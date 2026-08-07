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Kroll India 2025: विराट कोहली को पछाड़ शाहरुख खान बने नंबर-1 ब्रांड वैल्यू सेलिब्रिटी, टॉप 10 में ये हस्तियां भी शामिल

विराट कोहली / शाहरुख खान ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का नाम एक बार फिर लाइमलाइट में छाया हुआ है. इस बार वे किसी फिल्म को लेकर सुर्खियों में नहीं हैं, बल्कि क्रॉल इंडिया सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025 की रैकिंग को लेकर चर्चा में हैं. किंग खान ब्रांड वैल्यू के मामले में देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी बनकर उभरे हैं. क्रॉल इंडिया सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार, 177.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1,691 करोड़ रुपये) की ब्रांड वैल्यू के साथ शाहरुख खान ने क्रिकेटर विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है. वहीं रणवीर सिंह दूसरे और विराट कोहली तीसरे स्थान पर रहे. क्रॉल इंडिया सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025 के रिपोर्ट में रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू 162.9 मिलियन डॉलर है, जिसके वजह से वह शाहरुख खान से एक पायदान नीचे हैं. जबकि विराट कोहली 158.4 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं. चौथे और पांचवीं रैकिंग की बात करें तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 125.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर हैं. उनके बाद पांचवें स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू 115.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. रिपोर्ट में बताया गया है कि एमएस धोनी की ब्रांड वैल्यू में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण उनके एंडोर्समेंट डील्स में हुई बढ़ोतरी है.