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Kroll India 2025: विराट कोहली को पछाड़ शाहरुख खान बने नंबर-1 ब्रांड वैल्यू सेलिब्रिटी, टॉप 10 में ये हस्तियां भी शामिल

क्रॉल इंडिया सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025 की लिस्ट सामने आ गई है. इस लिस्ट में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान टॉप पर हैं.

Virat Kohli Shah Rukh Khan
विराट कोहली / शाहरुख खान (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 4:12 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान का नाम एक बार फिर लाइमलाइट में छाया हुआ है. इस बार वे किसी फिल्म को लेकर सुर्खियों में नहीं हैं, बल्कि क्रॉल इंडिया सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025 की रैकिंग को लेकर चर्चा में हैं. किंग खान ब्रांड वैल्यू के मामले में देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी बनकर उभरे हैं.

क्रॉल इंडिया सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025 रिपोर्ट के अनुसार, 177.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 1,691 करोड़ रुपये) की ब्रांड वैल्यू के साथ शाहरुख खान ने क्रिकेटर विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है. वहीं रणवीर सिंह दूसरे और विराट कोहली तीसरे स्थान पर रहे.

क्रॉल इंडिया सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025 के रिपोर्ट में रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू 162.9 मिलियन डॉलर है, जिसके वजह से वह शाहरुख खान से एक पायदान नीचे हैं. जबकि विराट कोहली 158.4 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं.

चौथे और पांचवीं रैकिंग की बात करें तो क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर 125.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे स्थान पर हैं. उनके बाद पांचवें स्थान पर महेंद्र सिंह धोनी हैं, जिनकी ब्रांड वैल्यू 115.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर है. रिपोर्ट में बताया गया है कि एमएस धोनी की ब्रांड वैल्यू में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण उनके एंडोर्समेंट डील्स में हुई बढ़ोतरी है.

इस साल की रैंकिंग में अनन्या पांडे, जो कि 19वें स्थान पर है,, सामंथा रुथ प्रभु (21वें), जाह्नवी कपूर (23वें) और श्रद्धा कपूर (24वें) सबसे अधिक आगे बढ़ने वाले सितारों में शामिल रहे. इन कलाकारों की बढ़ती ब्रांड पार्टनरशिप और एंडोर्समेंट डिमांड ने उनकी रैंकिंग में सुधार किया है.

क्रॉल इंडिया सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025 की लिस्ट

सेलिब्रिटी 2025 ब्रांड रैंकब्रांड वैल्यू (USD मिलियन)2024 ब्रांड रैंकब्रांड वैल्यू (USD मिलियन)
शाहरुख खान 1177.9 3 145.7
रणवीर सिंह 2 162.9 2 170.7
विराट कोहली 3 158.4 1 231.1
सचिन तेंदुलकर 4 125.9 5 112.2
महेंद्र सिंह धोनी 5 115.3 7 102.9
आलिया भट्ट 6 93.9 4 116.4
दीपिका पादुकोण 7 89.2 7 102.9
ऋतिक रोशन8 88.9 9 92.2
अमिताभ बच्चन 9 80.8 10 83.7
अक्षय कुमार 10 80 6 108
रणबीर कपूर 10 80 12-
रश्मिका मंदाना 12 75.2 15-
सलमान खान 13 73.6 16-
रोहित शर्मा 14 62 17 -
करीना कपूर 15 61.8 11-
कार्तिक आर्यन 16 59.8 14-
कियारा आडवाणी 17 51.9 13-
कृति सेनन 18 50.2 19-
अनन्या पांडे 19 48.5 25-
जसप्रीत बुमराह 20 44.622-
सामन्था रुथ प्रभु 21 43.1 28-
तमन्ना भाटिया 22 36.5 21-
जाह्नवी कपूर23 34.2 29 -
श्रद्धा कपूर 24 31 33-
अनुष्का शर्मा 25 29.9 17-

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्रांड्स अब पारंपरिक विज्ञापनों के साथ-साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सेलिब्रिटीज का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं. डिजिटल एंडोर्समेंट्स के जरिए ब्रांड्स को बड़े लेवल तक दर्शकों तक पहुंचने, पर्सनल मैसेज देने और विज्ञापन अभियानों को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल रही है. पहले जहां डिजिटल एंडोर्समेंट्स किसी सेलिब्रिटी के कुल ब्रांड पोर्टफोलियो का लगभग 40 से 60 प्रतिशत हिस्सा होते थे, वहीं अब कई प्रमुख सेलिब्रिटीज के लिए यह बढ़कर 60 से 75 प्रतिशत तक पहुंच गया है.

क्रॉल में वैल्यूएशन एडवाइजरी सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर उमाकांत पाणिग्रही ने कहा कि सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यू पर अब पारंपरिक एंडोर्समेंट, डिजिटल एंगेजमेंट, सोशल मीडिया पर मौजूदगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े नए मौकों का मिला-जुला असर पड़ रहा है. उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक एंडोर्समेंट से होने वाली कमाई के साथ-साथ, एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े काम और कमाई के नए तरीके भी लंबे समय की ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

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