 25 अगस्त की रात 77 साल की उम्र में मुंबई में निधन हो गया. उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ. उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वह मशहूर एक्ट्रेस अरुणा ईरानी के पति थे. ईरानी ने बताया उनके पति बिल्कुल ठीक थे और फिर बीती शाम उन्हें दिल का दौरा पड़ा. कुकू ने फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन को लॉन्च किया था और यह डायरेक्टर की भी पहली फिल्म थी. कुकू के निधन से बॉलीवुड में सन्नाटा पसर गया है.

सेलेब्स मना रहे शोक

कुकू कोहली के निधन से सेलेब्स में मातम छा गया है. फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुकू के साथ तस्वीरें शेयर कर उनके निधन पर शोक जताया है. उन्होंने लिखा है, आपकी बहुत याद आएगी कुकू जी'.

कुकू कोहली का करियर

कुकू कोहली का हिंदी सिनेमा में लंबा करियर रहा. उन्होंने फूल और कांटे, सुहाग, हकीकत, जुल्मी, अनाड़ी नंबर 1 और ये दिल आशिकाना सहित कई हिट फिल्मों का निर्देशन किया था. उन्होंने आखिरी फिल्म वो तेरा नाम था का निर्देशन किया था. कोहली ने फिल्म 'फूल और कांटे' (1991) से निर्देशन की दुनिया में सफल शुरुआत की थी, जिसमें अजय देवगन, मधु, अमरीश पुरी, अरुणा ईरानी और जगदीप ने अभिनय किया था. फूल और कांटे अजय देवगन की डेब्यू फिल्म थी, जिससे उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली थी और उनका डेब्यू सुपरहिट साबित हुआ था.

उसी साल उन्होंने 'कोहराम' का निर्देशन किया था, जिसके बाद 1994 में फिल्म 'सुहाग' आई, जो बड़ी हिट रही, जिसमें अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और नगमा के साथ अजय देवगन की जोड़ी बनी. 'सुहाग' से अजय देवगन और अक्षय कुमार पहली बार ऑन-स्क्रीन साथ में आए थे.

फिल्म निर्माता ने अभिनेत्री अरुणा ईरानी से शादी रचाई थी. उनकी पहली पत्नी रीता कोहली थी, जिनसे उन्हें दो बेटियां पूजा कोहली और करिश्मा कोहली है, जो कि फिल्म निर्माता हैं. करिश्मा ने कबीर खान की फिल्मों 'एक था टाइगर ' (2012) और 'बजरंगी भाईजान' (2015) में सहायक निर्देशक के रूप में काम किया, जिसके बाद उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज 'द फेम गेम' (2022) का सह-निर्देशन किया . उन्होंने 2025 में अभिनेता मिखाइल यावलकर से शादी की.

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